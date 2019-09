To je zagotovo najbolj prikupen avto, kar ste jih videli

Oglasno sporočilo

Trenutno je na svetu 1,4 bilijona avtomobilov, vendar le en s poslikavo slovenskega ornamenta. Ornament je preplet vitic in cvetja, ki krasi različne predmete. Ornament, ki ga lahko opazimo na 20 let starem mercedesu je preučeval in risal Jože Karlovšek, ki je večino svojega življenja posvetil ustvarjanju in iskanju slovenskega narodnega sloga ter sistematičnemu preučevanju ornamentike.

FOTO: Gregor Katič

Avto vozita simpatična študenta prvega letnika Iris in Filip. Da avto vzbuja veliko pozornosti, ni dvoma. Oba pravita, da se ljudje, ko ga zagledajo, nasmehnejo. Prav vsakega spravi v dobro voljo. Občudujejo ga med vožnjo in tudi takrat, ko je parkiran. Avto je Filipu in njegovemu bratu Žanu podarila babica, ki se je odločila, da pri svojih 85 letih ne bo več vozila, star pa je 20 let.

FOTO: Gregor Katič

Vsi, ki poznajo Iris in Filipa, povedo, da jima je pisan na kožo, saj sta tudi sama značajsko ravno takšna, kakršen je videz avtomobila - igriva in simpatična.

Počneta vse, kar počnejo mladi: rada se družita s prijatelji, se veliko smejita, gresta malo naokoli in potujeta, rada pa tudi lenarita. Sta zelo prijazna do vseh okoli njiju. Razigrano uživata v počitnicah in se veselita prvih študijskih dni.

FOTO: Gregor Katič

Sta pa tudi promotorja izdelkov blagovne znamke Slovenski ornament Jože Karlovšek in poslikava avta je prav taka, kot so izdelki kolekcije.

Filip skrbi tudi za distribucijo izdelkov in sejemsko promocijo. Pridno lepi škatlice za pisala, pri tem pa mu seveda pomaga Iris. Ta je poleg tega tudi model za nakit, ki je del kolekcije. Jože Karlovšek je bil Filipov pradedek, ki je svoje življenje posvetil slovenskemu ornamentu, danes družina Karlovšek obuja ornamente iz pozabe. Prenašajo jih na različne izdelke: na pisala, spominke, zvezke, kozarce, embalažo čokolade, skodelice, lončke, nakit, prte itd.

FOTO: Gregor Katič

In kako sta voznika najbolj simpatičnega avta opisala drug drugega?

Filip za Iris pravi, da kot bodoča študentka kemije svoj prosti čas razvrsti med številne obveznosti, rada odkriva vedno kaj novega. Iris je tudi model za nakit linije Jože Karlovšek, tako da lepoti ročno izdelanega nakita doda svojo.

Iris pove, da ima Filip odličen smisel za humor, svojo energijo pa kot napovedovalec radia Fantasy prenaša na poslušalce. Je vedno nasmejan, energičen in živahen fant. Išče najprimernejše načine za dosego svojega cilja in se drži mota: "Work smart, not hard."

Pisalo roler s poslikavo slovenskega ornament. Foto: Gregor Katič

Različna nalivna peresa ter etui za vizitke s poslikavo slovenskega ornamenta. Foto: Gregor Katič

Ornament simpatično polepša lonček in džezvo. Foto: Gregor Katič

Naročnik oglasa Kulturno umetniško društvo Jožeta Karlovška.