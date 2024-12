Douglas parfumerija – luksuzna destinacija za vse ljubitelje lepote je končno odprta tudi v Celju!

Douglas parfumerije, vodilna veriga parfumerij na evropskem trgu, so z velikim entuziazmom in s prepoznavnim pridihom elegance odprle svojo prvo poslovalnico v Celju, ki se nahaja v atraktivnem Citycentru Celje. Douglas, kot sinonim za prestiž in vrhunsko kakovost, slovi po brezhibnih storitvah ter je postal nepogrešljiva destinacija za vse, ki iščejo svetovno znane in ekskluzivne lepotne izdelke, pa tudi za tiste, ki postavljajo zadovoljstvo strank na prvo mesto.

Odprtje prve Douglas parfumerije v Celju predstavlja pomemben mejnik v širitvi te priznane znamke na slovenskem trgu. Ljubitelji lepote v Celju in okolici bodo zdaj lahko uživali v vrhunski ponudbi ekskluzivnih izdelkov in prefinjenih storitev, ki jih Douglas slovi.

Poleg širokega izbora parfumerijskih in kozmetičnih izdelkov nova poslovalnica ponuja tudi vrhunske storitve make-upa in manikure, ki bodo še dodatno poudarile lepoto strank ter jim omogočile edinstveno in nepozabno izkušnjo.

Nova Douglas parfumerija v Citycentru je kraj, kjer se srečajo najnovejši kozmetični in dišavni trendi ter izvrstni okusi. Parfumerija ponuja impresivno paleto ekskluzivnih blagovnih znamk, ki so osvojile ljubitelje lepote po vsem svetu, kot so npr. Kylie Skin, Kylie Jenner Fragrances, Sol de Janeiro, ZARKOPERFUME, Mario Badescu, The Ordinary, Droplogy, one.two.free!, Douglas Collection, MULAC, Florence by Milles in Dear Dahlia. Vsaka od teh blagovnih znamk izstopa po svoji kakovosti in inovativnosti, zaradi česar je novo odprta Douglas parfumerija prava destinacija za vse lepotne navdušenke. S prijetnim druženjem v prazničnem tonu so številni gostje, vplivneži in medijski partnerji proslavili prihod Douglas parfumerije v Celje.

Adrijana Bokan, izvršna direktorica Douglas Adriatic Cluster, je ponosno izjavila:

"Odprtje nove poslovalnice v Celju je potrditev naše predanosti odličnosti v svetu lepote. V Citycentru želimo ustvariti prostor, kjer razkošje postane dostopno, pri čemer vsak obiskovalec uživa v vrhunskih izdelkih in storitvah, prilagojenih njegovim potrebam. Veselimo se, da bomo svoje znanje in izkušnje delili s svojo novo skupnostjo in še naprej širili lepoto po Sloveniji, saj verjamemo, da lepota nima meja."

Kupci lahko pričakujejo strokovno vodeno nakupovanje, svetovanje usposobljenih sodelavcev in luksuzne storitve, ki bodo še dodatno poudarile njihovo lepoto. Vsak obisk Douglas parfumerije obljublja nepozabno doživetje, priložnost za raziskovanje sveta lepote in odkrivanje izdelkov, ki ustrezajo najvišjim standardom.

Obiščite Douglas parfumerijo v Citycentru Celje in odkrijte bogato ponudbo ter številna presenečenja za stranke.