Najboljša rešitev, ko zakruli

Foto: Perutnina Ptuj

Družini Poli pate se je pridružil nov član Poli pate chili, ki je prava poslastica za vse ljubitelje pikantnih okusov. Mešanica gladke in kremaste teksture Poli pateja, obogatena z intenzivnim pikantnim čilijem, bo vzbudila vašo radovednost in željo po še.

Poli pate postavlja višje standarde kakovosti pri paštetah.

Na Poli smo nori že skoraj 50 let

Z veliko zagotovostjo lahko trdimo, da najbrž ni gospodinjstva v Sloveniji, ki ne bi poznalo priljubljene blagovne znamko Poli. Postala je sinonim za piščančjo posebno klobaso, poleg tega pa je Poli - danes že globalno priznana blagovna znamka - tržni lider tudi v drugih kategorijah in je ustvarila celo družino priljubljenih izdelkov: od posebnih klobas Poli z različnimi dodatki, Poli hrenovk, Poli hammy, Poli pate, linije Poli kids in poli convenience programa s Poli rollsi in Poli pizzami, do prve brezmesne Poli na osnovi grahovih beljakovin.