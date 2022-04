Lepotni poznavalki iskreno o negi kože

Tjaša Kokalj in Tika Hribar, dve lepotni in modni navdušenki, v rokavu skrivata kar precej nasvetov za notranjo in zunanjo lepoto. Nekdanja mis Slovenije Tjaša Kokalj, ki je ni treba posebej predstavljati, je danes ponosna mamica dveh nadobudnih deklet. Še vedno je predana modi in ob vsaki priložnosti urejena od glave do pet. Tika Hribar pa se je podala na pot raziskovanja in odkrivanja skrivnosti do lepe kože, ki jih deli na svojem blogu. Obema je skupno, da sta se poglobili v poznavanje lepe in negovane kože, v tokratnem pogovoru pa sta z nami delili svoja spoznanja. Z njima smo se pogovarjali o izvoru samozavesti, o negovanju notranje lepote ter njunih dnevnih rutinah, s katerima vzdržujeta sijoč videz kože. Preverili smo tudi, kaj menita o lepotnih dopolnilih ter katerim zaupata in jih uporabljata.

Samozavest je najlepše oblačilo, ki pa ga ni mogoče kupiti v trgovini. Kako vi negujete dobro notranje počutje, lepoto in samozavest?

Tjaša Kokalj Foto: Marja Bizjak Ažman Z dobro družbo. Okrog sebe ne potrebujemo ljudi, ki nas tlačijo, spravljajo v slabo voljo, ampak takšne, ki nas navdušujejo, povzdignejo. Seveda pa pri dobrem počutju pomaga tudi občasno razvajanje, kakšen lepotni tretma in vsekakor zdrav življenjski slog. Sama najbolj uživam v sprehodih v naravi in popoldnevih s hčerkama.

Kako skrbite za nego kože? Kateri izdelki vas najbolj navdušujejo in si brez njih ne morete več predstavljati svoje dnevne rutine?

Bi rekla, da nimam prehude lepotne rutine. Dober čistilec, serum z aktivi, bogata krema in pa za čez dan krema z zaščitnim faktorjem. Občasno si privoščim nego obraza, čiščenje, vlaženje, zdaj spet spijem ogromno vode. Dan sicer začnem s kozarcem tople vode, v katero dam dve žlici jabolčnega kisa, za jutranji detoks. Zvečer si rada naredim še kratko masažo obraza.

Kakšna je vaša izkušnja z lepotnimi dopolnili?

Če ne poskusiš, ne moreš vedeti. In jaz sem kmalu za tem vedela, da učinkujejo.

Katero dopolnilo jemljete?

Kar zadeva lepotna dopolnila, jemljem Medexove izdelke Ceramide, Hyaluron in Kolagen Lift.

Tika Hribar in Tjaša Kokalj Foto: Medex

Po kolikšnem času, ko ste začeli jemati Medexova prehranska dopolnila, ste začeli opažati razliko v videzu in počutju?

Kar zadeva lepotni koktejl Ceramidov in Hyalurona, zelo hitro. Hitreje kot piše na škatlici. Že po kakšnem dobrem tednu sem opazila, da koža ne potrebuje toliko podpore v obliki krem in serumov, da se odžeja od znotraj.

Tjaša Kokalj Foto: Marja Bizjak Ažman Kakšne lepotne nasvete že danes delite s svojima hčerkama?

Lepotnih nasvetov niti ne, bolj nasvete za zdravje in dobro počutje. Da je pametno, da čez dan spijeta veliko tekočine, da je osebna higiena zelo pomembna, da se vsak dan mažeta oziroma ju jaz mažem s kremo z zaščitnim faktorjem in zakaj je to potrebno.

Že nekaj mesecev vas lahko občudujemo z novo pričesko. Kako skrbite za svoje lase? Kaj se vam zdi pri negi las najpomembnejše?

