Odkrivamo najbolj vroče trende v manikuri

V današnjem svetu lepote, ki se nenehno spreminja, je manikura več kot le nega nohtov. Izraža osebnost in stil vsake ženske. Spremljanje trendov, ki se ves čas spreminjajo, je ključno za vsakogar, ki želi biti na tekočem s sodobnimi estetskimi smernicami. Berite naprej, če želite izvedeti, kaj bodo trendi v manikuri v letu 2024.

Letos se bomo usmerili v preprostost in lahkotnost, ki bo poskrbela za eleganten videz vsake ženske. Iz tega bodo izhajali vsi trendi, ki so jih že napovedale modne prestolnice. Minimalistične poslikave, krajši nohti in klasičen stil, kot je francoska manikura, bodo letos poskrbeli, da boste v koraku s trendi.

Ste ljubiteljica francoske manikure?

Za vse ljubitelje francoske manikure bo letos priljubljena nenavadna poslikava, ki bo odličen približek vaši najljubši nohtni poslikavi. Gre za podoben način risanja, ki vključuje ravno črto na nenavadnem mestu nohta. Ali to pomeni, da se bomo poslovili od najbolj priljubljene francoske manikure?

Vse, ki imate raje krajše nohte: zdaj je vaš čas!

Pravijo, da s krajšimi nohti lažje opravljate hišna opravila, ampak to ne pomeni, da z njimi ne boste v trendu. Leto 2024 je prineslo ogromno novosti, za katere bo marsikatera ženska hvaležna, saj poudarjajo večno klasiko. Med njimi so tudi krajši nohti v zemeljskih odtenkih.

Za vse, ki so vam všeč bleščice in kristali

Krajši preprosti nohti z nežnimi bleščicami bodo letos več kot primerni za vse tiste, ki imajo rade bleščeče nohte. Za češnjo na vrhu torte pa bo poskrbel kristal, ki vas bo naredil posebno in edinstveno.

Mašne vezalk na čevljih se bodo preslikale na noht

Poplava mašnic se je začela že konec prejšnjega leta, močno pa je prisotna tudi v novem letu. Videvamo jih na oblačilih, laseh, kot poslikave in tudi na nohtih. S poslikavo le-teh še vedno izžarevamo preprostost in prefinjenost.

Naravna ženska je najlepša ženska

Že nekaj časa se poudarja naravna lepota, ki temelji na tem, da je videz ženske edinstven. Tudi trendi v manikuri se osredotočajo na naraven videz, zato se bodo v letu 2024 razširili naravni urejeni nohti. Do takšnega rezultata lahko pridete z dobro nego rok in prosojno gelish plastjo, ki bo poskrbela, da bodo vaši nohti še vedno videti naravni in negovani.

3D-poslikave za vse drzne

Za vse, ki ste malo bolj drzne in ne marate klasike, bo letos priljubljena 3D-poslikava, ki bo poskrbela, da bodo vaše roke izstopale. Poslikave lahko vsebujejo različne motive, barve in tehnike.

V prihodnosti lahko pričakujemo več trendov, ki bodo povezani s tehnološkimi inovacijami, vključno s tiskalniki za nohtne poslikave, ki se že aktivno razvijajo. Omogočajo natančne in hitre poslikave, ki bodo manikerkam prihranile veliko časa.