Oven

Vidite, kaj je narobe in natanko veste, kaj morate storiti. Čas je, da zamisli spremenite v dejanja. Bodite pozorni na čustva, ki prihajajo od neke osebe, kajti utegnejo biti v nasprotju s tistim, kar si trenutno želite in bi vas zato lahko nekoliko vrgla iz vzpostavljenega ravnotežja. Ambicioznost in dosežki bodo tokrat pohvaljeni.

Bik

Danes boste potrebovali podporo tistih, ki so vam blizu. Poiščite jo pri prijateljih, družini in ljubljeni osebi, nikar se ne trudite zavrniti ponujene roke pomoči samo zato, da bi sebi in drugim pokazali, da vse lahko postorite sami. Obnovite pretrgane vezi in na novo zgradite porušene mostove ter si na ta način zagotovite izhod iz obstoječih težav.

Dvojčka

Zaupajte svoji intuiciji in sprejmite koristen nasvet. Ne poskušajte se predstaviti kot strokovnjak na vseh področjih. Potrpežljivo čakajte na končni izid in dobiček. Včasih ni pomemben samo govor, ampak tudi čustva. Trudite se, a vam ne uspe nadzirati čustvenih odzivov.

Rak

Posvečali se boste stvarem, ki vas že dalj časa veselijo, a prej niste imeli priložnosti za to. Naj bo to slikanje, glasba, ples ali ustvarjalno pisanje; popolnoma se boste prepustili. Ustvarili boste svoj domišljijski svet, kjer boste najbolj varni. Če se boste kdaj želeli bolj resno ukvarjati s temi konjički, imate velike možnosti, da vam bo to tudi uspelo.

Lev

Svoje misli danes zadržite zase. Hrepeneli boste po potovanjih in avanturah. Če že ne morete potovati, se vsaj odpravite na krajši izlet v naravo. Nadihali se boste svežega zraka, kar bo vsekakor pripomoglo jasnejšim mislim. V ospredju bo predvsem ljubezen in romantika. Sprostite se. Če nič drugega, boste vsaj preživeli lep dan.

Devica

Spoznali boste vrednost svojega doma. Če še nimate svojega lastnega stanovanja ali hiške, pa to želite imeti, potem že danes malce povprašajte naokoli in preglejte ponudbe. Vlaganje v nepremičnine ali zemljišča se na dolgi rok finančno zelo izplača. Vsekakor pa dobro premislite, kajti ne bo dobro, če boste pretirano zaupljivi in nepremišljeni.

Tehtnica

Zelo verjetno je, da boste danes v svojem domu organizirali nekakšno srečanje. Med gosti se bo znašel tudi kdo s področja astrologije, metafizike in umetnosti. Vključeni boste v zanimive pogovore in razprave. Poskrbite, da bo dovolj hrane in pijače za vse goste. Na koncu boste bolj tesno povezani z njimi kot pred začetkom srečanja.

Škorpijon

Nakup, ki ga boste opravili danes, vas bo spodbudil k razmišljanju, posvetili se boste vašemu proračunu. Pravi čas bo za to, čeprav ste do sedaj finančno dobro poslovali in ne pričakujete nikakršnih izgub. Ne boste brezglavo zapravljali, ampak vas bo vodil zdrav razum. V trgovini si boste vzeli več časa in boste vsak izdelek skrbno ter natančno pregledali.

Strelec

Posvetite se pisanju oziroma zaključevanju strokovnih del. Zaradi napornega dela se ne boste prehranjevali zdravo. Toda poskušajte se izogibati nezdravi in mastni hrani. Nadomestni sadni obroki bodo ublažili občutek lakote. Prav tako je priporočljiv vnos tekočine. Danes vam bo še posebej ugajala tudi obnova doma.

Kozorog

Vaša finančna situacija bo dobra, če pa je slediti obljubam, boste danes postavili temelje še boljšega poslovanja in uresničili določene poslovne korake. Finančni iznos za letni dopust je zajamčen, našli boste tudi dovolj denarja za specializacijo v tujini, poslovno izobraževanje ali učenje tujega jezika.

Vodnar

Žive in čudovite sanje bodo lahko vir vašega navdiha za vaše prihodnje projekte. Skozi ves dan boste nadvse veseli in optimistični, vaše navdušenje se bo nadaljevalo. Uspešni boste tako pri karieri kot razmerjih. Vaša povečana intuicija bo izboljšala razumevanje drugih. Ne bodite presenečeni, če bodo prijatelji in sodelavci želeli vašo pomoč in navodila.

Ribi

Zalotili se boste, da razmišljate o počitnicah. Zadnje čase ste veliko delali in čutite, da si zaslužite oddih. Letos boste najverjetneje želeli početi nekaj čisto drugačnega. Morda boste potovali v tuje dežele. V odnosih boste bližje svojim najdražjim in zelo boste optimistični glede vaše prihodnosti. Uživajte.