Skrbim tako, da sem že nekaj let zvesta isti znamki, ki s svojimi izdelki tolerira in popravlja moje eksperimente (smeh, op. p.). Najpomembnejše se mi zdi, da se z lasmi ne obremenjujemo preveč in jih sprejmemo takšne, kot so. Da si dovolimo izražati sebe skozi pričesko in se ne podjarmimo nekim hipnim lepotnim trendom. Saj so samo lasje. Ti zrastejo (smeh, op. p.).

Kot strokovnjakinja na področju mode in lepote ter izkušena vplivnica, katere skrivnosti lahko delite z Medexovimi vražjimi babnicami?

Vsaka ženska hrani vsaj eno lepotno ali modno skrivnost in vesela sem, da jih bomo v Medexovem klubu podelile (smeh, op. p.).

Foto: Tika Hribar Tika Hribar se o lepotni industriji, medicini in kemiji izobražuje že 17 let. Kot atopik je združila strast do nege kože in raziskovalne veščine. Svoje ugotovitve, podprte z raziskovanjem, znanostjo in bogatimi uporabniškimi izkušnjami, redno deli na družabnih omrežjih in svojem blogu TixiBeauty.



Tika Hribar se o lepotni industriji, medicini in kemiji izobražuje že 17 let. Kot atopik je združila strast do nege kože in raziskovalne veščine. Svoje ugotovitve, podprte z raziskovanjem, znanostjo in bogatimi uporabniškimi izkušnjami, redno deli na družabnih omrežjih in svojem blogu TixiBeauty.

O lepoti se izobražujete že dlje časa, veliko imate tudi osebnih izkušenj. Kako se je skozi čas spreminjala vaša skrb za nego kože?

Predvsem je napredovala v smislu uporabe naprednejših učinkovin, saj je to pogojeno tudi z razvojem kozmetičnih izdelkov, pa seveda lepotnih prehranskih dopolnil, ki so tudi pomemben del moje nege kože. Vedno sem dobro skrbela za kožo, a mi njeno staranje prinaša več potreb. Zadnja leta dajem še več poudarka na anti-aging nego, kar naslavljam z ustreznimi učinkovinami, v veliko pomoč pa so mi tudi Medexova lepotna dopolnila. Brez njihovih ceramidov si zdaj zelo težko predstavljam svojo lepotno dnevno rutino. Moja koža je po njih bistveno bolj navlažena, zglajena in odporna – to mi omogoča, da lahko več eksperimentiram z močnejšimi anti-aging sestavinami brez negativnih posledic. Sem namreč atopik, zaradi česar je moja koža brez teh dopolnil zelo občutljiva.

Foto: Tika Hribar Kateri lepotni izdelki so v vaši današnji dnevni rutini številka ena?

Vsekakor zaščitna krema pred UV-sevanjem – saj ima ta najbolj uničujoče posledice na zdravje in posledično lepoto kože. Pomembni so tudi ustrezni čistilni izdelki, saj je dobro očiščena koža pomembna osnova nege, in pa tudi ustrezno vlaženje in omenjene aktivne učinkovine, ki mi pomagajo do bolj mladostne kože. Pomembno mesto imajo tudi lepotna dopolnila, najbolj bi izpostavila že omenjene ceramide. Dejansko naredijo mnogo več za mojo kožo kot katerakoli topikalno nanešena krema ali serum. Poleg Medexovih ceramidov mi v zimskem času nego olajša tudi Medexov Hyaluron, ki mi globinsko navlaži kožo, ko to najbolj potrebuje. Pozimi se zaradi ogrevanja namreč zelo izsuši, pri čemer mi kreme le delno pomagajo in je pomoč od znotraj zelo dobrodošla in učinkovita.

Zagotovo se strinjate, da ni vseeno, kaj nanašamo na kožo ali vnašamo v telo. Na kaj ste pri izbiri izdelkov pozorni?

