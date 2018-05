Gostilna Kašča: znamenitost v središču Škofje Loke

Včasih so v kaščah shranjevali žito, zdaj so v njih različni lokali. V kleti stare škofjeloške kašče je recimo zanimiva gostilna.

Foto: Miha First

V okolje, kjer je na hribu ena najboljših domačih kmečkih gostiln in kjer na poti proti Ljubljani izjemna restavracija z eno najboljših vinotek v Sloveniji, konkurentom gotovo ni lahko. Pa čeprav domujejo v starodavni, na zunaj lično prenovljeni zgradbi, ki ima svojo zgodovino.

Gostilna Kašča

Spodnji trg 1, 4220 Škofja Loka

Telefon: 04 512 43 00

Gostinci iz Kašče se poskušajo v mnogo disciplinah sodobnega kuharstva. Lahko so vinoteka, lahko so pivnica, ja, uganili ste, lahko so picerija in špagetarija, na sporedu pa imajo tudi meso na žaru. A v glavni vlogi naj bi bile vseeno lokalne, na videz težke jedi, ki jih ponuja jedilni list: domača pašteta, gratinirani polži, loški zvitki, koline, krače, klobase, medla, loška smojka … Pri Kašči ali bolje v Kašči, kletnih prostorih, ki bolj kot na domačo gostilno spominjajo na pivnico, imajo vse, kar si zaželite.

Hišni narezek Foto: Miha First

Tudi hišni narezek, ki ni povsem upravičil naših pričakovanj - budjola, goveja salama in sir bi lahko dejansko bili z okoliških hribov, pršut, ki mu dodajo melone in (polnjene) olive, pa gotovo ne. Dobrodošla nadgradnja narezka je bil svež in mehek kruh, ki je bil na mizi tudi, ko so prinesli juho.

Goveja je bila izvrstna, prava gorenjska z rezanci, česnova pa ne pregosta, brez mlečnih dodatkov, ki jih tudi v okolici radi zamešajo česnu in kockam popečenega kruha. Juha je v vsakem primeru ozračje popravila, da pa bi vse skupaj še poboljšali, smo zraven pili Erzetičev chardonnay.

Česnova juha Foto: Miha First

V Kašči imajo solidno vinsko karto, a ravno vseh vin ne odpirajo na kozarec. Odprta in res poceni vina so cviček iz Krške kleti, cabernet sauvignon Mihelj, beli pinot Kupljen in za k mesu tudi Erzetičeva rdeča zvrst. Med buteljkami prednjačijo Batič, Erzetič, Sirk, Čarga, Tavčar in Vina Koper.

Naročili smo rdečega Erzetiča in se lotili glavnih mesnih jedi. In če smo na eni strani dobili loške zvitke, jed z lokalnim podpisom, so nam na drugi strani predlagali telečji tomahavk – orjaški kotlet z žara, opremljen s češnjevimi paradižniki in pečenim krompirjem. Brez dvoma najboljša jed večera (ravno prav pečen), ki pa seveda z lokalno kuhinjo nima veliko skupnega in je bila tudi z naskokom najdražja jed večera.

Telečji "tomahavk" Foto: Miha First

V senci tomahavka, a nedvomno nekaj posebnega so bili tudi loški zvitki. Uležano govedino zvijejo in jo napolnijo z gobicami, v izvirniku z jurčki in lisičkami, ter jajcem, potem pa vse skupaj postrežejo na gosti čebulni omaki. Običajna priloga je pečena polenta, mi smo bolj zastrigli z ušesi, ko smo slišali, da lahko zraven postrežejo žlikrofe.

Loški zvitki z žlikrofi Foto: Miha First

Ja, v Kašči so tistega popoldneva, ki se je prevešal v deževni večer, pripravili nekaj solidnih jedi. Morda bi morali ob množici jedi z oznako mednarodna kuhinja še kaj postoriti pri hladnih predjedeh, z balkansko-mediteranskih šlagerjev, ki jih je predvajal radio, pa preklopiti kam drugam. Mi pa se moramo do naslednjič odvaditi naročati grmade (v tem primeru je bila to loška grmada) in kavne torte.

V vsakem primeru pa bi se morali v Kašči dobro najesti že za 20 evrov.

Foto: Miha First

Povzetek

Osrednja škofjeloška gostilna, ki ima vse nastavke, da bi bila tudi najboljša, se trudi s preveč različnimi stili naenkrat. V našem primeru smo malicali izvrstni glavni jedi in solidni juhi.

Vinska karta ni široka, a če se odločate za buteljke, imajo kaj ponuditi, predvsem s Primorske, pa tudi v ponudbi, odprti na kozarec, se najde kaj solidnega.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.