Čudežni kolagen, mit ali resnica?

Oglasno sporočilo

Vsi si želimo zdrave in napete kože ter nekaj nežnih smejalnih gubic, ki o nas povedo, da znamo uživati življenje. Nihče pa si ne želi utrujenega izgleda, povešenih ličnic ter redkih in krhkih las.

Imaš dovolj izrazitih gub in povešene kože? Kolagenski dodatki obljubljajo pomoč pri staranju kože, ampak kako zares veš, ali delujejo?

Nekateri ga preizkusijo sami in kolagen postane njihov zvesti spremljevalec, ki telesu daje ravno tisto, kar mu leta jemljejo. Drugi pa so večni skeptiki, ki jih je težko prepričati v najbolj očitno. Staranje je proces, ki ga lahko upočasnimo in si ga polepšamo, če telesu pomagamo.

Najnovejša raziskava o staranju kože se je temeljito posvetila učinkom jemanja kolagenskih dodatkov, ravno zato, da bi razblinila številne mite in zmotna prepričanja.

In do kakšnih zaključkov so prišli? Žlička kolagena na dan prežene lepotnega kirurga stran.

Zdrava koža potrebuje kolagen

Zdrava koža je obrambni zid, ki varuje tvoje telo pred škodljivim okoljem. Tako kot pri vsaki tekmi v prvi bojni liniji pač pride najprej do izgub.

Ker kožo izpostavljamo vročini, mrazu, vetru in soncu, se staranje najprej pokaže na koži, ki je naš največji organ. Če ob vseh zunanjih vplivih še kadimo in ne pazimo na uravnoteženo in zdravo hrano ter smo pogosto pod stresom, potem se naši koži slabo piše.

Pogosto zmotno mislimo, da se stara zgolj povrhnica kože, ker odmirajo kožne celice. To je le del zgodbe. Pravo žarišče staranja je zunaj celic, v kolagenu.

Kolagen je protein, ki vpliva na videz kože in njeno strukturo. Kot del medcelične matrice, ki zadržuje vodo, skrbi, da je tvoja koža navlažena, gladka in čvrsta. Kolagenska vlakna so izjemno močna, zato so bistvena komponenta zdravega videza kože.

Te pogled na uvelo sadje spomni na tvoj jutranji odsev v ogledalu? Naj bo to streznitveno spoznanje, da je treba učvrstiti kolagen.

Končno raziskava, ki razblini zmote o kolagenu

Številne študije so pokazale, da se s staranjem upočasni proizvodnja kolagena v telesu. To je dejstvo, ki mu ne more nihče ubežati. Lahko si zakrivaš oči, ampak nastajanje kolagena bo z vsako upihnjeno svečko manjše.

Najnovejša raziskava je pod drobnogled vzela vprašanje, ali lahko telesu pomagamo pri proizvajanju lastnega kolagena. Oziroma, ali lahko s prehranskimi dopolnili upočasnimo staranje in ohranjamo zdravo kožo, lase in tisto mladostno iskrico v očeh.

Naravni kolagen v prahu

Ampak najprej naj pojasnimo, kaj sploh so kolagenska dopolnila. To so aktivni kolagenski peptidi, ki jih pridobivajo iz naravnega kolagena, kot ga najdemo v ribah, govejem mesu in jajcih. Ko jih telo prebavi, se prek krvnega obtoka akumulirajo v koži, da podprejo medcelično strukturo.

S kolagenom v prahu torej koži dovajaš, kar sama vse težje proizvaja. Prehransko dopolnilo Golden Tree Premium Collagen Complex, ki je eden najbolj kakovostnih kolagenskih produktov na evropskem trgu, je narejen iz povsem naravnih sestavin. Pri izbiri kolagena je namreč pomembno, da v telo ne vnašamo težkih kovin, škodljivih dodatkov, barvil, sladkorja ali GSO.

V omenjeni študiji, ki je vključevala 72 žensk po 35. letu, jih je polovica jemala kolagen, druga polovica pa je dobivala placebo. Po treh mesecih so primerjali rezultate obeh skupin in osupnili nad vidnimi rezultati.

