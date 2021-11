Privoščite sebi in svojim bližnjim krtače Tangle Teezer, ki so obnorele svet.

Oglasno sporočilo

Vsako leto si zastavljamo eno in isto vprašanje: kaj je resnični namen božično-novoletnega časa? Je to miza, polna dobrot? Je to čas, ko se za trenutek ustavimo in pozabimo na vsa bremena, ki nas lovijo skozi leto? Je to čas, ko si lahko zadamo nove cilje?

Ali pa je to čas, ki si ga vzamemo za svoje bližnje, jim poklonimo trenutek časa, nasmeh, objem in se potrudimo poiskati uporabno božično darilce za njih?

Tangle Teezer Slovenija v tem najlepšem času v letu poudarja pomembnost medgeneracijskega druženja, toplih objemov, lepih besed in druženja s svojimi bližnjimi, hkrati pa vas želi spomniti, da je pomembno, da ne pozabite nase. In kaj je lahko bolj uporabnega, kot da sebe in svoje najbližje razvajate s kultnimi krtačami, ki so nujni pripomoček vsakega posameznika?

Obdarite svojo hčerko, mami, babico, sestro ali prijateljico s krtačo Tangle Teezer in poskrbite, da bodo vaši in njihovi lasje zdravi, gladki in sijoči.

Zakaj izbrati Tangle Teezer?

Tangle Teezer, ki predstavlja absolutni hit med krtačami, je s svojimi revolucionarnimi izdelki za nego las osvojil množico ljudi, tako frizerske strokovnjake kot znane osebnosti in vsakodnevne potrošnike. Konec koncev vsi stremimo k lepim in sijočim lasem, ki jih lahko razčešemo brez cukanja in trganja las.

Pri negi las največjo pozornost posvečamo izbiri šampona, balzama in drugi lasni kozmetiki, medtem pa pozabimo na pomembnost mehanične nege, ko nam je izbira krtače samoumevno opravilo.

Tangle Teezer je s svojim revolucionarnim pristopom v tehnologiji, materialu in nenavadnem dizajnu poskrbel za svetovni hit v negi las. Česanje je nežno in preprosto zahvaljujoč patentirani tehnologiji dveh tipov upogljivih zobcev, ki poskrbijo, da se lasje ne poškodujejo ali trgajo. Krtače so na voljo v različnih barvah, kar je tudi eden izmed zaščitnih znakov blagovne znamke, ki v kombinaciji s prepoznavnim dizajnom sestavlja izdelek, ki ga lasje potrebujejo. je s svojim revolucionarnim pristopom v tehnologiji, materialu in nenavadnem dizajnu poskrbel za svetovni hit v negi las. Česanje je nežno in preprosto zahvaljujoč patentirani tehnologiji dveh tipov upogljivih zobcev, ki poskrbijo, da se lasje ne poškodujejo ali trgajo. Krtače so na voljo v različnih barvah, kar je tudi eden izmed zaščitnih znakov blagovne znamke, ki v kombinaciji s prepoznavnim dizajnom sestavlja izdelek, ki ga lasje potrebujejo.

Sploh ni naključje, da je Tangle Teezer postal dobesedno svetovna senzacija in frizerska mega zvezda. Tangle Teezer je najbolj prodajana lasna krtača v Veliki Britaniji, na svetu pa se vsako minuto proda vsaj osem kosov. Zagotovo spada med osnovne nepogrešljive vsakdanje pripomočke. Vsekakor se s tem strinjajo tudi številne zvezdnice, kot so Kate Middleton, Cara Delevingne, Emma Watson, Salma Hayek, Lara Stone in Victoria Beckham s svojo hčerko Harper, ki so jih krtače popolnoma osvojile in jih imajo vedno pri roki. Le kako ne, ko pa predstavljajo izredno združitev koristnih lastnosti in nenavadnega dizajna ter primernost uporabe za vse tipe las – Tangle Teezer je čarobna stvar za dostopno ceno. Pozabite na lomljenje las, cepljenje konic, poškodovane korenine in neprijetno cukanje ter v svoj vsakdanjik pričarajte svilnato gladke in sijoče lasje s krtačami Tangle Teezer!

Ne veste, katero izbrati?

Ste vedeli, da je prav krtača Original prvi izdelek, ki ga je Shaun Pulfrey, lastnik blagovne znamke Tangle Teezer, predstavil na trgu?

Gre za profesionalno krtačo za lase, ki se lahko uporablja za mokro in suho česanje. Primerna je za različne tipe las, predvsem za ravne ali rahlo valovite in krhke lase. Patentirana tehnologija dveh tipov upogljivih zob poskrbi za popolno drsenje brez poškodb in vlečenja. Daljši zobci opravijo z zapletenimi lasmi in vozli, krajši pa lasem dajejo sijaj in zgladitev. Zagotovljeno je udobno česanje brez trganja las. Zahvaljujoč posebni ergonomski obliki se bo lepo prilegala v prav vsako roko. Vse, kar morate narediti, je, da izberete pravo barvo zase. Izbira je velika, vrhunski rezultati pa doseženi v najkrajšem času.

