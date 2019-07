Kolagen UP – revolucija na področju lepe kože

Oglasno sporočilo

Mrzlično iščete rešitev, ki bi vam omogočila lepo in sijočo kožo brez uživanja dodatkov, ki so živalskega izvora? Iščete naravni kolagen ali pa nekaj takega, kar bi olajšalo in poenostavilo pot do več te nujno potrebne beljakovine, torej kolagena, o katerem je v zadnjem času mogoče povsod zaslediti res veliko?

Na trgu se je tokrat pojavilo nekaj novega in drugačnega od tega, česar smo bili do sedaj vajeni. Gre za vegansko prehransko dopolnilo, ki te tako pomembne beljakovine ne vsebuje, vsebuje pa rastlinske ekstrakte in aminokisline, ki na telo delujejo tako, da le-to začne samo pospešeno izdelovati svoj lasten kolagen.

Revolucija na trgu

V poplavi izdelkov, kot so razne kolagen kapsule in praški, se kdaj res lahko vprašamo, kaj je kolagen, kje ga dobiti, ali je v hrani tudi prisoten, iz česa točno je? Je večina dodatkov res iz odpadnega mesa, kože, hrustanca?

Veliko je ljudi, ki jih odbija misel na to, da bi uživali predelane živalske ostanke, pa tudi če gre za ribe. Zato je izdelek, ki je popolnoma veganski, brez glutena, brez laktoze in brez sladkorjev, idealna rešitev za vse, tudi nosečnice in doječe mamice. In še v Sloveniji je izdelan, kar je tudi zelo pomembno.

Ta naravni spodbujevalec tvorbe telesu lastnega kolagena ni kot običajne oblike kolagenskih dodatkov, pa naj si bo v obliki kapsul, v prahu ali pa celo v obliki napitkov. Je nekaj drugačnega in čisto posebnega, kar je presenetilo slovenski trg s svojo inovativnostjo in prihaja iz podjetja Malinca.

Tvorba te beljakovine začne upadati že nekje v 25. letu starosti, pri marsikom pa zaradi okoliščin, ki prepogosto vključujejo nezdrav način življenja z neprimerno prehrano in čisto premalo gibanja, na žalost začne še veliko prej. Sprva tvorba upade za 1 %, po 30. letu pa se zniža celo za 2 %, kar se z leti le še stopnjuje, posledica pa niso le gubice in utrujena koža, ampak jih je še precej več. Mnoge so očesu nevidne in za zdravje veliko bolj pomembne, kot je gladka koža. Na kratko – telo se začne pospešeno starati.

Da lahko telo spodbudimo k nastajanju lastnega kolagena, so v podjetju Malinca dokazali, ko so nedavno čisto prvi v Sloveniji ponudili veganski izdelek Kolagen UP.

Skoraj kot bi ponudili kolagen v hrani, saj izdelek vsebuje le naravne hranljive ekstrakte, ki omenjene beljakovine ne vsebujejo, podprejo pa telo, da ga lahko pospešeno ponovno izdeluje. Gladka koža nam na tak način ne uide.

V Malinci pravijo, da se zavedajo, da je ogromno ljudi takih, ki izdelkov živalskega izvora ne uživajo in želijo drugačen, naravni kolagen, zato so želeli strankam ponuditi nekaj, kar zanje ne bo problematično. Rastlinski izvlečki, ki se nahajajo v tem izdelku, delujejo na telo tako, da ga spodbudijo k produkciji lastnih zalog kolagena.

Čeprav si lepo, zdravo in gladko kožo brez nepravilnosti, kot so gubice, najbrž res želimo prav vsi, je treba vedeti, da se notranje zdravje telesa in pravilno delovanje procesov, ki se odvijajo na celični ravni, vedno odraža navzven, torej se vse, kar se dogaja v nas, vidi na naši koži.

In ker kolagen žal ni vse, kar potrebujemo, da bi naravni proces staranja upočasnili, ta inovativni izdelek nudi tisto nekaj več. Vsebuje ekstrakte, ki na telo delujejo bolj celostno kot samo aminokisline, ki jih običajno tovrstni dodatki vsebujejo. Čisto vsi ekstrakti v izdelku so rastlinskega izvora in celostno pripomorejo k lepši koži, lasem, nohtom in vitalnosti telesa.

