Omega se je legendam poklonila z jubilejno izdajo

Leta 1957 je Omega ponudila tri profesionalne časomere, ki so postali absolutna klasika v urarskih dosežkih, s tem pa izjemno cenjeni tudi pri zbirateljih.

To so modeli Speedmaster, Seamaster 300 in Railmaster. Da bi lahko kar se da identično ponovno izdelali modele, ki so jih izdelovali v letu 1957, je Omega uporabila vrsto najsodobnejših tehnologij, da so točnost načrtov iz omenjenega leta prenesli v današnjo proizvodnjo in s tem ustvarili popolnoma natančne kopije modelov izpred 60 let.

Vsi trije novi modeli imajo ohišja iz zbrušenega in zloščenega plemenitega jekla ter črne "tropske" številčnice. Uporaba novih materialov je doprinesla k še boljši trpežnosti, zlasti pasov, ki so iz plemenitega jekla in jih na zaponkah krasi različen retro Omegin logotip, odvisno od modela.

Vsaka izmed njih je na voljo v 3.557 kosih, ki so opremljeni tudi s serijskimi številkami. V primeru nakupa kompleta Omega Trilogy, torej vseh treh modelov skupaj, sta za vsakega izmed njih priložena tudi poseben usnjen t. i. NATO pašček in orodje za menjavo, vendar pa je teh lično dovršenih kompletov na voljo le 557.

Posebnost teh modelov so tudi njihova osrčja, torej mehanizmi. Ti so identični tistim, ki so jih nosili na Luni, in nosijo ime Kaliber 1861. Kupcem so v prodajalni Slowatch 1991 na voljo posebej ali skupaj, kot pravi zbirateljski trio.