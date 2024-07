Oven

Težava, za katero ste mislili, da ni rešljiva, se bo končno razrešila, kar vam bo pričaralo nasmeh na obraz. Delovne težave se bodo zdele preteklost, zato se veselite novih izzivov. Veselo novico zaupajte svojim najbližjim. Pazite na finance in na zapravljanje denarja. Razmislite, katere stvari so zares pomembne in katere ne. Počutje: odlično!

Bik

Danes si privoščite počitek. Presenetili boste sami sebe, saj niste vedeli, da ste lahko mojstri lenarjenja. Naberite si nove zaloge energije, saj bo že jutrišnji dan zelo naporen. V ospredje bo stopil razum, kar vas bo lahko tudi zelo utrudilo. Naj bo ta dan poln prijetnih trenutkov! Še vedno pa pazite tudi na finance.

Dvojčka

Tudi danes boste zamišljeni. Ideja, ki se vam bo porodila v mislih, bo seveda uresničljiva, vprašanje pa je, ali ste dovolj drzni, da jo boste tudi izpeljali. Danes lahko pričakujete obisk prijatelja ali znanca, ki vas bo navdušil s prijetno novico. Posvetite svoj čas družini in skupnim pogovorom, saj kadar imate veliko dela enostavno ne utegnete. Počutje: pazite na prebavil.

Rak

Danes boste svet videli bolj pasivno. Kljub temu, da boste v domačem krogu, bodo vaše misli daleč proč. Res je, da pri delu ni vse tako, kot bi moralo biti, toda najbolje bi bilo, da bi ohranili upanje in optimizem. Današnji dan izkoristite za sprostitev, odpravite se v naravo in ponovno odkrijte vaš notranji jaz. Fizična aktivnost vam bo dobro dela. Poiščite pot nazaj k sebi.

Lev

Še vedno boste razmišljali o težavi na delovnem mestu. Ne odlašajte več dolgo. Danes dobro premislite o težavi in se z njo soočite. Ko boste našli alternativno odločitev, se vam bo odvalil kamen od srca. V večernih urah lahko pričakujete obilo prijetnih trenutkov. Večer bo namenjen druženju z bližnjimi. Prisluhnite jim, saj jih do sedaj niste dovolj pozorno poslušali. Samski boste prejeli prijetno sporočilo. Končno boste deležni pozornosti, na katero ste že dolgo čakali. Spoznali boste, da nas življenje lahko preseneti na vsakem koraku.

Devica

Razočaranje na osebnostnem področju vam bo kratilo spanec. Čas je, da sprejmete, da na svetu ne obstajajo le dobri in iskreni ljudje. Prenehajte sanjariti. Poiščite način, s katerim se boste odzvali. Bodite velikodušni, saj boste tako presenetili nasprotnike. Tudi danes bodite previdni, ko bo šlo za denarne zadeve. Namenite čas družini!

Tehtnica

Spravite nekaj vaših fantastičnih idej v uporabo. Eno je biti genij z veliko mojstrskih del, ki se vam porajajo v glavi, drugo pa je, da dejansko spravite stvari v gibanje. Polni boste besed, a danes bo pomembno, da stopite v akcijo. Omejitve izginjajo, zato naredite, kar boste lahko. Spravite ideje na dan, še preden bo prepozno.

Škorpijon

Dobro bi bilo, da bi šli skozi vse odprte projekte. Če boste veliko zadev v vašem življenju pustili nekončanih, boste ustvarili samo nered, ki bo oviral prihod novih stvari. Ali zavrnite projekt v celoti ali pa ga končajte, šele nato nadaljujte. Ne pustite stvari odprtih. Povejte drugim, kaj se dogaja z vami in postali boste uspešnejši na dolgi rok.

Strelec

Vesolje vas bo iskalo, kar vam bo tudi zelo očitno pokazalo. Nikoli niste ponudili roke drugim, a ste sedaj vi tisti, ki mu drugi pomagajo rešiti nastalo situacijo. Seveda so prijatelji zato, da pomagajo. Samo nikar, ko bo vse rešeno, ne pozabite, kaj so storili za vas. Nikar ne pozabite na njih, ko bodo potrebovali vašo pomoč.

Kozorog

V današnjem dnevu boste precej zmedeni. Današnji dan bo tak, da dogodki ne bodo potekali po načrtu. To pa zaradi dejstva, ker imate številne nedokončane obveznosti in bi morale biti že vse končane. Delali boste več opravil hkrati, skakali boste med projekti in vse skupaj boste poskušali končati. Ne bojte se vprašati za pomoč, saj jo boste nujno potrebovali.

Vodnar

Nekdo, ki vam je blizu, vam zavida. Vse skupaj je zelo nedolžno, a vseeno bodite malo pozorni na nenadne komplimente in lepe besede. Oseba želi biti v vaših čevljih, a najverjetneje ne bi mogla narediti vsega tega, kar ste vi do sedaj dosegli. Brez pretiranih skrbi nadaljujte svojo pot.

Ribi

Stvari se bodo počasi spremenile, ne spreglejte namigov. Vse, kar je nekoč bilo trdno in stabilno, bo sedaj majavo. Vsi imamo radi, da so stvari predvidljive v večini primerov, a je včasih dobra tudi kakšna sprememba. V vašem življenju se bo pojavi nekdo, ki bo vse postavil na glavo. Le tako boste spoznali, ali ste z življenjem zadovoljni.