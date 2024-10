Oven

Danes bo pri vas prisoten občutek, da se vaše želje na poslovnem področju ne bodo nikoli uresničile. A zagotovo ne bo tako, samo malo morate počakati na obdobje, ki vam bo bolj naklonjeno, pa boste dosegli zadane cilje. Danes res nič ne bo potekalo po načrtu, a že jutri boste začutili novo moč in energijo.

Bik

Vaše počutje bo danes malce slabše kot prejšnje dni. Dobro bi bilo, da bi si za reševanje zadev najprej vzeli čas za razmislek in šele nato še čas za samo reševanje. Tako bi vse lažje rešili. Previdni bodite, saj vam dan ne bo preveč naklonjen. Danes ne sprejemajte odločitev, raje počakajte na jutri.

Dvojčka

Danes boste ves čas preskakovali z ene teme na drugo in tako boste zamudili marsikatero priložnost, da bi se česa naučili od drugih in jih razumeli. Danes bo vaša živahnost bolj slabost kot prednost, zato bodite previdni in vsaj občasno pustite, da bodo tudi drugi povedali svoje do konca. Zahtevni boste do sebe in do drugih.

Rak

Danes se boste prepustili pristnim čustvom in inspiraciji. Če se boste vsaj malo potrudili, boste lahko naredili pozitiven vtis na okolico. Neki dogodki na začetku dneva bodo sicer prinesli slabo voljo ali celo jezo, vendar boste hitro umirili razgrete strasti. Kljub vsemu ne boste naredili ničesar, kar bi kasneje obžalovali.

Lev

Danes bo možno prehodno nezadovoljstvo. Dan boste začeli povsem običajno, a se boste po dolgem poležavanju le odpravili ven med ljudi. Srečali boste neko osebo, ki bo v vaše srce ponovno vnesla toplino in nežnost. Prav zaradi tega pa bo vaše razpoloženje zvečer že veliko boljše.

Devica

Nepričakovan dobiček bo kmalu izboljšal vaše finančno stanje. Za uspeh v vaši karieri držite svoje zasebno življenje stran od poslovnega prostora. Izogibajte se opravljanju in pogovorom s sodelavci, da ne boste pokvarili svojega ugleda. Podvrženi boste napredovanju, težkim nalogam in obveznostim.

Tehtnica

Dobili boste vznemirjajočo novico glede vaše službe. Prišlo bo do spremembe v hierarhiji ali pa bo nekdo na poziciji avtoritete nenadoma odšel. S sodelavci se boste sicer sprva zbali za varnosti vaše službe, a bodo strahovi neupravičeni. Vaša varnost bo preživela te dogodke in imeli se boste boljše kot prej.

Škorpijon

Danes bi se lahko zaljubili na prvi pogled. Spoznali boste neko novo osebo in takoj vas bo privlačila. Kakorkoli se bo obrnilo, v nekaj trajajočega ali ne, to osebo si boste zapomnili za dolgo časa. Imeli boste tudi nenaden interes, da bi se umetniško izrazili in želeli se boste učiti video obdelave in računalniške grafike.

Strelec

Danes lahko pričakujete umirjen pričetek dneva. V dopoldanskih urah si boste odpočili, nato si privoščite fizično aktivnost in sproščanje adrenalina. Vaše počutje bo boljše, saj mu boste namenili več pozornosti. Bližnja oseba vas bo presenetila s povabilom, ki bo popestril vaš nedeljski večer. Sprejmite ga!

Kozorog

Danes boste premišljevali o svojem delu, saj s poslovnim področjem niste najbolj zadovoljni. Ne boste se predajali pesimizmu, saj vas bo gnala sla po izboljšanju trenutne situacije. Premislite in jutri ravnajte taktično. Zaupajte svoje predloge nadrejenemu. Četudi vam bo spodletelo, vsaj ne boste obžalovali ničesar. Domači bodo čutili vašo zmedenost, zato jim zaupajte svoje skrbi in težave.

Vodnar

Na delovnem mestu se bo za vas končno odprlo novo poglavje. Čaka vas možnost napredovanja, toda pred vami je boj. Boriti se boste morali za položaj, ki ga želite pridobiti. Saj veste, da brez truda ne gre, kajne? Pred vami je zelo svetla prihodnost na področju financ in dela. Veselite se je. Zdravje: pripravite se na padec odpornosti.

Ribi

Vreme vas bo dokaj utrudilo, zato boste začeli razmišljati o tem, da bi preostanek dneva enostavno prespali. Utrujenost vas sicer daje že dalj časa in imate občutek, kot da se nikakor ne morete naspati. Izkoristite dan za to, da si boste povrnili malo moči. Naspite se in se tako spočijte.