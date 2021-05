"Ko mažemo, zmažemo!" z Luko Dončićem

Oglasno sporočilo

"Ko mažemo, zmažemo! Od malih zmag vsakdana do svetovnih dosežkov. Poli paté je za vse nas!" je sporočilo nove kampanje, katere obraz je košarkarski zvezdnik in ambasador blagovne znamke Poli Luka Dončić. Resničnemu Poli navdušencu že od malih nog se v kampanji pridružijo tudi drugi obrazi s svojim "zmagovalnim" sporočilom iz njihovega vsakdana.

Poli paté je nov član družine Poli

Karakterno večno mlada, ambiciozna, razvojno in pozitivno naravnana blagovna znamka Poli je letos spomladi svojo družino povečala za novega člana, Poli paté. Poli paté je noro okusna pašteta, prijetnega vonja in mazljive strukture. Je najvišje kakovosti, kot to pritiče vsem izdelkom pod blagovno znamko Poli, brez E-jev in aditivov ter z visokim deležem najkakovostnejšega piščančjega mesa slovenskega porekla.

Najprej so analizirali trg in vprašali zaposlene ter potrošnike

Pred odločitvijo, ali razvijati nov produkt v povsem novi kategoriji, so v Perutnini Ptuj najprej pregledali in analizirali tržni potencial v regiji in izvedli raziskave v celotni regiji: od fokusnih skupin do testiranj okusa in drugih lastnosti izdelka. Namen raziskav je bil izvedeti, kaj je v očeh potrošnika t. i. idealna pašteta, in se temu idealu z novim izdelkom Poli paté tudi maksimalno približati.

Poli paté v treh okusih in treh različnih gramaturah

Nove paštete Poli paté lahko poskusite od konca aprila, ko bodo na voljo na trgovskih policah. Na voljo so v treh okusih in treh različnih gramaturah: 95-, 45- in 27-gramskih pakiranjih.

Izza kulis snemanja televizijskega oglasa z Luko Dončićem

Snemanje novega televizijskega oglasa je potekalo na različnih lokacijah v Ljubljani oktobra lani, saj so bili vezani na vrnitev Luke v ZDA. Ena izmed lokacij snemanja, ki je potekalo v skladu s priporočili NIJZ, je bila tudi telovadnica OŠ Milana Jarca, ki jo je Luka kot osnovnošolec tudi obiskoval. Kako se je odrezal v igralski vlogi, lahko zasledite na televizijskih zaslonih, na socialnih omrežjih ikonične blagovne znamke Poli, v okviru spletnega oglaševanja in na t.i. plakatnih mestih.

Naročnik oglasne vsebine je Perutnina Ptuj.