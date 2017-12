Kuhar z Michelinovo zvezdico v Sloveniji svetuje, kako kuhati #video

Slovenijo je obiskal kulinarični mojster, z Michelinovo zvezdico ovenčan belgijski kuhar, ki svoje kreacije ustvarja v Bruslju. Po uspešnem lanskem gostovanju so ga znova povabili v hotel Planinka na Ljubno ob Savinji, kjer je prevzel vajeti kuhinje. Belgijec v Planinki deluje kot svetovalec, kar se je njihovi restavraciji nedvomno obrestovalo in vzbudilo zanimanje med kulinaričnimi recenzenti.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

[video: 67152 / ]

Ljubno ob Savinji večina pozna po ženskih smučarskih skokih. A odkar v kraj prihaja belgijski kuharski mojster, sem zahajajo tudi najzahtevnejši gurmani. Spoznajte Erika Lindelaufa. Z Michelinovo zvezdico okronanega kuharja. Povedal nam je recept zanjo. "Zbranost in perfekcija. Ko rečem, kako je treba kuhati, mora biti tako, kot rečem. Ne manjše ali večje, ampak tako, kot rečem. Kot na primer meso, ne smemo ga peči predolgo. Dve minuti sta dve minuti in nič več," je povedal Lindelauf.

Za piko na i je na primer sladici, moussu iz treh čokolad, dodal čisto zlato, ki ga brez težav pojeste. To so prijemi, ki v Bruslju, kjer kuha v restavraciji, prepričajo tudi visoke goste. "Zadnjič je pri nas jedel predsednik Evropske komisije, pred tem sta pri nas jedla tudi predsednik Evropskega parlamenta in italijanski predsednik," je dejal.

Belgijski perfekcionist svoje znanje v Ljubnem prenaša tudi na šefa kuhinje tamkajšnjega hotela Planinka.