Vrečke, ki dišijo po paradižniku

LUŠTov paradižnik , pridelan v podjetju Paradajz, d. o. o., iz Renkovec so po novem v lastni maloprodaji začeli pakirati v papirnate vrečke, ki so narejene iz stebel rastlin, na katerih raste njihov paradižnik. Gre za povsem nov, inovativen proizvod, plod slovenskega znanja.

V sledenju zavezi k trajnostnemu gospodarjenju in vpeljevanju ciklov krožnega gospodarstva so skupaj z Inštitutom za celulozo in papir iz Ljubljane razvili proces priprave surovine, izoliranja vlaken in izdelave papirja. Prvi izdelek, prototip in inovacija, je papirnata vrečka, ki je relativno odporna na trganje, poleg tega je sposobna vezati nase vlago ter tako ustvarja okolje, ki je primerno za shranjevanje LUŠTnih plodov. Vrečka je v celoti razgradljiva na hišnem kompostniku.

Uporaba semen, ki niso gensko spremenjena, rast sadik na naravni podlagi (mešanica šote in kokosovih vlaken), ogrevanje z geotermalno vodo, zalivanje z deževnico, opraševanje s čmrlji in zaščita pred škodljivci z njihovimi naravnimi sovražniki. Vse to so pomembni okoljski vidiki, ki jih podjetje že izpolnjuje, vpeljana inovacija pa dodaja še enega, krožno gospodarstvo. Z njeno izvedbo dozdajšnji kmetijski odpadek postane surovina, potem se prek kaskadnega ciklusa, brez dolgih transportnih poti, vrne nazaj v naravni krogotok snovi.

Pozitiven primer zagona ciklusa krožnega gospodarstva v lokalnem okolju z zaposlenimi iz lokalnega okolja pa dokazuje dejstvo, da smo kot posamezno podjetje in tudi kot celotna družba sposobni spremeniti način razmišljanja in delovanja v smislu približevanja trajnostnemu načinu gospodarjenja in CO2 nevtralni skupnosti.

Izjemen okus paradižnikov iz družine LUŠT z upoštevanjem vsega navedenega dobi še prijetnejši priokus. Skupaj z inštitutom raziskujejo, kje so možnosti optimizacije proizvodnje in obstoječega izdelka, hkrati pa tudi o drugih vrstah embalaže ter da bi, ko bi lahko, proizvodnja papirja iz njihovih stebel trajala vse leto.