Vsekakor se strinjam. Če želimo določene učinke, moramo biti izbirčni, kritični in opraviti nekaj detektivskega dela. Marketinški papir namreč vse prenese in ob promoviranju izdelkov naletimo na ogromno nepreverjenih, pavšalnih in zavajajočih informacij. Popolnih lepotnih izdelkov za vsakogar ni, lahko pa najdemo izdelke, ki dobro zadovoljijo naše potrebe in so tudi učinkoviti. Jaz se seveda pri tem veliko naslanjam na sestavine in študije, ki potrjujejo njihovo učinkovitost. Zame je pomembno, da podjetje svoje trditve o učinkovitosti podkrepi z ustreznimi študijami, patenti, raziskavami in na tej osnovi skrbno izbira aktivne učinkovine, ki jih uporablja. Tako v kozmetiki kot pri dopolnilih.

Katero dopolnilo uporabljate?

Uporabljam jih v resnici zelo veliko, že zaradi splošnega zdravja, a z vidika lepotnih dopolnil zaupam predvsem Medexu. Redno jemljem ceramide in kolagen, Hyaluron pa v zimskem času, ko koža resnično potrebuje več vlaženja.

Tika Hribar Foto: Tika Hribar Po kolikšnem času, ko ste začeli jemati Medexovo prehransko dopolnilo, ste začeli opažati razliko?

Vidne rezultate po jemanju Medexovih dopolnil s hialuronom in ceramidi sem opazila po štirih tednih jemanja:

lepša, bolj gladka tekstura kože,

veliko manj suha, izsušena koža,

več sijaja,

bolj poenoten ten,

manj aken, komedonov,

koža je veliko bolj samostojna – potrebuje veliko manj nege in "cirkusa",

koža je veliko bolj odporna (manj občutljiva, bolje reagira na aktivne sestavine), bariera je očitno okrepljena ter

manj vidne gube.

To so sicer vse pričakovani učinki globinsko in kakovostno navlažene kože. Gube seveda niso izginile, a če je koža bolj "sočna", so veliko manj vidne. Najbolj sem zadovoljna s tem, da imam občutno okrepljeno kožno bariero, tako da koža potrebuje veliko manj nege in posebnih tretmajev. Poleg tega je vsaj enkrat bolj odporna, kot je bila. Kot atopik zelo cenim, da ob uporabi Medexovih lepotnih dopolnil moja koža veliko bolje prenaša aktive (močne aktivne sestavine v kozmetiki s tarčnim učinkom) ter je manj nagnjena k izbruhom atopije. Zame je to neprecenljivo.

Tika Hribar Foto: Tika Hribar Od lanskega leta jemljem tudi kolagen, ampak ta je tek na dolge proge. Kolagen dodajamo predvsem za preventivo in ker ga ne potrebuje samo koža, so učinki velikokrat "nevidni". Tudi sama nisem opazila kakšne posebne razlike na koži, prej na sklepih – izzvenele so težave z bolečimi zapestji. Po prvih treh mesecih rednega jemanja sem sicer opazila hitrejšo rast nohtov in las. Drugače pa računam na dolgoročne pozitivne učinke jemanja.

Kakšno skrivnost do lepega videza lahko delite z Medexovimi vražjimi babnicami? Kaj bi bili ključni trije nasveti?

Vzpostavite dobro osnovno nego kože, ki zajema ustrezno čiščenje, vlaženje z nego in ustrezno zaščito pred UV-sevanjem vsak dan.

Manj je več – ne pretiravajte s količino kozmetičnih izdelkov, še posebej ne z bolj agresivnimi aktivnimi učinkovinami, kot so kisline in različni vitamini

Malo poznano dejstvo je, da lahko za kožo učinkovito poskrbite tudi od znotraj, kar tudi zmanjša količine potrebnih kozmetičnih izdelkov. Raziščite možnosti glede na vaše potrebe in morda, kakor jaz, najdete nekaj, kar vam bo spremenilo življenje.

