Vinoteka eVino – trgovina, v kateri slovenska in tuja vina resnično zaživijo

Foto: Nejc Pernek

Največja vinoteka v Sloveniji

Manjša vinoteka je bila že v preteklosti del eVino bara, vendar je bil prostor za količino vin, ki so v ponudbi eVina, občutno premajhen in ni omogočal pregleda nad celotno ponudbo.

December 2017 je pomenil prelomnico, saj smo trgovino preselili in razširili. Po novem se vinoteka tako razteza na 100m2. Nova vinoteka na Šmartinki se brez sramu primerja s podobnimi v tujini. Sestavljena je iz treh vsebinskih delov. V prvem delu se nahajajo viskiji, konjaki in gini. Tukaj lahko najdete tudi Fever Tree tonike različnih okusov. Poleg tega so tu razstavljene tudi različne linije svetovno priznanih kozarcev blagovne znamke Riedel.

338 slovenskih in 467 tujih etiket

V drugem delu, ki je hlajen na temperaturo (18°C), primerno za shranjevanje vin, se nahajajo vina 28 slovenskih vinarjev (338 različnih etiket vin) ter tuja vina iz 98 različnih vinskih kleti (467 tujih etiket vin).

Foto: Nejc Pernek

Svetovno priznane vinske kleti

Slovenska vina prihajajo iz vseh treh vinorodnih dežel, pretežni del pa predstavljajo vina Primorske vinorodne dežele, med katerimi najdemo svetovno uveljavljene slovenske znamke, kot so Marjan Simčič, Edi Simčič, Movia, Burja, Sutor in kmetija Jakončič.

Med tujimi vini se lahko pohvalimo z bogato izbiro vrhunskih francoskih vin iz Šampanije, Bordoja in Burgundije, kot tudi vrhunskih vin Italije, Španije, Portugalske, Nemčije in Novega sveta.

Prenovljeni eVino bar. Foto: Žiga Intihar

Soba steklenic velikih formatov – Jeroboam room

Tretji del vinoteke je ti. Jeroboam room, soba steklenic velikega formata, v kateri imamo shranjene steklenice od magnuma (1,5l) do Balthazarja – največje 12l steklenice, ki jo lahko kupite v eVinu.Soba je namenjena degustacijam vin, lahko pa se jo rezervira tudi za zasebna srečanja, poslovna kosila ali tematska izobraževanja.

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Izvrstna in cenovno dostopna serija lastnih vin

Lastnik eVina Gašper Čarman je leta 2013 trgu predstavil izvrstno in cenovno dostopno serijo lastnih vin pod imenom Gašper, ki jo sestavljajo vrste Chardonnay&Rebula, Cabernet&Merlot, Malvazija, Merlot, Sivi Pinot, Merlot&Refošk in Rebula. Ponudbo pa zaokrožujeta dve peneči vini – penina Gašper, sorte Chardonnay in klasična penina iz sort Chardonnay, Modri Pinot in Rebula. Vina so bila na slovenskem trgu lepo sprejeta, pravi uspeh pa žanjejo v tujini, kjer jih imajo na vinskih kartah v svojih restavracijah kuharski mojstri kot sta Gordon Ramsay in Jamie Oliver.