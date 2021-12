Kraljica vsakega druženja: kako pravilno postreči penino?

Do konca leta je le še nekaj tednov in poleg intenzivnih priprav na božično večerjo, druženje s prijatelji ali družinsko kosilo imamo pred seboj še eno pomembno nalogo: izbrati moramo pravo penino, s katero se bomo poslovili od tega nenavadnega leta in nazdravili novemu. Penine so vedno kraljice slavnostnih dogodkov, posebnih srečanj, obletnic in intimnih trenutkov. Primerne so tudi za poslovno darilo, veseli je bodo vsi, ki znajo uživati v iskrivih mehurčkih, polnih aromah in nepozabnih okusih, ki jih prinaša ta posebna pijača, s katero tudi prizori iz vsakdanjega življenja pridobijo bleščeč pridih.

Med najbolj priljubljenimi peninami pri nas veljata Zlata in Srebrna radgonska penina, zato bomo z izbiro katere izmed penin Radgonskih goric vedno osvojili vse pohvale in občudovanje gostov ter obdarovancev.

Penina, ki zori od šest do devet mesecev Srebrna radgonska penina je najbolj priljubljena in najbolje prodajana penina v Sloveniji. Pridelana je po metodi charmat s sekundarnim vrenjem v tankih iz nerjavečega jekla. Osnovno vino je pripravljeno iz več sort, tipičnih za radgonsko-kapelski vinorodni okoliš, vendar izključno iz vina ene trgatve. Srebrna radgonska penina na kvasovkah zori od šest do devet mesecev, zaradi česar nas poživlja z nekoliko lažjim okusom in izrazitejšo sadnostjo. Srebrna penina je lahko suha ali polsuha, kot roze pa je na voljo le sladka. V letu 2018 se je družini Srebrnih pridružila še Srebrna radgonska penina muškat, za vse, ki si želijo izrazito in intenzivno sortno aromatiko. IZBERI SVOJO PENINO Najmanj dve leti zorenja za izvrstno penino Dvo- do triletni stik s kvasovkami poskrbi za svilnato mehkobo v okusu teh penin. Zlata radgonska penina ni le najstarejša, ampak tudi največkrat nagrajena slovenska penina. "Zlata" sodi med tako imenovana peneča vina blanc de blanc ("belo iz belega"), kar pomeni, da je pridelana samo iz chardonnayja. Zlata penina na kvasovkah zori najmanj 24 mesecev. Širok nabor raznovrstnih Zlatih penin je nastal zaradi dolgoletne tradicije in nastanka kakovostne piramide, na vrhu katere je sublimna Millésime. Zlate penine, ki so pridelane po klasični metodi z vrenjem v steklenici, so zaslovele zato, ker sta izbrano grozdje in skrben tehnološki proces skozi desetletja zagotovila dosledno visoko kakovost. IZBERI SVOJO PENINO

Zlate specialitete za posebne priložnosti

Določeni dogodki zahtevajo spremljavo ekstravagantne penine. V tem pogledu sta Zlata penina brut nature in Millésime brut pravi zvezdi, ki bosta praznovanje dvignili na višjo raven.

Dozorela cvetica Zlate penine brut nature je poudarjeno mineralna in kvasna ter z začimbno noto. Izredno suh okus spremlja klena kislost. Brut nature nastane brez dodatka odpremnega likerja. Idealna je za druženje s kaviarjem, ostrigami ali sušijem.

Millésime brut: najmanj petletni, včasih pa tudi deset- ali večletni stik s kvasovko. To so penine, ki bistveno odstopajo od vsega običajnega. Brioš in dozorelost ter sublimnost v okusu so prevladujoče značilnosti.

Primeren je za najbolj izbrane glavne jedi.

Letniška Zlata penina Ciconia pa je narejena s stiskanjem popolnoma zdravih celih grozdov (s peclji vred), in sicer pri nizkih tlakih. Brut z vonjem po sveži skorji kruha, z nadvse bogato kremasta teksturo v okusu, je tako zahteven, da lahko spremlja le bogate glavne jedi. Barva penine Ciconia je svetlo rumenkasta s stabilnim vencem drobnih mehurčkov. Prvi vtis je izrazit peninski, vinski. Cvetica je popolnoma razvita, fina, srednje intenzitete in rahlo kvasna in pikantna. Po umirjenem začetku naenkrat aromatska bomba: pečena skorja kruha, cedra, kutina, marmelada iz mirabel. Okus brez dvoma izrazito suh, dozorel, z dominantno kislino, ki daje vtis živosti in vitkosti. Bogata kremasta tekstura je sinonim za visoko kakovost.

