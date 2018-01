Na stičišču treh vinorodnih okolišev prepletajo vinske zgodbe

V centru Park čez vse leto na različne načine predstavljajo kulinariko in vina našega prostora in tako privabljajo tudi obiskovalce, ki iščejo bogastvo okusov ali se preprosto radi družijo s prijatelji ob dobri hrani in vinu. V tem času se intenzivno pripravljajo na priljubljeni festival vin Park Wine Stars. Sredi priprav smo se pogovarjali z Marjanom Pulcem, vodjo marketinga v Parku.

V Parku dajete velik poudarek enogastronomiji. Kaj vas pri tem vodi?

Moramo se zavedati, da je Nova Gorica na izjemni lokaciji, čisto na stičišču treh svetovno znanih vinorodnih okolišev. To je zagotovo naša prednost in zdi se nam pomembno, da jo primerno ovrednotimo in izkoristimo. Park je na kulinariki in promociji vina dejansko gradil vse od svojih začetkov pred več kot 30 leti, danes se to trudimo nadgrajevati.

Katere enogastronomske dogodke bi še izpostavili?

Izpostavil bi Park Wine Stars, ki je tik pred vrati, saj predstavlja nadgradnjo naših priljubljenih in dodobra prepoznavnih mesečnih Enogastronomskih večerov. Gre za dogodek na visoki ravni, na njem se predstavijo vinarji štirih bližnjih vinorodnih okolišev – Brd, Vipavske doline, Krasa in Istre. Vrhunska ponudba vin je nadgrajena z odlično hišno kulinariko, za katero stojijo najboljši Hitovi šefi, hkrati pa daje priložnost in izziv našim mladim ambicioznim kuharjem. Za piko na i je poskrbljeno tudi za zabavo, konec koncev smo poznani kot zabavišče in temu se ne moremo čisto odpovedati. Poletna različica tokratnega dogodka je Park Wine Party.

V čem je glavna razlika, če ju primerjamo med seboj?

Park Wine Party je bolj sproščene narave, odvija se na prostem, vsakič ga obogatimo z dobrim glasbenim izborom in pestro dodatno ponudbo. Park Wine Stars daje v ospredje vino in kulinariko.

Ali letošnji Park Wine Stars prinaša kakšno novost?

Vedno poskrbimo, da so dogodki pestri in zanimivi. Letos je to poleg že omenjenega ocenjevanje najboljšega vina po izbiri udeležencev. Pripravljamo še druge novosti in presenečenja, ki pa jih bomo razkrili na dogodku.

Zelo priljubljeni so vaši enogastronomski večeri, na katerih prepletate vina primorskih vinarjev z odlično kulinariko.

Vsakič se potrudimo ustvariti nekaj povsem novega in obiskovalce navduševati s spajanjem novih okusov. Na enogastronomskih večerih so vinarji prisotni osebno in njihova predstavitev vina iz prve roke, njihov pogled, razmišljanje so zagotovo dodana vrednost. Poleg njih pa imamo tudi odlične sommelierje, ki ob strežbi še dodatno svetujejo gostom in so na voljo za vprašanja. Dogodki so omejeni na določeno število gostov, saj hočemo, da se gostje res vživijo v vina, hrano, vinarje …

Včasih so v Hotel Park na plese zahajali predvsem domačini. Jih želite z enogastronomsko ponudbo, ki jo uspešno prepletate z zabavo, ponovno privabiti?

Veseli nas, da se obeh vinskih festivalov udeležujejo predvsem domačini, ki se potem odločijo, da Park obiščejo tudi med letom. Je namreč središče igre, zabave in, upam si trditi, tudi odlične enogastronomske ponudbe. Park je del novogoriške zgodovine, razvijal se je skupaj z mestom in želimo si, da bi bilo tako tudi v prihodnje.

Lahko se pohvalite z visoko kulinariko in hkrati dostopnimi cenami. Kako vam to uspeva?

Cena je ugodna zaradi številčnosti dogodkov, ki jih pripravimo, nikakor pa ne na račun kakovosti. Poleg tega se resnično trudimo, da bi bila naša ponudba dostopna čim širšemu krogu ljudi.

Park Wine Stars 4. festival vin Park Wine Stars! 2. 2. 2018 ob 19.00 Restavracija Tiffany, Park, Nova Gorica #vina 27 priznanih vinarjev iz 4 vinorodnih okolišev #kulinarične mojstrovine 5 Hitovih kuharjev #pod mojstrskim mentorstvom Boruta Jakiča, Marina Furlana in Matjaža Šinigoja Nastopili bodo: Three steps to Heaven, glasbeni trio Bonsoir Paris, plesna skupina iz Francije Andrea Flego, voditelj Cena vstopnice: v predprodaji 25 €, na dan dogodka 30 € ali 840 točk Prodajna mesta: www.eventim.si; www.thecasinopark.com; v centru Park, Casinò & Hotel (Privilege točka) Sledite tudi blogu Park Gourmet, dogodek pa si lahko označite tudi na Facebooku.