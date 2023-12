Umrl je najslavnejši hrvaški vinar

Miljenko oz. Mike Grgich, ki hkrati velja za največjega hrvaškega in enega najpomembnejših kalifornijskih vinarjev, je v sredo umrl v starosti sto let. Rodil se je v južni Dalmaciji v bližini mesta Ploče, v Zagrebu je študiral enologijo in vinogradništvo, leta 1954 pa pobegnil iz Jugoslavije in po štirih letih pripotoval v ZDA.

Zmagovalec velikega ocenjevanja v Parizu

V kalifornijski dolini Napa je delal v več vinskih kleteh, med drugim v Chateau Montelena, kjer je pridelal sloviti chardonnay letnika 1973 in z njim slavil na legendarni bitki kalifornijskih in francoskih vin leta 1976 v Parizu.

Ta odmevni dogodek, s katerim se je zapisal v zgodovino in s katerim je dolino Napa postavil na svetovni vinski zemljevid, mu je omogočil, da je leta 1977 ustanovil lastno vinsko klet Grgich Hills. Ta obsega 148 hektarjev vinogradov, še posebej pa slovi po chardonnayju, zaradi česar si je Grgich tudi prislužil vzdevek kralj chardonnayja.

Kljub uspehu v ZDA pa Grgich ni pozabil na svoje korenine. Leta 1996 se je vrnil na Hrvaško in na Pelješcu ustanovil še eno vinsko klet.