Izdelek razvit z mislijo na stranke

Povpraševanja po tovrstnem prehranskem dodatku, želja po dopolnilu v kapsulah in vprašanja, kot so, kaj je kolagen, kje ga dobiti ipd. so se v Malinci pojavljala res pogosto. Ker pa so strankam želeli ponuditi več kot le to, so se odločili za inovativen in učinkovit pristop k reševanju te težave. To je privedlo do razvoja čisto naravnega in telesu lastnega spodbujevalca kolagena.

Veganske kolagen kapsule so razvite z mislijo na stranke, ki si želijo več kot le prašek, ki se mora v vsakem primeru najprej razgraditi na aminokisline, ki jih mora telo potem obdelati in sintetizirati. Ravno to se namreč zgodi s tovrstnimi prehranskimi dopolnili živalskega izvora. Telo jih razgradi, da pride do točno določenih aminokislin, iz katerih potem čisto na novo zgradi svoj kolagen. In ker so stranke želele nekaj, kar bi delovalo kot kolagen v kapsulah, so razvili posebno formulo, ki omogoča, da ga telo čisto samo pospešeno izdeluje.

Če je vaše mnenje takšno, da se ta tako potrebna snov naravno nahaja kar v živilih, ki jih vsakodnevno uživamo, je potrebno nekaj poudariti. Da bi dobili dovolj te beljakovine s hrano oz. omogočili, da bi ga telo iz nje lahko pridobilo oz. vsaj sestavine in hranila, ki bi omogočila njegovo sintezo, bi pogosto porabili preprosto preveč časa. Časa pa imamo dandanes vedno premalo. Vsakodnevno uživanje močnih kostnih juh, ki se morajo kdaj kuhati tudi po cel dan, da bi dale vsaj približen rezultat, ali pa uživanje želatine iz živalskih sestavin, pogosto tudi odpadnih, pa se najbrž tudi ne nahaja na vsakodnevnem urniku večine ljudi, drži? V takem primeru so kolagen kapsule naravnega izvora učinkovita rešitev.

In kaj je kolagen?

Gre za beljakovino, ki deluje kot lepilo, ki povezuje številne gradnike telesa. Kar 30 % je namreč v telesu ravno te nepogrešljive beljakovine, ki ima dobesedno nosilni pomen. Brez nje bi namreč naše telo razpadlo. Seveda se to ne bo zgodilo, drži pa, da brez njega pač ne gre. Pomemben torej ni le za kožo, ampak tudi za sklepe, vezi, kite, lase, nohte, zobe – in ja, celo za kosti ter prebavila!

Zakaj je revolucionarni izdelek Kolagen UP tako odličen?

Ker gre za izdelek iz naravnih izvlečkov, bi ga lahko poimenovali tudi naravni kolagen, saj spodbuja tvorbo le-tega. A če bi ga res želeli dobiti le s pomočjo hrane, bi ne le porabili preveč časa, morali bi tudi dobesedno preračunati, koliko kakšne snovi potrebujemo in ugotoviti, kje oz. v kateri hrani se nahaja, da jo lahko sploh zaužijemo in uporabimo. Poleg tega je takšno preračunavanje in usklajevanje izredno težka naloga za vse, ki hrane živalskega izvora ne uživajo ali pa le v majhnih količinah.

Malincin Kolagen UP vsebuje izvleček šipka, ki je odličen vir vitamina C in antioksidantov. Vedno, ko je govora o tem, kaj je ta beljakovina in kako spodbuditi njen nastanek, moramo nujno poskrbeti za zadosten vnos vitamina C in ravno to nam omogoča ta resnično revolucionaren izdelek. Pa ne le to. Vsebuje tudi z močnimi antioksidanti nabit izvleček zelenega čaja in bambusov ekstrakt, ki vsebuje silicijev dioksid, ki pa je tudi zelo pomemben člen pri sintezi te beljakovine.

Izredno pomembna sestavina, ki jo vsebuje Malincin izdelek, je izvleček pšeničnih semen, ki je posebej razvit, klinično testiran in patentiran pod imenom CERAMOSIDES™. Gre za ceramide, posebne lipide, ki jih koža vsebuje tudi naravno, a z leti število ceramidov v koži upada, lahko pa jih dodamo v obliki dopolnila, kot je Malincin inovativni izdelek.

