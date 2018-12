Nova mis športa prihaja iz Tržiča #foto

"Zmage, iskreno povedano, nisem pričakovala in sem bila na razglasitvi prijetno presenečena. Sem vesela, obenem pa je to tudi obveznost. Potrudila sem bom, da bom naziv upravičila tudi v letu, ko ga bom nosila. Obenem pa moram reči, da je za mano, kot tudi za vsemi finalistkami, zelo lepo obdobje, saj smo se na vajah družile in nismo postale le dobra ekipa, ampak tudi prijateljice," je ob prevzemu naziva miss športa Slovenije, ki ga podeljuje Društvo športnih novinarjev Slovenije, dejala Dora Markun.

Foto: Društvo športnih novinarjev Slovenije

Prva spremljevalka je postala Mojca Haberman, potapljačica na vdih iz Vuzenice, druga pa Kristina Zvonar, plesalka latinskoameriških in standardnih plesov iz Šmarij pri Jelšah. Mis fotogeničnosti je Domžalčanka Barbara Gavranović, ki se ukvarja s pilatesom, Dora Markun pa je bila tudi zmagovalka spletnega glasovanja Migimigi.

Mis fotogeničnosti Barbara Gavranović, prva spremljevalka Mojca Haberman, mis športa 2018 Dora Markun in druga spremljevalka Kristina Zvonar Foto: Društvo športnih novinarjev Slovenije

Kako je potekalo glasovanje?

Polovico glasov je prispevala žirija, v kateri so bili poleg lanske zmagovalke Mance Šepetavc še telovadec Sašo Bertoncelj, rokometaš Ognjen Backovič, biatlonec Klemen Bauer, mis Slovenije 2012 in osebna trenerka Nives Orešnik ter Maja Benko, članica vodstva Zavarovalnica Adriatic Slovenica. Preostale glasove je dalo spletno glasovanje, prisotnost in prizadevnost na vajah ter testiranje splošne razgledanosti in komunikativnosti.

