Oven

Danes se boste zapletli v dobrodošlo komunikacijo z romantičnim partnerjem. To bo lahko generiralo veliko navdušenja na obeh straneh in bo samo dobro delo vašemu razmerju ali kateremukoli delu, ki ga bosta opravila skupaj. Bodite iskreni z vašim partnerjem. Ne skrivajte vaših skrbi. Bolje bo, če boste spregovorili o stvareh. Ne skrbite, vse bo še dobro.

Bik

Dan bo idealen, da pomislite še na druge načine, kako bi lahko povečali prihodek. Čas bo pravi za študij in pomislite na možnosti investiranja, a se prej pogovorite z osebo, ki se na to področje spozna. Nato si vzemite kakšen teden za razmislek. Drugače boste dobro razpoloženi in verjetno bolj dobronamerni kot običajno.

Dvojčka

Danes boste še posebno romantični in privlačili boste poglede tistih okoli vas – tudi tujcev. Občudovali vas bodo. Vaša strast bo na višku, tako bo to odličen dan za načrtovanje romantičnega večera. Še posebno zvečer boste kreativni in boste imeli veliko idej, kaj bi si lahko privoščili.

Rak

Ugotovili boste, da ste cenjeni in nekaj vredni zaradi vaših čustev ter zmožnosti igranja in dokončanja stvari. To bo čas, ko se boste zelo jasno izrazili. Komunikacija vseh vrst bo zelo uspešna v vsakem ljubezenskem, romantičnem ali osebnem razmerju, v katerem ste. Danes boste komunicirali na vse načine. Dan bo dober za pogovore in pogajanja.

Lev

Zanimiva komunikacija s strani prijateljev bo lahko vplivala na prihodnji napredek ali pa boste slišali govorico o ljudeh, ki jih poznate. Uživajte v družbi, a ne vzemite vsega, kar boste slišali, za resnično. Veliko manj bo dejstev kot produktov nekoga z rodovitno domišljijo. Dobili boste novice glede prihajajoče spremembe.

Devica

Lahko si boste prislužili sloves, vaša domišljija bo letela zelo visoko. Morda si boste prislužili višje mesto na lestvici med prijatelji ali v družini. Kakorkoli, samo nikar ne omejite pozitivnih impulzov in skrijete vso negativnost. Bodite odkriti do vseh, saj vam bo to koristilo na dolgi rok.

Tehtnica

Vaš um bo danes deloval s super hitrostjo. Ideje za domiselne in inovativne projekte bodo kapljale ena za drugo. Vsekakor si jih zapišite. Najverjetneje ne boste imeli časa, da bi delali na njih, ampak boste že pozneje. Odločili se boste za obisk predavanja. Vpišite se ali pa naredite načrte, kateri skupini bi se lahko pridružili skupaj s prijatelji.

Škorpijon

Imeli boste čudne in žive sanje. Vaša intuicija bo delovala na visokem nivoju, telepatske sposobnosti bodo poudarjene. Mislili boste na osebo, ki vas bo kasneje poklicala ali obiskala. Nikar ne zganjajte panike, če bodo nekatera prejeta sporočila moteča. Najprej preverite vsa dejstva. Ugotovili boste, da je vse dobro.

Strelec

Izobraževanje in učenje vam bo predstavljalo zadovoljstvo. Dali boste vse od sebe in še posebej študentje se boste potrudili popraviti povprečje ocen. Spremljala vas bo sreča, zato boste opravili vse izpite in si zagotovili mirno in brezskrbno obdobje. Pomagajte družinskim članom.

Kozorog

Dan bo idealen za vpis na tečaj, inštrukcije, strokoven seminar ali znanstveno ekskurzijo v tujini. Srečno obdobje bo tudi za vse, ki se pripravljate na zagovor diplomske ali magistrske naloge. Ne spuščajte se v neznane situacije. Pripravljeni boste na spremembo videza, naredite določene radikalne korake.

Vodnar

Več kot se boste gibali in imeli svobodnih ter rekreativnih aktivnosti, tem bolje se boste tudi počutili. Največji sovražnik vašemu telesu in duhu bo lenoba. Nikar ne poležavajte pred televizijo. Šport vam bo zelo odgovarjal, saj se boste tako osvobodili stresa, svoje telo pa boste napolnili s pozitivno energijo.

Ribi

Odločili se boste za drugačen stil oblačenja, spremenili boste pričesko ali pa boste obiskali kozmetični salon. Več pozornosti posvetite nohtom in lasem. Negujte svoje telo! Pred vami je obdobje sprememb, ko bodo stare stvari počasi bledele, v vašem življenju pa se bodo odpirala nova poglavja.