Hit poletja bo krema, ki topi maščobe

V preteklem mesecu so družbena omrežja preplavile fotografije uporabnic "čudežne kreme", ki topi maščobo in pomaga pri oblikovanju postave. Pri znanih Slovenkah smo preverili, ali zares učinkuje, spremljali rezultate njene uporabe in preverili, kaj sploh vsebuje krema, ki je že tretje leto zapored hit poletne sezone in ki je prepričala uporabnice po vsej Evropi.

Med uporabnicami kreme je tudi kar nekaj znanih Slovenk, ki so nam zaupale, kako se pripravljajo na poletno sezono. Pogovarjali smo se z Anamarijo Avbelj, Karin Škufca, Dašo Podržaj, Jerico Zupan, Danico Lovenjak, Evo Ahačevčič, Anjo Jenko in Patricio Peklar, ki so v revolucionarni kremi Intheline odkrile hiter, enostaven in učinkovit način za izgubo maščob na problematičnih delih telesa.

Slovenske estradnice so, tako kot vse ženske, pod velikim pritiskom, da so njihova telesa popolno izoblikovana in učvrščena. Doseganje teh rezultatov pa zanje ni prav nič bolj preprosto kot za popolnoma običajna dekleta in ženske. Tudi one se spopadajo z neželenimi maščobnimi oblogami, celulitom in odvečnimi kilogrami!

Spremljali smo rezultate uporabe kreme, ki topi maščobe

Znane Slovenke so nam zaupale, da poletna sezona tudi zanje pomeni dodaten stres, saj morajo še posebej paziti na to, da so njihova telesa v najboljši mogoči formi, saj so vselej pod drobnogledom.

Anamarija Avbelj, miss universe in manekenka, nam je razkrila, da si pred poletnimi modnimi revijami pomaga tudi z uporabo krem za učvrstitev postave. Pred dvema letoma pa je odkrila kremo Intheline, ki je že v prvem tednu uporabe pokazala vidne rezultate! "Končno vrhunska in kakovostna krema za postavo, ki res deluje," nam je o kremi, ki jo uporablja vse leto, še posebej zvesto pa v poletnem času, zaupala manekenka.

Prav izjemne rezultate je z uporabo kreme Intheline opazila manekenka Daša Podržaj, ki je v prvem tednu izgubila štiri centimetre, po dveh tednih uporabe pa kar osem centimetrov obsega na trebuhu, stegnih in zadnjici. Zadovoljstvo z rezultati je pokazala s fotografijo na družbenih omrežjih: "Nad kremo sem navdušena, saj sem vse skupaj izgubila kar 8 centimetrov, hkrati pa je moja koža lepo napeta in brez celulita. Priporočam!"

V pogovoru s Karin Škufca, Jerico Zupan, Danico Lovenjak, Evo Ahačevčič, Anjo Jenko in Patricio Peklar smo odkrili, da si tudi one do lepše postave pomagajo s kremo Intheline.

Priljubljena blogerka in novinarka Eva Ahačevčič je zapisala: "Rezultati so se jasno pokazali precej hitro – čutim, da je moje telo bolj čvrsto, počutje precej boljše, koža pa bolj napeta. Izgubila sem pol centimetra okoli vsakega stegna in en centimeter okoli bokov, kar pripisujem kombinaciji vsega, kar sem v zadnjih 14 dneh spremenila v svojem življenju. Za bolj napeto in gladko kožo pa gre zahvala kremi Intheline, o tem sem prepričana. Krema mi je všeč zaradi nežnega vonja, elegantne črne embalaže in predvsem, ker nič ne draži kože, a učinkuje …"

Čudežni sestavini, ki topita maščobo

Glavna skrivnost kreme, ki je ne le estradnicam, temveč tudi več kot 20 tisoč Slovenkam pomagala pri doseganju popolne postave, sta dve popolnoma naravni aktivni sestavini. Gre za izvlečke rastlin Rhodiole in Licorice (golostebelnega sladkega korena), ki pomagajo pri zniževanju ravni hormona kortizola in dokazano dvakrat hitreje topijo maščobe od katere koli druge sestavine. Krema Intheline slimming, ki je slovenski proizvod in katere formula temelji na znanstveni raziskavi, je edina krema na trgu, ki vsebuje ti edinstveni sestavini.

Krema Intheline je nadvse primerna uporabo tudi v poletnem času, saj kožo po sončenju omehča, jo navlaži in jo učvrsti. Tako boste obenem izgubljali odvečne maščobe in negovali kožo na mestih nanosa.