Kašča Mrlačnik: italijanska hrana, kot jo vidimo Slovenci

Gostilna na cesti z Brezovice proti Podpeči ne skriva svojih namenov. V hiši lahko pripravijo skoraj vse, pa naj gre za najboljše kose mesa v posebnih pečeh ali zgolj malice – testenine po bolonjsko so opoldne po samo šest evrov. Tudi drugače je Mrlačnik ena najcenejših možnosti v okolici Ljubljane, za kakšnih 20 evrov se boste pošteno najedli, če pa za glavno jed naročite prestižne mesnine, to utegne večerjo podražiti.

Gostilnica, picerija in špageterija Kašča Mrlačnik

Podpeška cesta 22 a, 1351 Brezovica

Telefon: 01 365 75 72

Kašča na Brezovici za svoje delovanje še vedno uporablja izraz picerija in špageterija, kar je v naših krajih še pred nekaj leti pomenilo poceni "italijansko" restavracijo. A kot rečeno, Mrlačnikov izbor hrane je veliko širši, celo preširok in od daleč ter na hitro še najbolj spominjajo na nepretresljivo ponudbo Kavala pod Šmarno goro.

V lokalu imajo kopico pic norih imen (burja, štokana, grebla, raubšicar, mesarjeva, pregrada, ograbek, poušter, kevder, ta frišna...) in testenine z vsemi mogočimi dodatki od lososa do govejega fileja, od pancete do tartufate, pa še lazanje lahko najdete na seznamu.

Foto: Miha First

A naša odprava se je odločila za bolj klasično oziroma, če hočete, bolj slovensko večerjo, zato smo začeli z narezkom, ki naj bi vseboval briške in krškopoljske mesnine.

Solidno vratovino, povprečno salamo in slanino pospremijo s parmezanom, majhnimi paradižniki in okusnim, sveže pečenim hlebčkom iz testa, ki ga v drugih okoliščinah gotovo uporabijo za pico.

Narezek ... Foto: Miha First

... in hlebček, ki je spremljal mesnine. Foto: Miha First

Škoda, da pri narezku ne poskusijo s kakšnim okisanimi solatkami, že kakšna kumarica bi hladno predjed gotovo popestrila. Podobno kot jo je popestril Ferjančičev merlot, ki ga ponujajo tudi na kozarec.

Vinska ponudba je, mimogrede, presenetljivo široka, ob odprtih vinih iz kleti Brda in Kupljen je mogoče na kozarec dobiti tudi nekaj buteljčnih vin. Del našega omizja je medtem vztrajal, da bo pil pivo, ki so ga ponujali letaki na mizi - precej samosvoje rdeče IPA-pivo iz dolenjske pivovarne Valjhun.

Foto: Miha First

Medtem so že prispeli jušni napitki, goveja juha je bila dobra, morda pa bi vseeno veljalo namesto ozkih laskov dodati klasične slovenske rezance. Gobova juha je bila bogata z osnovno sestavino, torej gobami, po drugi strani pa bi lahko malce bolj varčevali z različnimi gostili in soljo. Obe porciji, to je treba omeniti, sta bili orjaški, in podobno je bilo s testeninami.

Rezanci s trakci govejega fileta in sušenimi paradižniki Foto: Miha First

Rezanci so imeli več kot bogato omako z govejim filetom in sušenimi paradižniki, pravzaprav je bilo (proti italijanskim zapovedim) na krožniku več omake kot testenin. A če spregledamo to nesorazmerje, jedi pravzaprav ne moremo kaj očitati, rezanci so bili ravno prav kuhani, goveji trakci pa zapečeni, a še vedno mehki.

Kot glavna jed je nastopil stejk črnega angusa, ki ga spečejo v posebni majhni, a učinkoviti peči z imenom kopa. Meso je bilo res popolno pečeno, iz recepta pa bi lahko brez zamer umaknili poprovo omako, s katero stejk polijejo.

Poprov stejk, ki mu priložijo pet različno okrašenih kepic pire krompirja Foto: Miha First

V lokalu na Brezovici, kot smo že omenili, ponujajo marsikaj, tudi morske živali, zato ni čudno, da je na jedilnem listu zapisanih kar 12 sladic, ki so še najbližje opisu slovensko-italijanske. Naše omizje je poskusilo tretjino ponudbe: soliden limonov sorbet, panakoto, čokoladni mus in dnevno (mangovo) tortico. Če je Mrlačnik res kašča, bi lahko ponudili tudi palačinke.

Panakota ... Foto: Miha First

... in mangova tortica Foto: Miha First

Povzetek

Gostilna v okolici Ljubljane računa na goste, ki se od preproste hrane (čevapčiči, kalamari ...) selijo proti modernejšim jedem, a ne gredo predaleč. Porcije so velike, sestavine pa ne bežijo iz klasičnih vzorcev. V našem primeru je bil najboljši stejk, več pa smo pričakovali od hladnih mesnin.

Vinska ponudba je zanimiva in upošteva vse slovenske vinske konce, cene pa so dostopne, lahko bi rekli nizke. Najcenejša vina so po dober evro na kozarec, najdražja, rdeče zvrsti, ne gredo čez 30 evrov.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.