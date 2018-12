Občutite lepoto las na popolnoma naraven način

Oglasno sporočilo

Kljub rednemu umivanju se zaradi okoljskih dejavnikov, ki smo jim vsakodnevno izpostavljeni, na laseh in lasišču naberejo delci nečistoč. Prav tako se na laseh znajdejo ostanki voskov, silikonov, olj ali smol, ki jih najdemo v številnih izdelkih za oblikovanje in nego las. Potem je tu še barvanje …

Barvni pigmenti se nalagajo pod luske in naši lasje so vedno bolj brez leska. Običajni šamponi so za lase in lasišče zelo agresivni, kar seveda vse še poslabša. Lasje so vedno bolj obteženi in brez leska. Nezadovoljni z enim šamponom posežemo po drugem in se zapletamo v reševanje težav z novimi težavami, ki znova terjajo rešitve … Dokler ne ugotovimo, da nam iz tega začaranega kroga lahko pomaga samo dober in kompetenten frizer s posluhom.

Ste vedeli, da v umbrijskih gričih organsko vzgojene čudežne rastline komaj čakajo, da na vaših kodrih in pramenih zaživijo svoja nova življenja? V "laboratoriju na prostem" že 12 let intenzivno eksperimentirajo z rastlinami. Rezultati v kozmetiki so neverjetni.

Narava okoli nas, narava na naših laseh

Kemonov odprti laboratorij v Umbriji

Sestavine izdelkov za profesionalno nego las Actyvabio zrastejo v tako imenovanih odprtih laboratorijih podjetja Kemon iz Umbrije, predstavljajo pa ročno nabrane in obdelane rastline, ki so na tem območju dejansko doma. Najpomembnejša prednost linije Actyvabio je v kombinaciji izvlečkov velecvetnega lučnika, laškega smilja, lanu in barvilne pasje kamilice. Vse rastline so pridelane organsko in sestavljajo patentirano mešanico Velian Complex, ki je pridobila najstrožji certifikat za naravne in okolju prijazne surovine - Cosmos Organic.

Opravljene študije so dokazale, da ima Velian Complex pomembne antibakterijske in antioksidantne lastnosti ter močan sinergijski učinek, ki daje boljše rezultate kot posamezni izvlečki.

Druga sestavina v izdelkih Actyvabio je organsko pridelan sok čudežne aloe vere, katere blagodejne učinke poznamo že tisočletja.

Učinek vseh sestavin je pomirjujoč in blažilen, saj lase in lasišče nežno negujejo in ščitijo ter jim pomagajo vrniti naravno ravnovesje. Nežno dišavo odlikujejo naravne cvetne, sadne in citrusne note. Predvsem pa izdelki ne vsebujejo nobenih silikonov, sulfatov, parabenov, umetnih dišav in barvil, petrokemičnih derivatov, formaldehidov in morebitnih gensko spremenjenih organizmov.

Več kot umivanje las - obred!

Prva profesionalna ekološka linija za nego las v Sloveniji

Ko sem obiskala svojega frizerja, mu je bilo v trenutku vse jasno. Še preden sem lahko potožila, kaj me teži, mi je dejal, naj sedem in se popolnoma sprostim. Najprej je natančno pregledal moje lase in lasišče, nato pa navdušeno rekel - izvedla bova ritual!

Začela sva razstrupljanje las in lasišča z miscelarno vodo, ki učinkuje globinsko. Lase mi je ločil na štiri približno enako široke pramene in nanje razpršil misceralno vodo, mi zmasiral lasišče in pustil delovati kakih pet minut - miscelarna voda ostanke na laseh učinkovito raztopi, ima pa izjemno blagodejen učinek tudi na kožo. Ostanke nečistoče je nežno odstranil z robčkom.

Sledilo je umivanje z blagim šamponom za moj tip las, ki s svojo gelno strukturo pomaga odstraniti tudi tiste delce nečistoč, ki so morda še ostali po prvem koraku, kožo zmehča in poživi, lase pa globinsko očisti in jim vrne mehkobo in sijaj.

Tretji korak je nanos balzama, s katerim je moj frizer razvozlal in zmehčal kapilarna vlakna. Balzam s pomočjo aktivnih substanc Velian Complex naredi lase voljnejše in mehko svilnate na dotik ter ustvari zaščitni sloj, ki podaljša razstrupljevalni učinek. Takšni lasje omogočajo poljubno oblikovanje pričeske.

Četrti korak? Samozavestno in z novim naravnim šamponom ter balmazom za svoj tip las Actyvabio sem zapustila salon. Moji lasje so lažji, polni leska, popolnoma poživljeni in še tako čudovito dišijo! To naravno nego za zdravje in lepoto las bom zdaj lahko nadaljevala doma. Zadovoljna in z nasmehom do ušes se odpravim novim dogodivščinam naproti.

Iz narave - za naravo

Linija Actyvabio je pridelana v popolnem sozvočju z naravo. Prav zato je to prva profesionalna ekološka linija za nego las. Pridobila je certifikat Cosmos Organic - najvišji in najstrožji standard, kar je zelo pomembno, saj v poplavi "naravnih" izdelkov beseda certifikat sama po sebi ne pomeni dovolj.

In če vam - kot meni - ni vseeno, kakšen svet bomo zapustili našim zanamcem, boste z uporabo linije Actyvabio z lahkoto poskrbeli tako za svoje lase kot za okolje, saj je v celoti tudi embalaža izdelkov stoodstotno reciklirana.

Naj vaši lasje zaživijo v svoji naravni lepoti. Za lepše, bolj zdrave lase in boljši, čistejši svet povprašajte pri svojem frizerju.

