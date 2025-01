Oven

Pred vami je obetaven dan na področju dela. Preobremenjeni boste s službenimi obveznostmi, toda ne skrbite, saj se boste z njimi uspešno spopadli. Rezultati mogoče ne bodo vidni takoj. Počasi se daleč pride, zato ne bodite neučakani. Čaka vas zanimiv večer, saj si boste dali duška po napornem delovniku.

Bik

Samski boste razmišljali o svoji preteklosti. Morda se vam bo javil nekdo, ki je zaznamoval vaše preteklo življenje. Vprašajte ga, kakšen je njegov namen in zakaj želi ponovno vzpostaviti stik z vami. Bodite previdni in ga ne spustite prehitro blizu. Vezani boste danes srečni v razmerju, ki ga imate. V popoldanskih urah se bosta s partnerjem posvetila drug drugemu.

Dvojčka

Na delovnem mestu boste danes zasanjani. To bo lahko tudi posledica zaljubljenosti. Dela ne boste smeli odmisliti, saj drugače ne boste opravili vseh nalog v dogovorjenih rokih. Vaše misli bodo nenehno bežale proč od dela, zato se boste morali res potruditi, da jih boste lahko nadzorovali.

Rak

Zdelo se vam bo, da ste polni dvomov. Danes bo dober dan, da se umaknete od vašega partnerja. Premislite, kaj je tisto, kar vas dejansko moti v vašem trenutnem razmerju. Zmedenost in nejasnost v odnosu bosta danes še vedno prisotni. Samski boste razmišljali o osebi, ki je zaznamovala vašo preteklost. Čas je, da greste dalje!

Lev

Počitek vam je dal nov zagon, ki ga boste danes potrebovali na vseh področjih! Pri delu boste res uspešni in zdelo se vam bo, da prehajate v povsem novo obdobje. Ta občutek vam bo všeč, saj je minilo že kar nekaj časa, odkar ste se nazadnje počutili tako dobro. Tudi razumevanje z bližnjimi bo izjemno, zato bo znotraj doma prisotna dobra volja.

Devica

Danes boste čutili izjemno mero adrenalina. Na delovnem mestu boste nemirni, prav tako pa vas lahko čakajo presenetljivi odnosi z domačimi. Izogibajte se konfliktom! Premislite o tem, ali ne bi bilo morda bolje, da bi porabili to dodatno energijo za fizično aktivnost. Vsekakor bi vam koristila, obenem pa bi se izognili nepotrebnim nesporazumom z bližnjimi.

Tehtnica

Vaš bližnji prijatelj je zelo občutljiv in hitro ranjen zaradi tistega, kar pravijo drugi. Pomagajte mu in ga spravite ven ter počnita skupaj nekaj zabavnega. Nimate vseh odgovorov, ki jih išče, a že če ga boste odpeljali v družbo, mu bo dobro delo, saj bo takrat misli čisto preusmeril, vi pa se boste sprostili.

Škorpijon

Karkoli boste naredili, ne boste videli nobenega napredka. Lahko bo šlo za vaš pristop, morda bo napačen in vam ne bo pomagal. Velikokrat pričakujete nagrado za vaša dejanja takoj, kar privede do razočaranja. Svoj izziv pričnite brez primerjanja sebe z vsemi drugimi in tako boste štartali s pravim pristopom.

Strelec

Danes bosta v ospredju vaša ognjevitost in temperament. Na delovnem mestu se boste lahko zapletli v prepire s sodelavci, zato jim pustite prosto pot, naj tudi oni mirno predstavijo svoje argumente. Prisluhnite ljudem okoli vas in ne bodite nepotrpežljivi! Težave se bodo lahko pojavile tudi v odnosih s prijatelji. Pričakujte malce težji dan, zato si ne obetajte preveč.

Kozorog

Odnosi v družini in s prijatelji bodo občutljivejši kot sicer. Namenite jim več pozornosti. Pojasnite jim, da imate trenutno res veliko dela v službi. Prav gotovo vas bodo razumeli. Na delovnem mestu boste zelo uspešni in vse nadure, ki ste jih v zadnjem času naredili na delovnem mestu, bodo obrodile sadove.

Vodnar

Danes boste optimistični, a na novo odkrit optimizem bo lahko bil za vas prevelik zalogaj. Drugi ne bodo več želeli poslušati vaših pravljic o tem, kako je vaše življenje dobro. Kontrolirajte vaše navdušenje z visoko mero sočutja do ostalih. Že če boste malo znižali vaše navdušenje, se bodo razmerja uravnotežila.

Ribi

Ne boste sramežljivi, ker boste želeli poglobiti stopnjo čustvenega razkritja vašemu najbližjemu prijatelju ali intimnemu partnerju. Vaš enostavni pristop bo lahko presenetil druge, ki bodo lahko bili odprti za vaše ideje, enkrat ko se bodo privadili na vaš stil direktnega komuniciranja.