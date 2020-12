V soboto je za posledicami pljučnice umrl David Cornwell, svetu znan kot John le Carré, slavni pisatelj vohunskih romanov, poročajo tuji mediji.

"Bil je nesporni velikan britanske literature," je o pisatelju zapisal njegov agent Jonny Geller, "takšnih, kot je bil on, ne bo več."

Le Carré je navdih za svoje vohunske romane črpal iz resničnega življenja, po 2. svetovni vojni je namreč začel delati za britansko zunanje ministrstvo kot obveščevalec, rekrutiral in nadzoroval je vohune v državah za železno zaveso.

Zgodbe, ki jih je navdihnila njegova služba

Že v času službe je začel pisati, navdihnjen z delom, ki ga je opravljal. Prvi vohunski triler je pod psevdonimom izdal leta 1961, njegov tretji roman Vohun, ki je prišel s hladnega (The Spy Who Came In From The Cold), pa ga je izstrelil med svetovne literarne zvezde in mu omogočil, da se je posvetil izključno pisanju.

Njegov opus obsega 26 knjig, ki so bile prevedene v več kot 40 jezikov in izdane v več kot 50 državah po svetu. Po njegovih zgodbah je posnetih več filmov, med njimi tudi velikih uspešnic, ter TV-serij - zadnja med temi je bila Mala bobnarka (The Little Drummer Girl) z Michaelom Shannonom, Alexandrom Skarsgårdom in Florence Pugh v glavnih vlogah.