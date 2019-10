Anja Štefan navdušuje z novo zbirko slovenskih ljudskih pravljic

Oglasno sporočilo

Legendarne ljudske pravljice, kot so Tri botre lisičice, Piskrček, kašo kuhaj! in Bogata in uboga sestra, so dobile družbo. Nove pravljice je iz zapuščine Milka Matičetovega izbrskala Anja Štefan.

Pred ne tako zelo davnimi časi – od takrat je minilo nekaj več kot 20 let – je Anja Štefan, znana in priljubljena pravljičarka, pesnica in pisateljica za otroke, stopila v stik z akademikom Milkom Matičetovim. Gospod, ki bi letos praznoval svoj stoti rojstni dan, je bil filolog in etnolog, ki je vse svoje življenje posvetil zbiranju slovenskih ljudskih pravljic. Več tisoč se jih je nabralo. Nekaj smo jih že lahko prebrali v zbirki Zverinice iz Rezije, ki so jo mali bralci izjemno toplo sprejeli. V njegovi zapuščini pa je ostalo še več gradiva, neobjavljenih čudežnih pravljic, ki so potrpežljivo čakale, da se najde kdo, ki bi z njih obrisal prah.

Akademik dr. Milko Matičetov. Po njegovi zaslugi še danes beremo ljudske pravljice, na primer Tri botre lisičice in O rusici, ki je pregnala grdinico iz lisičje hišice. Foto: Arhiv Zarje Koliševske

Začetek sodelovanja in prijateljstva

Anja Štefan je bila nad "Matičetovimi" pripovedmi tako navdušena, da se je odločila potrkati na njegova vrata. Gospod, ki je bil ob njunem prvem srečanju star 75 let, jo je prijazno sprejel. Pričelo se je plodno sodelovanje in druženje, ko sta se ob piškotih in čaju kar v Matičetovi domači jedilnici prebijala skozi njegove nečitljive rokopise pravljic, nabranih z vseh koncev Slovenije. Ko se je Matičetov leta 2015 v visoki starosti za vedno poslovil, je Anja Štefan delo nadaljevala.

Kaj je našla Anja Štefan?

Po več letih raziskovanja in brskanja po bogati zakladnici Matičetovih zapisov in posnetkov je Štefanova odkrila nekaj dragocenih, doslej neznanih ali vsaj manj znanih pravljic, ki še niso izšle v knjigi. Mednje gotovo sodijo na primer Tristo zajcev, Deklica in piskrček, Kača pod kamnom, Škrat v kozarcu, Pehta v črni lopi, Čevljar in smrt, Zaklete kraljične, Dekle, ki je hotelo rožico …

Te in mnoge druge ljudske pripovedi različnih dolžin, vsebin, dragocenih naukov in sporočil so se našle v zaprašenih zapiskih, Anja Štefan pa jih je s svojo skrbno roko ter izjemnim posluhom za jezik in pripovedovanje pričela urejati z namenom, da bi jih lepega dne lahko brali tudi mi.

Ilustracija Ane Zavadlav iz knjige Tristo zajcev.

Tako je nastala nova zbirka ljudskih pravljic Tristo zajcev

Ljudske pravljice za novo zbirko je iz zapuščine Milka Matičetovega izbrala, uredila in osvežila Anja Štefan. Foto: Mladinska knjiga Letos, ko slavimo 100. obletnico rojstva Milka Matičetovega, je izšla zbirka z več kot 40 ilustriranimi pripovedmi iz njegove zapuščine. Ob najbolj znanih in priljubljenih pravljicah, kot so Tri botre lisičice, Zajec dela za lisico, Dvanajst ujcev in druge, zdaj stoji še cela vrsta tistih, ki jih boste lahko prebirali prvič. Matičetov jih je zapisal in posnel sredi prejšnjega stoletja, povedali pa so mu jih pravljičarke in pravljičarji različnih starosti in iz različnih slovenskih pokrajin, največ iz Rezije in Dolenjske.

Anja Štefan je pravljice za knjigo skrbno izbrala in razporedila, nadela jim je svežo, bolj gladko preobleko, da jih bomo bolje razumeli in tekoče brali, ob tem pa je v njih še vedno zelo spretno ohranila sledi starega pripovedovanja. Da so pravljice dobile kar najboljšo likovno podobo, so poskrbeli naši najboljši ilustratorji: Ančka Gošnik Godec, Zvonko Čoh, Jelka Godec Schmidt in Ana Zavadlav.

"Ena izmed stvari, ki jih zagotovo želim primakniti v popotno malho otrok, je pripovedovanje starih zgodb, tistih, ki jim največkrat rečemo kar ljudske pravljice." (Anja Štefan)

Berite in pripovedujte ljudske pravljice tudi vi!

Čar in moč ljudskih pravljic je tudi v tem, da prinašajo dragocena sporočila in s starodavno modrostjo in izkušnjami odgovarjajo na večna vprašanja. Kajti ljudske pravljice niso plod domišljije enega samega človeka. Presejale so se skozi misli, usta in ušesa mnogih ljudi. So del naše skupne preteklosti, del našega prostora in del nas. Naši pradedki in naše prababice so vanje vtkali resnice in življenjske nauke, ki predstavljajo dragoceno popotnico za bralce in poslušalce vseh starosti. Z največjim veseljem pa jim bodo gotovo prisluhnili otroci.

Zato naj pravljice iz zbirke Tristo zajcev zaživijo po domovih, šolah, vrtcih, knjižnicah in domovih za ostarele. "Naj bodo v veselje tistim, ki jih bodo brali, in tistim, ki jih bodo poslušali, in naj prinesejo prijetne skupne trenutke ali blagodejna druženja med posameznikom in knjigo," še dodaja Anja Štefan.