Pet prepričljivih dokazov delovanja kolagena

Ne le, da so bili rezultati vidni na prvi pogled, tudi vse meritve so potrdile, da zunanji kolagen preprosto deluje.

Ženske, ki so jemale kolagen, so imele izboljšano hidracijo kože, povečano elastičnost, prožnost in gostoto. Preprosto, videti so bile bolje in tako so se tudi počutile.

#1 Izboljša hidracijo kože

Opažaš, da tvoja koža izgublja vlago? Te preseneti ta grozen občutek izsušene kože? Študija je pokazala, da se je hidracija kože ob jemanju kolagena izboljšala kar do 28 odstotkov. Si predstavljaš kar za tretjino bolj navlaženo kožo?!

#2 Koža postane bolj elastična

To ni zgolj mit, ampak po izsledkih najnovejše raziskave dejstvo. Če telesu pomagaš s kolagenskimi dopolnili, potem se bo v treh mesecih elastičnost kože povrnila. Še več, koža ohrani prožnost tudi po prenehanju jemanja kolagena.

#3 Adijo, gubice!

Ne, ne bodo povsem izginile, ker to ni film Benjamin Butten. Drži pa, da se bodo površinske gube zmehčale, saj se bo s pospešeno tvorbo kolagena medcelična struktura dvignila in napela površino. Testna skupina je imela za kar od 25 do 41 odstotkov boljše rezultate kot tista, ki je jemala placebo.

#4 Izboljšana debelina povrhnjice

Ko ti rečejo, da je dobro imeti debelo kožo, ne vedo, da jo lahko s kolagenom dobesedno dobiš. Študija je pokazala, da se je gostota vrhnje plasti kože povečala za kar 24 odstotkov že po treh mesecih jemanja kolagenskega dodatka. Tvoja koža bo manj prosojna in videti bolj zdrava.

#5 Učinki kolagena tudi po prenehanju uživanja dopolnil

S priporočenim odmerkom kolagena na dan je lahko tudi tvoja koža bolj napeta, z manjšimi gubami in te bolje ščiti pred vplivi okolja. A strokovnjake je presenetilo še nekaj zelo pomembnega. Učinki uživanja kolagenskega dopolnila so bili vidni še dolgo po tem, ko je testna skupina prenehala jemati dopolnilo.

Lepotni obred s kolagenom si lahko privoščiš vsake toliko, čvrstost pa bo prisotna še kar nekaj tednov po koncu jemanja.

Kaj moraš vedeti o jemanju kolagena?

Se pogledaš v ogledalo in sprašuješ, kje je tisti mladostni sijaj? Po tridesetem letu ta več ni samoumeven in svoji koži je treba priskočiti na pomoč. Tako kot znova napolniš hladilnik, je treba telo napolniti z gradniki kolagena.

Študije so pokazale, da je kolagenski dodatek tisti "booster", ki ga koža najbolj potrebuje.

S kolagenom si povrneš elastičnost in zgladiš gube bolje kot vsaka krema. Izboljša se struktura kože, lasem povrne lesk in prožnost, pa tudi nohtom in črevesju priskoči na pomoč. Dame iz Seksa v mestu so ugotavljale, da so štirideseta nova trideseta. Če si pomagaš s kolagenom, to zares drži.

Izberi kakovostno kolagensko formulo iz naravnih sestavin Niso vsi kolageni enaki. Golden Tree Premium Collagen Complex je narejen po najvišjih evropskih standardih kakovosti iz samo naravnih sestavin. Pripravljen je za vrhunsko absorpcijo, ki brez izgub pri prebavi gradnike kolagena hitro dostavi koži, lasem in črevesju. Formulacija vsebuje vse štiri najpomembnejše tipe kolagena (tipa I, III, V, X) iz treh virov (ribji, goveji in jajčni kolagen), kar optimalno podpira vse funkcije v telesu. Dodani so še silika, hialuronska kislina in vitamin C za optimalno podporo. Merico kolagena v prahu zmešamo v napitek in si zagotovimo vsakodnevno podporo za dobro počutje.

Naročnik oglasne vsebine je Popolna postava.