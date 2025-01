Oven

Današnja energija se bo lahko obrnila stran od vaših želja in proti tistim, ki jih bodo imeli ljudje okoli vas. Prijatelj vas bo povabil k sodelovanju. Ne boste hiteli z odločitvijo, da bi odšli na svoje, čeprav se vam bo zdela ideja zelo privlačna. Ne pozabite, da niste najbolj spretni pri ocenjevanju ljudi, bodite še posebej pozorni pri izbiri poslovnega partnerja.

Bik

Želeli se boste zabavati, čeprav ne boste dokončali vaših obveznosti. A neizpolnjene obveznosti vam ne bodo preprečile, da bi vaše misli odtavale. Celo tako boste navdušeni, da si boste raje napletali načrte kot pa da bi se zares posvetili svojim današnjim zadolžitvam. Če boste že morali nekaj opravil pustiti nedokončanih, vsaj obvestite ljudi, ki so z njimi povezani.

Dvojčka

Dobili boste dobro priložnost končati poslovne obveznosti starejšega datuma in s tem upravičiti svojo vlogo pred sodelavci, a uspeh vam ne bo veliko pomenil. Takoj boste razmišljali o novih, oddaljenih ciljih. S poslovnimi partnerji se ne boste dobro razumeli. Čutite skrite načrte, ki dodatno vplivajo na vašo nervozo in občutek nezaupanja. Ocenite svoje možnosti in ne pretiravajte.

Rak

Vaše zamisli bodo predstavljale in vsebovale veliko tveganja, zato ne pričakujte poslovne in praktične podpore. Dodatno se zaposlite pri reševanju poslovnih težav, a ne za ceno prekinitve skupnih dogovorov. Poslovni partnerji ne bodo imeli dovolj dokazov za resnejše obtožbe, zato bodite mirni in sproščeni.

Lev

S sodelavci in kolegi v službi se osredotočite na trenutne težave in se ne ukvarjajte z oddaljenimi napovedmi. Brez potrebe razpravljate o stvareh, ki nimajo pomembnejšega pomena za vaš poslovni položaj. Bodite dovolj šarmantni, še posebej z osebo, ki na nek način preizkuša vaše osebne zmožnosti.

Devica

Danes boste razrešili veliko skrbi in težav, ki so vas pestile v zadnjem času. Čaka vas zelo družaben dan, poln pogovorov. Ugotovili boste, da imate okoli sebe ljudi, na katere se lahko dejansko zanesete; vedno in povsod. Pazite na to, kako sumničavi ste v resnici. Zaupanje je temeljno. Naučite se tega. Počutje bo odlično.

Tehtnica

Današnji dan bo prav poseben, saj se boste podali novim dogodivščinam naproti. Morda se boste prav danes odpravili na pomembno večerjo ali družinski pogovor. Vsekakor boste nenehno v krogu svoje družine, kar vam bo pisano na kožo. Počutili se boste odlično, dan boste zaključili zadovoljni in srečni.

Škorpijon

Premišljevali boste o tem, kakšen pristop bi lahko vzpostavili do ljudi, ki vam želijo škodovati. Ostanite prijazni in to, kar ste. Pokažite svojo čustveno zrelost. Ne izgubljajte energije z ljudmi, ki si tega ne zaslužijo. Danes se boste odpravili na izlet. Potrebovali boste stik z naravo, saj vas je delo precej izmučilo.

Strelec

Dan bo morda malce napet. V družinskem krogu lahko nastane neprijetna situacija, ki vas bo sprva vrgla s tira. Zadržati boste morali svoj temperament in vročekrvnost. Po tehtnem premisleku boste spoznali, da zadeva v resnici ni tako kritična. Prijatelja ali bližnjega boste prepričevali v nekaj, česar ne bo verjel. Znašli se boste v vlogi svetovalca.

Kozorog

Na vse mogoče načine boste izrazili svojo kreativnost. Morda boste preuredili dom ali svoje občutke izlili na platno. Vsakršna kreativnost vam bo oplemenitila dan. Počutili se boste izvrstno. V popoldanskih urah se boste številni lotili hišnih opravil, medtem ko bo večer zabavnejši. Pričakujte obilo smeha med prijatelji.

Vodnar

Danes boste zares družabni. Želeli se boste družiti z ljudmi, saj boste čutili, da se boste samo tako lahko počutili zares odlično. Vsekakor boste pozabili na vsakodnevne težave in stres, s katerim se soočate na delovnem mestu. Popoldan se boste predali novim užitkom. Športna aktivnost vam bo omogočila odlično počutje.

Ribi

Dan bo zelo pester. Čutili boste potrebo po izražanju čustev in želja. Morda se boste odpravili na izlet ali pa se boste lotili novega športa. Zagotovo vam ne bo dolgčas, zato se veselite današnjega dne. Globoko v sebi boste čutili novo moč in energijo. Pozornost boste danes namenili svoji družini.