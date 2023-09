Nova jesensko-zimska kolekcija navdušila izbrane povabljence

Oglasno sporočilo

V prekrasnem ambientu restavracije Breg je Deichmann predstavil aktualno kolekcijo modne obutve in torbic, ki nas bo spremljala to jesen in zimo. Trende so ljubiteljice mode odkrivale s pomočjo šarmantnega voditelja Domna Valiča, ki jih je popeljal na pravi modni misterij, saj so imele posebno nalogo – s pomočjo namigov so morale ugotoviti, katera izmed njih nosi čevlje iz najnovejše kolekcije. Skrivnostne gostje vam predstavimo v nadaljevanju, jasno pa je, da bo jesen zaznamovana s platformami v slogu 70., robustnimi loaferkami in drznimi nizkimi škornji. Zaljubili se boste v odtenke črne, bež, olivno zelene, rjave in metalik, ki bodo zasijali v kombinaciji z vzorci in bleščečimi detajli za pravi kontrast.

Nova jesensko-zimska kolekcija prinaša pridih sedemdesetih. Foto: Deichmann

Nova jesensko-zimska kolekcija v ospredje postavlja vas in vašo edinstveno ženstvenost. Ne glede na to, ali ste polno zaposlena mama, neodvisna pustolovka, poslovna ženska ali ljubeča pasja mati, ima ženstvenost neskončno različnih plati, ki se izražajo tudi skozi to, kar nosite. Nekaj posebnega pa modnemu slogu zagotovo dodajo čevlji in dodatki, ki poskrbijo za tisto piko na i. Odštekane superge z debelim podplatom v kombinaciji z elegantnimi loaferkami in mokasinkami, gležnjarji z robustnimi zaponkami, udobni nizki škornji s plišem, visoke pete s platformo in drzni kavbojski škornji – ti bodo letos v ospredju. Navdušile vas bodo zelena v več različicah, ženstveni magenta in vijolična ter udarna rdeča. Če prisegate na nežnejše barve, boste očarani nad hladno belo in sivo, nič manj čudovita pa nista niti odtenka kakija in karamele. Ne glede na to, kaj boste izbrali, boste v hladnih dneh sijali v svoji edinstvenosti.

Dogodek je povezoval šarmantni Domen Valič. Foto: Deichmann

"V jesensko-zimski kolekciji Deichmann je na voljo raznolika izbira modnih parov, ki poudarjajo edinstvenost vsake izmed nas. Med njimi gotovo izstopajo večne loaferke v trendi nadgradnji in čevlji v slogu 70. let prejšnjega stoletja, ki bodo k stajlingom dodali ščepec drznosti. Za ležerne dni bodo tukaj superge v kar nekaj zanimivih različicah in puhasti nizki škornji, ne spreglejte pa niti 'it kosa' te jeseni, kavbojskih škornjev. Izbira čevljev je letos zares pestra in veselim se, da vidim, v kakšnih kombinacijah jih bodo nosila naša skrivnostna dekleta v nadaljevanju," je povedala Alja Skrt, predstavnica marketinga Deichmann za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo in Bosno.

Kot smo že namignili, so se na dogodku med povabljenimi skrivale tri skrivnostne gostje: modna ikona in izvrstna stilistka Tjaša Kokalj Jerala, poznavalka mode in ljubiteljica vsega lepega Jasna Vale ter vzhajajoča modna vplivnica Katarina Mljač. S svojim izborom so dokazale, da lahko tri različne ženske eno kolekcijo stilirajo na tri povsem različne, a odlične načine.

Jasna, Tjaša in Katarina so se odlično odrezale v vlogi skrivnostnih modnih gostij. Foto: Deichmann

Modna skrivnost je tako razkrita – jesen in zima prinašata edinstven preplet slogov, kar je navdušilo tudi številne modne vplivnice, urednice in novinarke, ki so uživale v prijetnem druženju in ogledu svežih trendov.

Nova kolekcija Deichmann je že na voljo v poslovalnicah po vsej Sloveniji.

Naročnik oglasnega sporočila je DEICHMANN D.O.O.