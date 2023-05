Umrl znan pisatelj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 74. letu starosti je v petek na svojem domu na Floridi za posledicami hude bolezni umrl britanski pisatelj Martin Amis, ki velja za enega od najbolj cenjenih britanskih piscev svoje generacije. Med njegovimi znanimi romani so Denar, Časovna puščica in Hiša srečanj.

Po romanu The Zone of Interest, ki govori o ljubezni v nacističnem koncentracijskem taborišču Auschwitz, so posneli tudi film, ki ga prav te dni predstavljajo na filmskem festivalu v Cannesu.

Avtorja 14 romanov, dveh zbirk kratke proze in osmih neproznih zbirk Amisa so bralci revije Book pred leti uvrstili med 20 najboljših sodobnih britanskih piscev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Martin Amis se je rodil leta 1949 v Oxfordu. Njegov oče je bil Bookerjev nagrajenec Kingsley Amis. Z romanom Časovna puščica se je tudi on uvrstil v ožji izbor za Bookerjevo nagrado.

Pri Bookerju so ob njegovi smrti na Twitterju izrazili obžalovanje, da se je poslovil "eden najbolj cenjenih in omenjanih romanopiscev zadnjih 50 let".