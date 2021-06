LUŠTna nagradna igra s sočnimi in okusnimi paradižniki iz Prekmurja

Oglasno sporočilo

V podjetju Paradajz d.o.o. in hčerinskem podjetju Friško d.o.o. ljubitelje tega rajskega sadeža razveseljujejo že deseto sezono. Letos so vam pripravili prav posebne aktivnosti. LUŠTne kuharske oddaje z LUŠTno nagradno igro! Slovenski igralec Gorazd Žilavec vam na njegov zabaven prekmurski način prikaže, da si lahko preproste jedi iz LUŠTnega paradižnika pripravi čisto vsak izmed vas! Oglejte si kuharske oddaje, po katerih boste brez dvoma postali LUŠTični.

LUŠTne nagrade! Osvojite plinski žar Weber in svoje najdražje presenetite z vrhunsko peko na žaru! Čisto preprosto s telefonom posnemite vaš postopek priprave jedi z LUŠTnim paradižnikom in ga naložite tukaj . V nagradni igri se potegujete še za druge

Jedi z LUŠTnim paradižnikom si lahko pripravite kadarkoli se vam zaLUŠTajo. Paradižnik v zimskih mesecih pridelujejo v lani zgrajenem rastlinjaku v kraju Mala Polana, po novem tudi od januarja do aprila. V kraju Renkovci pa paradižnik pridelujejo od aprila pa vse do konca leta. Svež slovenski premium paradižnik, pridelan na okolju in zdravju ljudi prijazen integriran način, za vse vas, ki radi razvajate brbončice s prvovrstnim okusom pravega paradižnika. LUŠTno, kajne?

Ogrevanje s pomočjo geotermalne energije v Renkovcih in do okolja prijazen Sistem za zimsko vzgojo v Mali Polani omogočata pridelavo paradižnika tudi v hladnih delih leta, ko pridelava sicer ni mogoča. Zato lahko v sočnem in okusnem paradižniku LUŠT po novem uživate vse leto.

LUŠTne sadike so vzgojene iz gensko nespremenjenih semen, kupljenih v Sloveniji. Zasadijo jih v naravno podlago – mešanico šote in kokosovih vlaken, ki rastlinam zagotavlja dobre pogoje za rast. Cvetove LUŠTnih rastlin oprašujejo čmrlji, ki so "živi dokaz", da pri pridelavi ne uporabljajo škodljivih preparatov za škropljenje, saj bi v nasprotnem primeru takoj poginili. Za zatiranje škodljivcev poskrbijo njihovi naravni sovražniki. V rastlinjaku je tako naravno(st) živ(ahn)o! LUŠTni sodelavci z veliko ljubezni negujejo rastline in ročno obirajo dozorele plodove. Paradižnike dostavijo do vas le kakšen dan po obiranju, zato so sveži, sočni in okusni tako kot tisti, ki jih pridelate na domačem vrtu.

Sadike zasadijo v naravno podlago, cvetove oprašujejo čmrlji, dozorele plodove pa ročno obirajo LUŠTni sodelavci, le kakšen dan prej preden pridejo na police trgovin. Zato ohranijo svežino in vse najboljše lastnosti pravega paradižnika ter zagotavljajo kakovost, ki si jo želite.

Da vsak izmed vas najde nekaj za svoj okus, lahko izbirate med Grozdastim paradižnikom LUŠT, Malim grozdastim paradižnikom LUŠT, Velikim paradižnikom LUŠT, Slivovim paradižnikom LUŠT, Češnjevim paradižnikom LUŠT in LUŠTekom – pisano mešanico češnjevih paradižnikov. Svež pridelan premium paradižnik je po novem Slovenkam in Slovencem na voljo skozi vse leto v vseh večjih trgovskih sistemih, na osrednji ljubljanski tržnici in na Luštni domačiji v Renkovcih.

Z rdečimi, svežimi, sočnimi, okusnimi in dišečimi paradižniki LUŠT si lahko odlično popestrite vsakdanje obroke, piknike ali druga slavja. Poskusite in se sami prepričajte. Pa LUŠTen tek!

