Linija Union Premium je prejela prestižno nagrado za oblikovanje izdelkov Red Dot

V Pivovarni Laško Union ponovno slavimo odličnost na globalni ravni. Pločevinke in steklenice iz naše linije Union Premium so bile nagrajene z nagrado Red Dot v kategoriji Product Design 2023. Priznanje za visoko kakovost oblikovanja podeljuje Design Zentrum Nordrhein Westfalen. To je prvič, da smo osvojili to prestižno nagrado za oblikovanje izdelkov.

Foto: Pivovarna Laško Union

Red Dot Design Award velja za eno največjih oblikovalskih tekmovanj na svetu. Mednarodna žirija ta iskani znak kakovosti podeli le izdelkom, ki jih odlikuje izjemen dizajn. Strokovnjaki so pregledali veliko število izdelkov, ki so jih na letošnje tekmovanje prijavila podjetja in oblikovalski studii z vsega sveta.

Zooullis Mina, direktor Pivovarne Laško Union, ob tem poudarja: "Linija Union Premium, ki je na letošnjem odmevnem oblikovalskem natečaju zmagala v skupini z močno konkurenco, je dokaz izjemnosti našega izdelka. Hvala vsem sodelavcem in oblikovalcem, ki so prispevali k temu izjemnemu dosežku. To je prvič, da je Pivovarna Laško Union prejela nagrado Red Dot. Ta predstavlja pomemben mejnik v razvoju podjetja in blagovne znamke Union ter dopolnjuje našo bogato zbirko nagrad in priznanj."

Leta 2022 smo predstavili novo družino piv Union Premium s štirimi mojstrovinami, ki so jih zvarili naši pivovarski mojstri: Premium Hoppy lager, Premium Hoppy lager 0,0, Premium nefiltrirano svetlo in Premium nefiltrirano temno. Ta linija nagovarja pivske sladokusce in tiste, ki si v določenem trenutku zaželijo nekaj posebnega. Za to novo linijo smo nadgradili oblikovanje blagovne znamke Union, pri čemer smo navdih črpali iz arhivskih steklenic pivovarne. Družino piv definirajo barve, ki igrajo pomembno vlogo in dajejo pomen posameznemu pivu. Linija je postavljena tako, da skupaj tvori celoto, a se hkrati še vedno razlikuje od našega osrednjega izdelka, rdečega Union lagerja.





Foto: Pivovarna Laško Union Poleg pločevink so piva iz linije Union Premium na voljo tudi v novi, unikatni steklenici. Odločili smo se za drzen, čist dizajn; pri tem je logotip Union odtisnjen neposredno na steklenico in tako nadomešča sprednjo in zadnjo papirnato etiketo. Pločevinke, ki jih je mogoče reciklirati, in povratne steklenice so do okolja prijazna embalaža, s čimer dokazujemo našo zavezanost zmanjševanju ogljičnega odtisa na področju embalaže in s tem bolj trajnostnemu poslovanju.