V Kolagenu UP pa je tudi mešanica aminokislin. Gre za popolno mešanico točno tistih aminokislin, ki jih telo potrebuje za proizvodnjo kolagena. Te so glicin, prolin in lizin. Če ste kje prebrali še kaj o aminokislini hidroksiprolin, je treba omeniti, da je le-ta sestavljena iz prolina in lizina. Tako prehransko dopolnilo vsebuje res ves spekter potrebnih aminokislin.

Prvi rezultati se lahko pokažejo že po 15 dneh, na kar vplivajo ravno patentirani pšenični ceramidi, posebni lipidi, ki so odgovorni za vlaženje in zaščito kože, ki potem lažje izkorišča oz. uporabi tudi ostale snovi in deluje tako, kot mora delovati, kar dokazujejo tudi nekatere študije.

Ja, tudi rastlinski ekstrakti imajo lahko resnično pozitiven učinek na izgled kože, ampak se zavedajte, da izdelki, ki obljubljajo, da gre za rastlinski kolagenski dodatek (le-ta sploh ne obstaja), to žal niso, temveč gre za navaden kolagen v kapsulah ali prahu. Lahko pa kje najdemo tudi izdelke, v katerih so razna polnila, sladkorji ali pa umetne snovi. Te sestavine so pogosto take, ki s podpiranjem kolagenskega procesa nimajo prav dosti skupnega.

Izdelek Kolagen UP podjetja Malinca je popolnoma naraven, tudi kapsula sama je rastlinskega izvora in brez nepotrebnih polnil. V njem se nahajajo le snovi, ki delujejo celostno, se dopolnjujejo in dajejo telesu optimalno podporo za izdelavo lastnega kolagena. In ne le to – izdelek ne vsebuje nikakršnih sladkorjev, sladil, laktoze in tudi glutena ne.

Tudi skrb, da je zaradi izvlečka pšeničnih semen v kapsulah kaj glutena, je popolnoma odveč, saj glutena v izdelku ni in ga lahko brez skrbi uživajo tudi v vsi z glutenskimi in tudi laktoznimi intolerancami.

Sploh potrebujemo kolagenske dodatke?

Ta nujno potrebna beljakovina je sestavni del našega telesa in njeno sintezo najlažje podpremo tako, da telesu ponudimo tisto, kar potrebuje za optimalno delovanje. In žal naravni kolagen ni kolagen v hrani oziroma je težko iz nje dobiti dovolj snovi, ki jih za njegovo tvorbo potrebujemo. Tovrstne veganske kapsule pa združujejo le tisto najboljše s področja podpore telesu in so lahko odlična pomoč za ohranjanje mladostnega videza in vitalnosti.

Praški, napitki in podobni izdelki živalskega izvora telesu pogosto nudijo preprosto premajhno podporo, ker v njih ni ostalih snovi, ki celice nahranijo in spodbudijo naravne procese. Veliko lahko sicer naredimo z zdravim načinom življenja, zdravo prehrano, z dovolj spanja, tekočine in z vsem, kar sodi k zdravemu načinu življenja.

Ker pa je kdaj, četudi se še tako trudimo, težko poskrbeti za čisto čisto vsa hranila, so prehranski dodatki kot je Kolagen UP dandanes ob vsakodnevnem hektičnem urniku že skoraj nuja.

Ker je pravilna in pospešena tvorba pomembna, če ne za lep in mladosten videz kože, pa za sklepe, vezi in druge organe, si lahko pomagamo s Kolagenom UP, ki so ga razvili v podjetju Malinca. Gre za prvo vegansko prehransko dopolnilo za pospeševanje proizvodnje kolagena na slovenskem trgu, saj podobnega revolucionarnega dopolnila pred njim v Sloveniji še ni bilo.

Kolagen se bo ob redni uporabi pospešeno tvoril in koža bo ponovno mladostno zažarela. Če želimo svojemu telesu privoščiti le najboljše, je čas, da mu privoščimo Kolagen UP!

Naročnik oglasnega sporočila je Malinca d.o.o.