Wet Detangler je krtača za lase, ki je bila posebej razvita za mokre lase, kot pove že ime. Ste vedeli, da so zlasti mokri lasje še posebej občutljivi zaradi mehke povrhnjice in se zlahka poškodujejo?

Wet Detangler s svojimi edinstvenimi 325 prilagodljivimi ščetinami poskrbi za pravilno nego ranljivih las in da so lasje razčesani brez vlečenja, vozli pa odpravljeni. Ergonomski oprijem omogoča še lažjo uporabo, medtem ko nekateri izdelki za lase v rokah drsijo, Wet Detangler zaradi svoje ergonomičnosti ostaja čvrsto v prijemu. Krtača Wet Detangler vam bo omogočila, da boste imeli svoje mokre lase končno pod nadzorom! s svojimi edinstvenimi 325 prilagodljivimi ščetinami poskrbi za pravilno nego ranljivih las in da so lasje razčesani brez vlečenja, vozli pa odpravljeni. Ergonomski oprijem omogoča še lažjo uporabo, medtem ko nekateri izdelki za lase v rokah drsijo,zaradi svoje ergonomičnosti ostaja čvrsto v prijemu. Krtačavam bo omogočila, da boste imeli svoje mokre lase končno pod nadzorom!

Krtača je primerna za vse tipe las, lahko se uporablja tudi za suhe lase ter jih naredi svilnato gladke in prožne.

Preprečite poškodbe las in jim zagotovite najboljšo nego z Wet Detangler.

The Ultimate

Krtača Ultimate se nekoliko razlikuje od vseh drugih izdelkov Tangle Teezer, saj ni posebej zasnovana, da bi uredila mokre lase, temveč je njeno bistvo, da doseže popolno obliko vaših las. Oblika ročaja, ki je nekoliko krajša, omogoča večji nadzor pri oblikovanju las, tudi zobci so nekoliko daljši kot pri drugih krtačah Tangle Teezer in imajo mehkejše konice, kar omogoča, da krtača še bolj preprosto drsi skozi lase in jim daje popoln sijaj brez elektrenja. Poleg tega je primerna za nežno odstranjevanje vozlov brez poškodb v laseh.

Iščete primerno krtačo za podaljške? Našli ste jo, krtača Ultimate bo poskrbela, da se vaši lasje ne bodo vozlali, podaljški pa bodo pravilno razčesani in nepoškodovani.

Krtača je primerna za uporabo vseh tipov las (vključno z lomljivimi, barvanimi, tankimi lasmi), tako za otroke kot tudi za odrasle. Z njo lahko negujete suhe in mokre lase.

Krtača Tangle Teezer Compact Styler je odlična potovalna krtača za razčesavanje mokrih in suhih las, ki zagotavlja popolne rezultate. Zaradi gosto razporejenih zobcev, ki omogočajo preprosto česanje brez nepotrebnega puljenja las in bolečin, bodo vaši lasje popolno počesani in svilnato gladki v le nekaj potezah, vaša pričeska pa pripravljena za naslednje izzive. S svojo ergonomsko obliko se bo lepo prilegala vsaki roki in zagotavljala dober oprijem in nadzor. Posebnost krtače Compact Styler je kompaktni pokrovček, ki ščiti zobce in poskrbi, da lahko krtačo vzamete kamorkoli s seboj ali pa jo imate v torbici, ne da bi se poškodovala.

"Vedno na dosegu roke, krtača za na pot ali pa samo obvezni pripomoček v torbici, za sijoč in zdrav videz vaših las."

Uživate ob masiranju lasišča?

Tangle Teezer ima zate rešitev, ta se skriva v krtači za piling in masažo lasišča, ki stimulira lasišče in krvni obtok, zmanjšuje napetost in zagotavlja dobro počutje. Uporablja se lahko samostojno za česanje, za masažo ali piling lasišča, edinstvena ergonomska oblika pa se prilega vsaki roki. Poseben material preprečuje drsenje v roki, kar je še posebej dobrodošlo, ko krtačo uporabimo pod prho, ali pa si lasišče zmasiramo med gledanjem najljubšega filma.

Uporabite jo na kratkih, dolgih, gostih in tankih laseh, primerna je tudi za tiste z malo manj lasmi, torej prav za vsakogar.

Nasveti za uporabo: 1. Za česanje suhih ali mokrih las jo uporabljaj tri minute ali več. 2. Uporabi se lahko v kombinaciji s šamponom, oljem ali drugim tretmajem za lase. 3. Piling lasišča izvajaj s krožnimi gibi, začni na sprednjem delu lasišča in se pomikaj proti zatilju. 4. Za še bolj blagodejen učinek med masažo lasišča lahko spodbudiš točke z nežnimi ali malo močnejšimi pritiski.

Poiščite Tangle Teezer zase in za svoje najbližje v Tuš drogeriji ali na tusdrogerija.si in bodite "tangle-free".

Naročnik oglasnega sporočila je Tuš drogerija.