Oven

Tudi danes boste zamišljeni. Ideja, ki se vam bo porodila v mislih, bo seveda uresničljiva, vprašanje pa je, ali ste dovolj drzni, da jo boste tudi izpeljali. Danes lahko pričakujete obisk prijatelja ali znanca, ki vas bo navdušil s prijetno novico. Posvetite svoj čas družini in skupnim pogovorom, saj kadar imate veliko dela enostavno ne utegnete. Počutje: pazite na prebavila.

Bik

Danes boste svet videli bolj pasivno. Kljub temu, da boste v domačem krogu, bodo vaše misli daleč proč. Res je, da pri delu ni vse tako, kot bi moralo biti, toda najbolje bi bilo, da bi ohranili upanje in optimizem. Današnji dan izkoristite za sprostitev, odpravite se v naravo in ponovno odkrijte vaš notranji jaz. Fizična aktivnost vam bo dobra dela. Poiščite pot nazaj k sebi.

Dvojčka

Še vedno boste razmišljali o težavi na delovnem mestu. Ne odlašajte več dolgo. Danes dobro premislite o težavi in se z njo soočite. Ko boste našli alternativno odločitev, se vam bo odvalil kamen od srca. V večernih urah lahko pričakujete obilo prijetnih trenutkov. Večer bo namenjen druženju z bližnjimi. Prisluhnite jim, saj jih do sedaj niste dovolj pozorno poslušali.

Rak

Razočaranje na osebnostnem področju vam bo kratilo spanec. Čas je, da sprejmete, da na svetu ne obstajajo le dobri in iskreni ljudje. Prenehajte sanjariti. Poiščite način, s katerim se boste odzvali. Bodite velikodušni, saj boste tako presenetili nasprotnike. Tudi danes bodite previdni, ko bo šlo za denarne zadeve. Namenite čas družini!

Lev

Čutili boste, da je danes pravi dan, ko lahko pričnete na novo. Razrešili ste težave, ki vam niso dopuščali mirnega spanca, zato boste čutili, da se vam je odvalil kamen od srca. Na delovnem mestu boste danes pokazali, iz kakšnega testa ste v resnici. Znašli se boste pred novim izzivom, ki se ga boste lotili nemudoma in zato boste nadvse uspešni.

Devica

Pri delu boste tudi danes povsem žareli. V današnjem dnevu ne boste pokazali slabe volje in utrujenosti. Polni energije se boste lotevali delovnih nalog, zato boste navduševali sodelavce. Prav tako boste izjemno radovedni. Hlastali boste za novim znanjem in novimi spoznanji. Delovni dan bo zato minil hitro.

Tehtnica

Ne zavedate se, da je igranje z ognjem res lahko zelo nevarno. Ne vtikajte svojega nosu tja, kamor ne sodi, saj utegnete utrpeti neljube posledice. Raje se držite zase in opravljajte svoje dolžnosti, nikar pa ne pojdite preko svojih pristojnosti. Čez dan vas bo bolela glava, tako da si zvečer privoščite sproščujočo kopel z eteričnimi olji.

Škorpijon

Vaša želja po ljubezni in privrženosti bo močna, hrepeneli boste po užitku. Delovali boste na osnovi čustev in kreativnih impulzov, celo hitreje kot običajno. Če niste srečni z določenimi stvarmi v vašem osebnem življenju, bodo te teme prišle na dan. Lahko bo prišlo do nestrinjanja in napetosti v razmerju.

Strelec

Danes boste čutili veliko delovnega elana. Ponovno se boste vrnili na ustaljene tirnice, saj ste bili prejšnji teden še povsem zmedeni. Naj vam delo predstavlja nov izziv. Uspešno se boste spopadli z nalogami, ki vam jih bodo naložili nadrejeni. Tudi uspeh bo kmalu viden, zato ne skrbite. Energijo boste prav gotovo vlagali v pravo smer.

Kozorog

Dan bo ravno idealen, da pričnete delati na tem, da boste opaženi. Nekdo vas bo že opazoval in vam namenil pozornost, a vi tega kar ne boste opazili. O vas se širijo samo dobre besede. Izkoristite dober ugled, nikar se ne obotavljajte in naredite korak naprej k ljubezni.

Vodnar

Vaša intuicija bo prava. Danes se bo lažje strinjati in večina ljudi se tudi bo, če jim boste le pustili, zato širite čim več dobrega. Povejte svojemu partnerju, kako čutite. Razumen pogled na razmerje vaju bo spravil na pot zadovoljstva, direktne zahteve pa vas ne bodo pripeljale nikamor.

Ribi

Ne belite si las zaradi odnosov. Planeti vam ne morejo biti nenehno naklonjeni. Premislite o tem, ali ste morda rekli kaj takega, s čimer bi lahko užalili sodelavca ali sorodnika. Premislek bo tu nujno potreben. Odmislite težave in se zatopite v delo! Delovne obveznosti boste opravili brez posebnih težav, prav tako boste v službi zelo dobre volje.