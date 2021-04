Kraljica pank mode je dopolnila 80 let

Rodila se je kot Vivienne Isabel Swire v majhni angleški vasi Tintwistle. Kot najstnica se je z družino preselila v bližino Londona in se vpisala na umetniško šolo v okviru westminstrske univerze, ki pa jo je kmalu zapustila, ker si ni predstavljala, kako bi se lahko preživljala v svetu mode. Namesto tega si je izbrala poklic osnovnošolske učiteljice, navaja STA.

Foto: Reuters

Priimek Westwood je prevzela od svojega prvega moža Dereka Westwooda, s katerim pa se je kmalu razšla. Njena velika ljubezen je bil Malcolm McLaren, ki je bil menedžer skupine Sex Pistols. Z njim je zasnovala obleke, ki so jih nosili člani benda, v modo sta vnašala varnostne zaponke, britvice in verige, s čimer sta želela ljudi šokirati in izzvati odziv, obenem pa tudi spodbuditi spremembe, še piše STA. V sredini 80. let preteklega stoletja se je posvetila svoji znamki, ki jo je zaznamovala s parodijo višjega družbenega sloja.

Foto: Reuters

Je tudi borka za človekove pravice in politična aktivistka. Leta 1989 je bila na naslovnici revije Tatler oblečena kot takratna predsednica vlade Margaret Thatcher. Obleka, ki jo je nosila, je bila naročena za premierko, ki je ni prevzela, na naslovnici pa je pisalo: "Ta ženska je bila nekoč pankerica."

Je tudi podpornica Juliana Assangea, za katerega je večkrat posredovala in demonstrirala v njegovo podporo. Foto: Guliverimage

Pri 66 letih ji je princ Charles podelil naziv dame. Na slovesnost v Buckinghamski palači je prišla z oranžno pobarvanimi lasi, v črni obleki, okrašeni s številnimi značkami, in z majhnimi rogovi na glavi, v stilu urbane gverile, kot je pojasnila. Na vprašanje novinarja, ali je tudi tokrat prišla brez spodnjega perila kot leta 1992, ko je od kraljice Elizabete II. prejela odlikovanje reda britanskega imperija, pa je odvrnila, da ga nikoli ne nosi.

