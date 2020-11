Čas za nekaj novega

Oglasno sporočilo

Se vam dogaja, da v nakupovalni voziček vedno naložite iste stvari? Seveda, vsak družinski član ima svoje najljubše jedi, iz katerih si nato sestavite tedenski družinski jedilnik. A vendar, svet hrane je zares pester in včasih je dobro brbončice tudi malo preizkusiti in jih razvajati na kakšnih manj poznanih okusih.

Belgijci so znani po tem, da izdelujejo močna piva, katerim radi dodajo sadne arome, nekaj te drznosti pa so prenesli tudi v izdelavo različnih jedi. Tako v njihovi pašteti, ki je nekoliko bolj trdne teksture, najdemo borovnice, lešnike ali orehe. Če ste ljubitelji sira, si lahko namesto klasičnega ementalerja ali edamca na krožnik narežete sir s koščki tartufov, ki mu dodajo prijeten, specifičen okus.

Če radi jeste perutnino, ni treba vselej peči piščanca ali kuhati kurje juhe. Ste že jedli noja? Meso velikega ptiča je rdečkaste barve, z malo holesterola in maščob, po teksturi pa je precej podobno govedini. V Lidlu recimo ga imajo že pripravljenega v steakih. Ljubitelji morske hrane si lahko omislite školjke pokrovače z maslom in česnom, povrh pa potresete peteršilj. Ali pa losos v listnatem testu, h kateremu se prileže nežna koprova omaka. Kozice lahko pripravimo samostojno, zelo dobra popestritev pa so tudi, kadar napolnijo testenine. Če radi kuhate rižote, boste presenečeni, kako se recimo čebula in bučke dobro ujamejo z gorčnimi semeni.

S sladkorjem ni dobro pretiravati, a vendarle, za poobedek si lahko privoščimo nekaj sladkega. Če nismo vešči peke, zaradi epidemije pa ne moremo z družino ali prijatelji sesti v slaščičarno, kar v trgovini kupimo že pripravljene makrone ali sirni kolač. Morda pa lahko namesto peciva damo na mizo sladke in sočne dateljne.

Ne skrbite, časa za prijatelje bo še veliko. Do takrat, pa sebe in svoje ožje družinske člane razvajajte s premium Deluxe izdelki , ki jih ekskluzivno najdete v Lidlovih trgovinah po vsej Sloveniji.

Naročnik oglasnega sporočila je Lidl Slovenija