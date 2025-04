Oven

Danes ne bo ravno najboljši dan za vas, če se boste brez razmišljanja predajali svojim občutkom. Ker boste precej slabe volje in zelo ukazovalni, lahko povzročite kar nekaj slabe volje. Prisluhnite nasprotni polovici in skušajte najti zlato sredino. S trmo ne boste ničesar dosegli.

Bik

Dan bo v znamenju financ. Omejevali boste njihovo kroženje, ker se boste preveč oklepali denarja. Epilog bo dobila neka situacija, ki se je dolgo vlekla in vse skupaj je že kazalo, da se nikoli ne bo zaključila. No, sedaj si boste lahko končno oddahnili in jo pustili za seboj. Vse bo, kot mora biti.

Dvojčka

Danes je čas za spremembe, zato naj vas nikar ne bo strah v življenje priklicati vsega tistega, kar si že dolgo želite. Bodite pogumni in verjemite, da se vam bodo vaša mala tveganja bogato obrestovala. Vaše misli naravnajte na pozitivno in prav takšni bodo v tem primeru tudi vaši rezultati.

Rak

Spoznajte, da ni pomembno, kaj si mislijo ljudje okoli vas. Vse, kar je pomembno, je le to, kar občutite vi, saj gre za vaše življenje. Sami si ga krojite. Sprejmite odgovornost le za svoja dejanja. Utegne se zgoditi, da se boste na zasebnem področju znašli pred prelomnico, ki vam ne bo dala spati.

Lev

Pred vami je čudovit dan, prežet z veseljem in radostjo. Polni boste navdiha, delo v službi pa vam bo šlo odlično od rok. Z malo sreče se vam obeta tudi neka finančna ponudba, s katero utegnete povečati denarno stanje. Morda se boste ustrašili tveganja, vendar se v resnici nimate česa bati.

Devica

Na čustvenem področju se boste oprijeli nekega trhlega upanja, vendar je to največ, kar v tem trenutku lahko naredite. Kljub vsemu skušajte ostati kar se da realni, da razočaranje ne bo preveliko. V službi vas bodo postavili pred nove izzive. Nikar se ne prestrašite. Z njimi boste pridobili dragocene izkušnje.

Tehtnica

Odpravite se po nakupih, saj je danes odličen dan za to. Sprostili se boste in se veselili vsega novega. Proti večeru, ko boste imeli čas, pa si le nadenite najljubše oblačilo in se odpravite med ljudi. Morda nekomu padete v oči. V službi predstavite ideje, ki se vam podijo po glavi in ne ostanite v ozadju.

Škorpijon

Nekdo vam bo priredil prav zanimivo predstavo, vendar nikar ne bodite naivni. Ne veste, kaj se skriva v ozadju, zato se najprej prepričajte o verodostojnosti. Če boste naivni, se utegnete kaj hitro opeči, kar bo pustilo določene posledice. Še posebej se pazite dogajanja na finančnem področju.

Strelec

Ovira ali neke vrste prepreka se utegne danes pojaviti na področju odnosov, kar vam bo vzelo precej dragocene energije. Težave boste imeli tako z vzpostavljanjem odnosov, kot tudi s samo komunikacijo, vendar nikar ne skrbite. Danes se raje posvetite bolj praktičnim opravilom.

Kozorog

Prišli boste do razpotja, kjer se boste odločali med vsaj tremi različnimi možnostmi. Gledali boste v prihodnost in skušali najti pravo pot. Vedite, da so vse pravilne, saj vas bodo vse pripeljale do vašega cilja. Pomembno je le, kako se boste sproti odzivali na situacije, saj bo od tega odvisno, ali bo pot lažja ali težja.

Vodnar

Začutili boste pritok nove sveže energije, ki jo v tem trenutku močno potrebujete. Prišla bo ravno ob pravem času, zato nikar ne skrbite. Uspešno boste opravili vse tisto, kar vas skrbi in se že jutri odpravili novim dogodivščinam naproti. V zasebnosti se danes pazite povečane mere sebičnosti.

Ribi

Danes vam bo vroče na vsakem koraku, saj boste kar prekipevali od energije. Dan bo izredno primeren, da se lotite vseh tistih obveznosti, ki vam sicer delajo težave. Ker boste dobre volje in polni optimizma, vam bo uspelo marsikaj, kar vam do sedaj ni šlo od rok. Čim prej se lotite dela.