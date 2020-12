Ta veseli dan kulture letos praznujemo drugače

Letošnji Ta veseli dan kulture je danes zaživel na spletnih straneh in družbenih omrežjih posameznih sodelujočih kulturnih ustanov in na skupnem portalu, so sporočili z ministrstva za kulturo.

SNG Opera in balet Ljubljana bo ob 19.30 prek kanala YouTube premierno predvajala kratke utrinke oziroma glasbeno scenske miniature, člani Orkestra Slovenske filharmonije pa bodo spletne obiskovalce popeljali v svet komorne glasbe Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Ljubljanska Drama bo pol ure pozneje ponudila arhivski posnetek komedije Ko sem bil mrtev v režiji Diega de Bree. Kot so spomnili, si je uspešnico po nemem filmu Ernsta Lubitscha ogledalo več kot 35.000 gledalcev. Premiera je bila marca 2010, uprizoritev pa je z repertoarja odšla s prezgodnjim slovesom igralca Jerneja Šugmana, ki mu bo tokratno predvajanje posvečeno.

Foto: STA

Mestno gledališče ljubljansko bo ob 20. uri na Youtube kanalu predvajalo komično dramo avtorja in režiserja Nejca Gazvode Menjava straže. S predstavo se bodo poklonili prezgodaj preminulima igralcema Gašperju Tiču in Milanu Štefetu, ki sta v predstavi igrala skupaj. Lutkovno gledališče Ljubljana pa bo na svoji spletni strani objavilo lutkovno predstavo za najmlajše Zajčkova hišica Anje Štefan v režiji Martine Maurič Lazar.

Svoja virtualna vrata bo odprlo tudi SNG Maribor, ki bo na ogled ponudilo več predstav: Malomeščansko svatbo Bertolta Brechta v režiji Mateje Koležnik, Nevarna razmerja Choderlosa de Laclosa in Christopherja Hamptona v režiji Aleksandra Popovskega, Mojstra in Margareto Mihaila Bulgakova v režiji Janusza Kice in predstavo za otroke Janko in Metka Andreja Rozmana Roze v režiji Roberta Waltla.

Ljubitelji opere bodo lahko, kot so zapisali v SNG Maribor, uživali ob mojstrovini Umberta Giordana Andrea Chenier v režiji Sarah Schinasi in Simonu Boccanegri Giuseppeja Verdija v režiji Arnauda Bernarda. Iz baletne zakladnice pa bodo ponudili mojstrovino Edwarda Cluga Peer Gynt, balet Adolpha Adama Gusar v koreografiji Aivarsa Leimanisa in sodobno plesno kreacijo Cantata v koreografiji Maura Bigonzettija.

Foto: STA

Pri praznovanju Ta veselega dne kulture na spletu bodo sodelovali tudi številni muzeji in galerije po vsej Sloveniji. Narodna galerija vabi na ogled umetnin Pinakoteke Praškega gradu od doma, ponuja pa tudi bogat program za otroke. Različne spletne vsebine, kot so virtualni sprehodi po razstavah in t.i. muzej v copatih, bo ponudil tudi Narodni muzej Slovenije. Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova med drugim pripravljata mednarodno konferenco Ves svet kot naš svet.

Tehniški muzej Slovenije bo objavil na ogled kratek film o tiskarskem oddelku ter navodila za delavnico, ki so jo pripravili v okviru nove občasne razstave Tehnika za šport, Slovenski gledališki inštitut (Slogi) pa bo ponudil virtualen ogled stalne razstave Hoja za gledališčem - Od jezuitov do Cankarja, za različne starostne skupine pa so pripravili tudi raziskovalne gledališke liste. Več spletnih dogodkov pripravljajo tudi v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, v celjskem Muzeju novejše zgodovine pa več virtualnih razstav.

