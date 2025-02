Oven

Dobili boste dragoceno in zanimivo novico. Odkrili boste tudi novo informacijo, ki vam bo obudila razburljiv interes, mogoče bo povezan z znanostjo, okultnim ali metafizičnim. Lahko boste odkrili tudi, da ste nadarjeni za astrologijo. Tudi skupinske aktivnosti bodo za vas privlačne, še posebej tiste, povezane s humanitarnostjo.

Bik

Vaše finančno področje se bo znašlo v novi dimenziji. Odločili se boste za novo tehnologijo, ki vam bo pomagala povečati vaše bančno stanje. Morda boste investirali na internetu ali pa boste poskusili nove načine evidentiranja. Karkoli boste poskusili, bo dobro za vašo finančno prihodnost. Pričakujte srečen preboj.

Dvojčka

Osebno razmerje ali prijateljstvo vam bo vzelo več energije, kot je boste pripravljeni dati ali žrtvovati. Najverjetneje zaradi tega ne boste imeli dovolj časa zase, kar vas bo lahko razburilo. Če bo tako, potem stopite korak nazaj od vašega intimnega razmerja in si vzemite nekaj časa, da boste poskrbeli za vaše osebne potrebe.

Rak

Danes boste zelo optimistični, polni upanja in usmerjeni v prihodnost. Videli boste povezave in možnosti, ki ste jih prej spregledali. Čas bo pravi za komunikacijo z navdušenjem, delite vaše načrte in sanje, postanite bolj dovzetni do misli in mišljenja vam posebne osebe. Naredite to in lepo se boste imeli.

Lev

Imeli boste priložnost nekomu pomagati, a se boste temu želeli izogniti. Ne bo šlo za to, da ne bi bili prijazna oseba. Enostavno pa ne želite več, da bi vas ljudje izkoriščali, saj vas potem ne cenijo zaradi vaših dejanj. Pomoč nekomu vam drugače da dober občutek. Zapomnite si, večina bo vaš trud cenila. Naredite nekaj dobrega.

Devica

To bo čas, ko bo komunikacija med sodelavci nadvse pomembna. Čeprav se bo morda zdelo, da vas drugi ne poslušajo, se izogibajte uporabi sarkazma ali drugih obrambnih taktik in bodite preprosto prijazni. Potrudite se in bodite jasni, to se bo poznalo in bo ekstremno dragoceno na dolgi rok.

Tehtnica

Pričakujte spremembe v vašem delovnem okolju. Čakajo vas zahtevnejša komunikacija in posli, ki bodo zahtevali dobro informiranost in pripravljenost na prilagajanje drugim ljudem. Nenehno boste morali pomagati drugim in jim deliti nasvete. Posvetite se svojim konjičkom, tako boste veliko bolj izpolnjeni in mirni.

Škorpijon

Poslovne obveznosti vas bodo zelo utrujale in izčrpavale. Ne boste pripravljeni na velike spremembe in tvegane poslovne poteze. Menili boste, da je bolje korakati po starih, utrjenih poteh. Soočali se boste z majhnimi, a pomembnimi napakami, ki jih boste opazili šele po končanem delu. Prisilile vas bodo, da se boste vrnili na začetek.

Strelec

Poslovni načrti se ne bodo odvijali na predviden način. Dogovori se bodo spreminjali, poslovni partnerji pa bodo odstopali od že sprejetih zamisli. Če boste podpisovali pogodbe, bodite še posebej previdni. Vaša sporočila bodo nejasna in ne boste dojeli smisla naloge, saj boste dobivali napačne in nepopolne informacije.

Kozorog

Zvezde bodo premešale ustaljen poslovni ritem. Ne boste doživeli pomembnejših sprememb in pričakovanih premikov na bolje, a se boste vsaj izognili določenim težavam. Nadrejeni bodo opazili vaš zagon in pridobili boste njihovo zaupanje. Pripravite se na intenzivnejši priliv informacij. Povečale se bodo domače in družinske obveznosti.

Vodnar

Izogibajte se stresu, drugače se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe na delovnem mestu, saj vam bo poslovno življenje na splošno najbolj pomembno. V ospredje bodo stopile vaše ambicije, disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in napredovanju. Neuspeh boste doživljali zelo fatalno!

Ribi

Pričakujete lahko vzpon na lestvici, napredovanje, povišanje ali prehod na novo delovno mesto. To ne bo lahko in brez težav, a v končni uspeh ne bi smeli dvomiti. Lahko da boste dobili ponudbo za štipendijo ali sodelovanje na pomembnem simpoziju. Prijalo vam bo, ker bo vaš ugled v poslovnem svetu narastel, kar bo pozitivno vplivalo tudi na vašo samozavest.