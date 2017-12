Operna klet: ribja gostilna nasproti parlamenta

Foto: Miha First

Poleti se je naši ekipi oglasil občasni svetovalec, ki sicer najraje hodi v Maxim ali Cubo, in poročal, da je dobro in razmeroma poceni jedel v Operni kleti.

Operna klet

Župančičeva 2, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 252 70 03

Na hitro smo opravili dva obiska in ugotovili, da imajo ob simpatičnem letnem vrtu tudi imenu primerno prostorno klet, iz katere je moderna napa odgnala pretirane vonje iz kuhinje. Prvič smo pri njih jedli kosilo treh jedi za 12,50 evra, pri katerem je bil v glavni vlogi sijajno pečen zobatec, potem pa smo se čez nekaj dni vrnili na večerjo.

Foto: Miha First Tradicionalno starinsko ljubljansko dvorišče s točilnim pultom in mizami ter separeji je eno redkih, ki je še ostalo v središču. In to je ob lepem vremenu seveda treba izkoristiti. Škoda, da imajo tako na vrtu kot v gostilni v ozadju radio, ki nabija trapaste reklame. Škoda tudi, da ob kakovostni hrani ne ponudijo prtičkov iz blaga, papirnati so za hrano druge vrste. Zato pa praktično vsa vina točijo na kozarec, pa naj gre za peneči zelen, s katerim smo začeli večerjo, refošk in malvazijo iz koprske kleti, Marjana Simčiča, Pasji rep, Vipavsko klet, Koreniko, Dolfa, Jakončiča, Ščurka. Steyerja, Isteniča …

Pri ribah smo pili belo Carolino in belega Teodorja, prvi je po 40, drugi po 30 evrov, a sta oba na voljo tudi na kozarec in temu primerno cenejša. Na splošno so cene vin ugodne, še ugodnejši so likerji in žganice najrazličnejših okusov, od macesna, smreke in cimeta do vrtnice, borovnice in sivke. Večino žganic prispeva gorenjski Krucefix, viski je slovenski Blisky iz destilarne Gamsar.

Foto: Miha First

V Operni kleti po tradiciji, ki je zdaj očitno prenovljena, ponujajo ribje jedi, ki niso dosti drugačne kot v turističnih restavracijah po Ljubljani (kalamari, hobotnica, bakalar), so pa zato razlike v primerjavi z omenjenimi lokali orjaške. Cene recimo, so nižje, natakarji vedo, kaj strežejo, in znajo biti prijazni, ob vinski karti, ki je boljša in cenejša kot pri turističnih menzah, pa imajo nekaj svojih idej, ki se vežejo na svežo ponudbo rib.

Mečarica s tartufi Foto: Miha First

Tako imajo recimo soliden karpačo mečarice s tartufi in za Ljubljano skoraj obvezno rukolo, ki jo lahko v prihodnosti nadomestijo s kakšno domačo solato. Še bolj zanimiva je pašteta brancina, ki jo oblečejo v dimljenega lososa. Omenili smo povsem klasičen bakalar, imajo pa seveda tudi hobotnico v solati. Vse hladne jedi so ocenjene na okoli deset evrov.

Njoki s sipinim golažem Foto: Miha First

Kot tople predjedi sicer ponujajo tudi juhe, a pravega jedca morskih specialitet mora zanimati sipin golaž, ki ga pospremijo njoki. Podobno ne morete zgrešiti, če se lotite fužev s hobotnico in tartufi. V Operni kleti znajo s testeninami, ni dvoma. Sicer pa imajo pri toplih jedeh še nekaj možnosti, recimo dagnje, pokrovače, gambere, škampe, vse na žaru ali na buzari. Vse v cenovnem razredu 15 evrov. Cenejše so sardelice.

Duhoviti ribji brodet Foto: Miha First

Za glavno jed najraje ponudijo jadranske ribe. Kilogram je okoli polovico cenejši kot pri turistični konkurenci. Gotovo ni napaka, če poskusite skoraj preveliko porcijo palamide, ki jo popestrijo s tartufi in pirejem. Pozoren je treba biti na ribji brodet, takšnega v Ljubljani ne boste dobili, je bil prepričan natakar. In res je bil nekaj posebnega, tudi zaradi velike kruhove skodelice. In kaj so ponudili v tej ribji "juhi"? Kose lastovke, brancina, kalamarov in škarpene pa še enega škampa za povrh. Bogato, da ni bilo dvomov, da gre za glavno jed. Ob brodetu smo imeli na mizi še izjemno pečeno hobotnico (štiri krake), ki jo objamejo z velikimi režnji krompirja.

Hobotnica in krompir iz pečice Foto: Miha First

Pri sladicah ne zapletajo, imajo panakote in sufleje, pa tudi poseben pehtranov štrukelj s čokoladnim sladoledom in prave palačinke z veliko marelične marmelade.

Povzetek

Tradicionalna ljubljanska ribja gostilna, ki se je v zadnjem času malce prilagodila modernim trendom. Imajo vso klasično ribjo ponudbo in nekaj solidnih izletov med manj znane ribje recepte. Za večerjo boste zapravili kakih 30 evrov na osebo, kosilo je 12 evrov in pol.

Vsa vina so na kozarec, celo prestižnejše steklenice Jakončiča in Marjana Simčiča, kar je seveda ugodno. V celoti so posvečeni slovenskim vinom, največ je Obale in Goriških brd.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.