Penina z najvišjim nacionalnim priznanjem za inovacije Radgonske gorice in njihova penina Untouched by Light je oktobra na Dnevu inovativnosti 2021 Gospodarske zbornice Slovenije prejela najvišje, zlato nacionalno priznanje za inovativnost. Penina Untouched by Light je prva inovacija v Sloveniji s področja živilstva, ki je prejela omenjeno priznanje. Penina je bila v celotnem procesu proizvodnje, od trgatve do pakiranja, pridelana v temi, saj znanstvene raziskavee potrjujejo negativen vpliv svetlobe na vinske arome, posebej pri penečih vinih. "Barva je intenzivno zlata, mehurčki izredno majhni. Na nosu je penina bogata in vabljiva, z razvitimi notami zrelega rumenega in belega sadja, kot so breskev, hruška, kanček manga ... Zelo zapeljiva," je o penini povedal Pierre-Yves Bournérias, strokovnjak z Enološkega inštituta v francoski Šampanji. "S to penino smo postavili visok kriterij kakovosti, saj je požela ogromno pozitivnih kritik. Z navdušenjem lahko potrdim, da je penina Untouched by Light letnik 2017 dosegla vsa moja pričakovanja!" je dodala enologinja Radgonskih goric in ustvarjalka penine Untouched by Light Klavdija Topolovec Špur. Penina Untouched by Light letnik 2017 je na voljo v Domu penine v Gornji Radgoni ali na spletni strani www.untouchedbylight.com.

Stopnje vsebnosti sladkorja

Obstaja sedem stopenj vsebnosti sladkorja, pri čemer je brut nature najbolj suho peneče vino (to pomeni, da ni niti malo sladko), doux pa označuje najbolj sladko vino.

Večina penečih vin se razvrsti nekje vmes. Brut pomeni, da vsebnost sladkorja ne preseže 15 g/l, zato vino še ne daje občutka sladkosti, kar omogoča raznovrstno uporabo – prav to je razlog, da je brut najbolj razširjena vrsta penečega vina.

Pri sec je ravnotežje med sladkostjo in kislostjo že na strani rahle sladkosti, kar naredi vino prijaznejše in ugaja večini okusov. Demi sec pa je peneče vino izrazito sladkega okusa.

Vsebnost sladkorja (g/l) popolnoma suho/brut nature manj kot 3 izredno suho/extra brut manj kot 6 zelo suho/brut manj kot 15 suho/extra dry 12–20 polsuho/sec 17–35 polsladko/demi sec 33–50 sladko/doux več kot 50

Kako postreči penino, da bo zasijala v vsej svoji glamurozni lepoti?

Primerno ohlajeno, temperatura odvisna od vrste penine

Za pitje penečih vin je primerna temperatura od šest do osem stopinj Celzija. Če pa se želimo vinom resnično posvetiti, je primerna temperatura za pitje penečih vin odvisna od vrste izbranega vina: za mladostna peneča vina s poudarjeno cvetno-sadno aromo priporočamo nižjo temperaturo (osem stopinj Celzija), pri zorjenih penečih vinih, ki so bila v večletnem stiku s kvasovkami in zato v njih zaznamo brioš in bolj zrele kvasne arome, pa priporočamo nekoliko višjo temperaturo (12 stopinj Celzija). Pri vseh slajših penečih vinih, kot so sec, demi sec in doux, ne smemo pretiravati s hlajenjem, saj si želimo jasno sladko zaznavo, zato je najprimernejša temperatura od deset do 12 stopinj Celzija.

Pet ur v hladilniku ali pest soli za hitrejše ohlajanje Najhitreje steklenico ohladimo v mešanici ledu in vode – če dodamo pest soli, bo hlajenje še močnejše. V navadnem kuhinjskem hladilniku dosežemo primerno ohladitev v najmanj petih urah.

Odpiranje steklenice penine po viteško

Odpiranje steklenice je tradicija, ki so jo konec 17. stoletja začeli konjeniški častniki v Napoleonovi vojski, in še vedno velja, da mora biti ta obred svečan.

Lojze Filipič, veliki strokovnjak za penine Kot pravi znani slovenski enolog Lojze Filipič, mora biti v tem nekaj umetnosti in nekaj ekstravagantnosti.

"Steklenica mora biti dovolj ohlajena, da se ne razlije preveč pijače. Najprej odstranimo dekorativni aluminijasti tulec in poiščemo šiv oziroma spoj steklenice. Odpremo jo tako, da odrežemo vrhnjo krono steklenice. S sabljo lahko odstranimo celotno krono z žično košarico vred, lahko pa najprej odstranimo košarico, da ostane samo plutovinast zamašek. Steklenico nagnemo stran od sebe, sabljo usmerimo proti kroni in odločno odsekamo zgornji del steklenice," svetuje Lojze Filipič.

Nežno s steklenicami

Primerno ohlajene steklenice ne smemo stresati, z njo ravnamo nežno, kolikor je mogoče. Ko odstranimo kapico, odvijemo zaščitno mrežico in jo odmaknemo od vratu steklenice ter skrbno opazujemo zamašek.

