Z njimi je vedno LUŠTno!

Sveži, sladki, majhni, veliki … vsi pa sočni! LUŠTni paradižniki iz Prekmurja so zagotovo prava izbira. So resnično sadeži za vsako priložnost, saj jih lahko uživamo surove, pečene ali kuhane.

LUŠTna zgodba se je začela z idejo izvensezonske pridelave paradižnika ter kilogramom pridelanega paradižnika na letni ravni za vsakega Slovenca.

Letos mineva že deset let, odkar smo na policah trgovin prvič zagledali njihov Grozdasti paradižnik, ki nas že od vsega začetka premamlja s svojo dozorelo rdečo barvo. Ko ga okusimo, nas aroma pravega paradižnika popelje v mladost, na vrtove naših babic. Pridni Prekmurci pa v preteklih desetih letih niso le pridelovali paradižnika, temveč so podjetje širili in nadgrajevali znanje o načinu pridelave paradižnika. V preteklih letih so razširili še asortima pridelkov. Grozdastemu paradižniku so pridružili pridelavo Malega, Slivovega in pisanih češnjevih paradižnikov LUŠT. Tako lahko vsak izmed vas zagotovo najde nekaj za svoj okus!

V trajnostno naravnanem in družbeno odgovornem podjetju pridelava poteka na okolju in zdravju ljudi prijazen način. Rastlinjak v Renkovcih v hladnih delih leta ogrevajo s pomočjo obnovljive geotermalne energije, v rastlinjaku v kraju Mala Polana pa za pridelavo paradižnikov v zimskih mesecih uporabljajo t. i. sistem za zimsko vzgojo.

Cvetove oprašujejo čisto pravi čmrlji, ki so hkrati tudi "živi" dokaz, da pri pridelavi ne uporabljajo škodljivih preparatov za škropljenje, saj bi čmrlji v nasprotnem primeru zagotovo poginili, mi pa ne bi mogli uživati v slastnih plodovih LUŠTnega paradižnika.

Paradižnike, dozorele na rastlini, obirajo ročno le kakšen dan, preden jih dostavijo vsem večjim trgovskim sistemom po Sloveniji. S kratkimi transportnimi potmi pa poskrbijo še za manjši ogljični odtis med potjo paradižnika od rastlinjaka pa do naših krožnikov. LUŠTne paradižnike ponujajo tudi na njihovi LUŠTni domačiji v Renkovcih in na osrednji ljubljanski tržnici.

Vsekakor pa ste gonilo njihovega napredka in razvoja zagotovo vsi vi, ki jih spremljate že od vsega začetka, kot tudi tisti, ki ste se njihovi poti pridružili pred kratkim. Da je z njihovimi paradižniki zares lahko vsak obrok LUŠTen, nas s svežimi paradižniki razvajajo skozi vse leto!



