Spoprijemajo se z največjo krizo v 137-letni zgodovini

Iz newyorške Metropolitanske opere so sporočili, da zaradi še vedno prisotnega covid-19 odpovedujejo celoten program sezone 2020/21. Predstav ne bodo izvajali vsaj do septembra 2021, kar so označili za največjo krizo v svoji 137-letni zgodovini.

Odločitev vodstva Metropolitanske opere sledi črnemu scenariju za newyorške in tudi svetovne kulturne institucije v času koronakrize. Generalni direktor Meta Peter Gelb je dejal, da nezmožnost izvajanja dogodkov terja zelo velik davek za njihovo operno hišo, poroča STA.

"Naša prihodnost je odvisna od pomembnih umetniških potez, hkrati pa moramo čim bolj znižati stroške poslovanja, dokler se ne bo občinstvo v polnem število vrnilo v dvorano," je dodal.

Peter Gelb, generalni direktor Metropolitanske opere v New Yorku Foto: Reuters

Tudi ko se bo pojavilo cepivo, (še) ne bodo odprli

Tako so se odločili, da na podlagi priporočil strokovnjakov za javno zdravje v celoti odpovedo letošnjo sezono. Po njihovih besedah vaj in dogodkov ni varno izvajati, vse dokler cepivo ne bo v splošni rabi in bo vzpostavljena množična precepljenost ter dokler stroka ne bo več zahtevala obveznega nošenja mask in upoštevanja socialne razdalje med ljudmi.

Iz Metropolitanske opere so posredovali mnenje strokovnjakov, da vse to ne bo mogoče še vsaj od pet do šest mesecev po tem, ko bo širši javnosti dostopno cepivo za novi koronavirus, še poroča STA.

