Oven

Danes se boste osredotočili nase, saj boste želeli opraviti s težavami, ki jih imate. Čutili boste, da vam delo jemlje energijo in da vam je primanjkuje za osebe, ki jih imate najraje. Čas je, da ukrepate in spremenite svoj način življenja. Ne pozabite na to, da je vse v porazdelitvi prostega časa. Zdravje: posvetite več pozornosti fizični aktivnosti. Ne pozabite na to.

Bik

Prav nič vas ne bo ustavilo, da bi danes dokončali, kar ste si zadali že nekaj časa nazaj. Nekdo vam bo pri tem pomagal z nasveti in s spodbudo. Proti večeru boste zelo zadovoljni sami s seboj in okoli sebe boste imeli tiste prave prijatelje. Prav nihče vam ne bo zameril, da boste v središču pozornosti.

Dvojčka

Dobili boste pomembno sporočilo, ki bo vplivalo na vaše začrtane cilje. Sprejeli boste novo odločitev. Ko jo boste posredovali tudi ljudem okoli vas, jim vaša odločitev ne bo preveč všeč. A ne skrbite, mislite s svojo glavo, poslušajte intuicijo in ravnajte po svoje, saj se vam bo vse skupaj tudi obrestovalo.

Rak

Nakup, ki ga boste opravili danes, vas bo spodbudil k razmišljanju, posvetili se boste svojemu proračunu. Pravi čas bo za to, čeprav ste do sedaj finančno dobro poslovali in ne pričakujete nikakršnih izgub. Ne boste brezglavo zapravljali, ampak vas bo vodil zdrav razum. V trgovini si boste vzeli več časa in boste vsak izdelek skrbno ter natančno pregledali.

Lev

Današnji dan bo idealen za učenje, kreativno pisanje in vse vrste umetniškega izražanja. Imeli boste boljšo mentalno moč kot običajno, kar vam bo pomagalo na prav vseh področjih. Zelo ste sposobni in znate razmišljati, zdaj to samo še uporabite. Vsekakor izkoristite to možnost in vse se bo odlično izteklo.

Devica

Imeli boste težnjo po negativnosti, ker boste obkroženi z ljudmi, ki bodo samo kritizirali druge in iskali napake tudi tam, kjer jih sploh ne bo. Ostati pozitiven je včasih težko, še posebej ko so okoli negativni ljudje. Ne sodelujte, ker bo drugače to vplivalo tudi na druga področja vašega življenja, na družino, prijatelje in zunanje interese.

Tehtnica

Dan vas bo navdušil, da boste nekaj naredili drugače. Vaše želje vas bodo lahko tudi malo zanesle. A čas bo idealen, da to tudi dopustite in uživajte, kolikor boste le lahko. Na katerikoli drug dan bi bilo tako vedenje za vas nedopustno in tudi za druge okoli vas, ampak ne danes. Prepustite se in uživajte v vsem, kar se bo zgodilo.

Škorpijon

Danes boste precej analitično razpoloženi in vsakič boste našli pravi razlog za dogodek, ki se bo pojavil na področju prijateljstva ali ljubezni. V resnici se boste želeli samo zavarovati. Morali bi biti boljši poslušalec kot pojasnjevalec vsega. Dober poslušalec je vedno dobrodošel.

Strelec

Ljudje okoli vas bodo še posebej kritični do stvari, ki jih boste počeli. To bo rezultat tega, da ne živite tako, kot bi morali. Več pozornosti namenite tudi željam bližnjih, večkrat jim prisluhnite in tudi oni bodo postali bolj razumevajoči do vaših potreb in dejanj. Vsekakor pa poslušajte tudi vašo intuicijo.

Kozorog

Danes si boste želeli, da bi imeli malo več denarja, saj bi tako bilo vaše življenje lažje in bolj prijetno. A to je le mala iluzija. Pogosto sanjate o tem, kako bi bilo, če bi bili finančno bolj varni. Če bi bile vaše finančne težave izkoreninjene, bi vaše življenje bilo drugačno, a ni nujno, da lažje.

Vodnar

Nekdo vas bo navdušil za novo idejo ali nakup nečesa, kar bi vam lahko spremenilo življenje. Vaša pričakovanja bodo visoka, vendar je priporočljivo, da se danes še ne odločite dokončno. V pomoč vam bodo izkušnje z nečim podobnim. Rdeča nit današnjega dne bodo odločitve, ki še niso popolnoma dozorele.

Ribi

Zelo boste zadovoljni z razvojem določenega dogajanja, za katerega dolgo niste vedeli, v katero smer se nagiba in kam bo šel. Sedaj boste spoznali, da voda teče na vaš mlin, kar vas bo zelo razveselilo. Čakanje se vam bo obrestovalo in lahko boste kmalu želi uspeh in nagrade svojih preteklih dejanj.