Modna revija študentov oblikovanja materialov s šivalnimi stroji Bagat v Kaunasu

Kolekcija, ki je nastala s pomočjo šivalnih strojev BAGAT, predstavlja inovativno uporabo recikliranih materialov in lesa v sodobnem oblikovanju oblačil.

Devet modelov, ki so jih študenti ustvarili, ponazarja trajnostni pristop k modi, hkrati pa izraža ustvarjalnost in spretnost mladih oblikovalcev. Uporaba starih oblačil, preoblikovanih in predelanih v nove kreacije, poudarja pomen krožnega gospodarstva v tekstilni industriji. Leseni elementi, vdelani v oblačila, pa dodajajo unikaten in izviren pečat. Oblačila so nastajala pod budnimi očmi mentoric Cvetke Hojnik in Majde Kuzmič.

Foto: BO-MA, Bojana Novak s.p.

S svojimi kreacijami so se predstavili: Nina Savić, Nuša Colja, Lucija Galun, Žan Žist, Matej Ingolič, Nika Novak, Nastja Novak, Gašper Beber in Denis Pihlerič.

"Pri oblikovanju kolekcije REMADE smo želeli združiti estetiko in trajnost," je povedala ena od študentk. "Uporaba recikliranih materialov in lesa nam je omogočila ustvarjanje edinstvenih oblačil, ki so hkrati funkcionalna in udobna."

Pri realizaciji svojih zamisli so študenti uporabili šivalne stroje Bagat, ki so se izkazali za zanesljive in vsestranske sodelavce. "S stroji Bagat smo lahko brez težav šivali tudi zahtevnejše detajle iz različnih materialov," je povedal študent. "Hvaležni smo za podporo podjetja Bagat, ki nam je omogočila uresničitev kreativne vizije."

Modna revija Apkalbos 2024 je bila odlična priložnost za študente, da predstavijo svoje delo širšemu občinstvu in prejmejo dragocena mnenja strokovnjakov iz modne industrije. Njihova kolekcija REMADE je dokaz, da lahko mladi talenti z ustvarjalnostjo, inovativnim pristopom in trajnostnimi usmeritvami dosežejo izjemne rezultate.

Bagat – blagovna znamka, ki že od leta 1955 razveseljuje in zadovoljuje šivilje. Vsi se še spomnimo modelov iz družine Bagat, kot so Slavica, Višnja, Ruža in Jadranka. Uporabljale so jih že naše babice in mame, morda pa ste prve korake v svet šivanja začeli z njimi tudi vi. Tradicija se nadaljuje in lahko izbirate med novimi modeli šivalnih strojev BAGAT.