Steklenico vedno obrnemo stran od gostov, jo nagnemo za 45 stopinj, ves čas držimo zamašek skupaj z zaščitno mrežico in ga zadržujemo tako, da ob izhodu iz vratu nastale le rahel zvok (močan pok ni zaželen). Zamašek sprostimo tako, da dno steklenice, ki nam počiva v dlani druge roke, rahlo zavrtimo. Če namesto steklenice zavrtimo zamašek, se lahko zamašek prelomi.

Za brezhibno čistost kozarcev

Vsa bistrost in igrivost penine si zasluži najlepše kozarce, ki pa morajo biti predvsem brezhibno čisti.

Za kozarce, ki se perejo v pomivalnih strojih, je pomembno, da izpiralna tekočina ne prepreči iskrenja. Če smo v dvomih, je kozarce najbolje oprati ročno z detergentom, jih temeljito izprati z zelo vročo vodo, jih dobro odcediti in zloščiti s čisto kuhinjsko krpo, ki ne pušča vonjev.

Kozarce preverimo tako, da prazne in suhe povohamo, saj morajo biti povsem brez vonja.

Visok kozarec zaradi mehurčkov

Kozarec za peneče vino mora biti dovolj visok, da lahko opazujemo verižice mehurčkov (t. i. iskrenje), spremljamo nastanek in obstojnost pene ter venec na obodu kozarca. Oblika kozarca, ki je podobna tulipanu, zbere vonjalne zaznave in jih usmeri proti nosu, zato so nizki in široki kozarci manj primerni.

Kako naliti penino?

Penino vedno nalivamo tako, da kozarec nagnemo in nalijemo penino, tako da steče po steni kozarca. S tem mehurčki ne razpadejo in penina ostane zares peneča.

Najprej vsakemu gostu nalijemo čisto malo, da se penina speni, potem pa v novem krogu napolnimo kozarce. Tako preprečimo, da bi se penina spenila že pri prvem natakanju in bi se zlila čez rob kozarca.

Kako izbrati pravo Zlato radgonsko penino?

Zelo suha Zlata radgonska penina stopnje sladkosti brut je primerna kot aperitiv in za spremljavo hladnih predjedi ter ribjih jedi.

Ko v kozarec nalijemo zelo suho Zlato radgonsko penino, ga napolnita sijoča, svetlo rumena barva in močno, stabilno iskrenje. Cvetica in aroma sta si podobni in prineseta enake atribute izredne sadnosti: zeleno jabolko, hruška, ananas, citrus. Je zelo suha, a čisto nič trpka, s pookusom kakava, ki sporoča, da je pred nami vrhunska penina.

Temperatura serviranja: 6 – 8ºC

Sommelier priporoča: aperitiv, suhe klobase, domača salama, sirove solate z mesom, …

Suho Zlato penino najpogosteje pijemo kot aperitiv.

Suha Zlata penina je penina zlatorumene barve, v kateri chardonnay razkrije široko aromo. Dozorela cvetica spominja na melono in zrela jabolka z nepogrešljivo noto po kruhu in praženem. Zaradi prijazno zaokroženega okusa s ščepcem ostanka sladkorja jo najpogosteje izbiramo kot aperitiv.

Temperatura serviranja: 6 – 8ºC

Sommelier priporoča: aperitiv, morski sadeži, ribe, perutnina, testenine s šunko ali lahkimi omakami, omlete, …

Polsuha Zlata penina ima v okusu več sladkosti, kislost je, kar penino napoti k sadnim sladicam.

Polsuha Zlata penina ima svetlo, sončno rumeno barvo in zelo živahno iskrenje. Širok vonjalni profil ponudi zrelo jabolko, hruško, potem fineso brioša. Je oušalno elegantna, mehka in lepo uravnotežena penina z rahlo sladkim pribitkom, ki da piko na i posebno sladkim trenutkom.

Temperatura serviranja: 6 – 8ºC

Sommelier priporoča: hladne sadne juhe, potice, krofi, sadni kruh, palačinke ali rezanci z orehi, sadje: jagode, melone, lubenice.

Rosé suha Zlata penina je samo iz modrega pinota, pijemo ga kot aperitiv in za spremljavo raznovrstnih jedi.

Nežna lososova barva Rosé suhe Zlate penine obljublja živahnost in svežino. Sledijo tipične zaznave jagodičevja z meseno in slamnato aromo, ki dokazujeta dozorelost. Cvetica je zbirka sadnih arom, hruška in agrumi, malina, kruhova skorja. Mladostna in mineralna penina z intenzivnim vtisom.

Temperatura serviranja: 6 – 8ºC

Sommelier priporoča: aperitiv, jastog, škampi, školjke, predjedi iz zelenjave, testenine s kislo smetano, ravioli, kaneloni, rižote, gobe, pizze, pečen jagenjček ali kozliček.