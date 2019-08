Rdeči alarm je razglašen kar za več kot 25 lokacij. Preverite, kaj se obeta!

Oglasno sporočilo

Pomembno obvestilo: razglašen je rdeči alarm! Tokrat padajo le cene, in to v trgovinah XYZ, XYZ & SPORTINA, ARMANI EXCHANGE, SPORTINA, ESPRIT, SPORTINA OUTLET, S/O SPORTINA in MARX. Vsi poletni izdelki ZA POL CENE samo do 19. avgusta.

Z alarmom tokrat opozarjamo na prav posebno poletno nevihto: več kot 25 trgovin Sportine Group je prepolovilo cene! Zato ljubitelji poletja, mode in vsega lepega, pozor! Ta teden si rezervirajte za ulov najlepših poletnih kosov!

Obiščite trgovine XYZ, XYZ & SPORTINA, ARMANI EXCHANGE, SPORTINA, ESPRIT, SPORTINA OUTLET, S/O SPORTINA in MARX in si privoščite kose svojih priljubljenih modnih znamk po polovičnih cenah. Če ste se do pred kratkim le spogledovali z oblačili blagovnih znamk, kot so ARMANI EXCHANGE, FRACOMINA, MICHAEL KORS, MARC O'POLO, ANTONY MORATO, ESPRIT, VERO MODA, JACK&JONES, TOM TAILOR, so zdaj lahko vaši, in to petdeset odstotkov ceneje …Pohitite, ugodnost: VSE ZA POL CENE za kolekcijo pomlad-poletje 2019 velja od 14. do 19. avgusta.

Več informacij o ugodnostih na www.sportina.fashion.

Naročnik oglasnega sporočila je Sportina.