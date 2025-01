Oven

Malo več romantike in zdrave doze intimnega pogovora je tisto, kar potrebujete. Z večerjo ob svečah in steklenico dobrega vina pripravite ozračje za nekaj resne romantike. Vsakodnevne probleme in težave spustita iz pogovora. Flirtanje in vizualno nagajanje bo stvari spravilo v pogon.

Bik

Izobraževanje in učenje vam bo predstavljalo zadovoljstvo. Dali boste vse od sebe in še posebej študentje se boste potrudili popraviti povprečje ocen. Spremljala vas bo sreča, zato boste opravili vse izpite in si zagotovili mirno in brezskrbno obdobje. Pomagajte družinskim članom.

Dvojčka

Dan bo idealen za vpis na tečaj, inštrukcije, strokoven seminar ali znanstveno ekskurzijo v tujini. Srečno obdobje bo tudi za vse, ki se pripravljate na zagovor diplomske ali magistrske naloge. Ne spuščajte se v neznane situacije. Pripravljeni boste na spremembo videza, naredite določene radikalne korake.

Rak

Več kot se boste gibali in imeli svobodnih ter rekreativnih aktivnosti, tem bolje se boste tudi počutili. Največji sovražnik vašemu telesu in duhu bo lenoba. Nikar ne poležavajte pred televizijo. Šport vam bo zelo odgovarjal, saj se boste tako osvobodili stresa, svoje telo pa boste napolnili s pozitivno energijo.

Lev

Odločili se boste za drugačen stil oblačenja, spremenili boste pričesko ali pa boste obiskali kozmetični salon. Več pozornosti posvetite nohtom in lasem. Negujte svoje telo! Pred vami je obdobje sprememb, ko bodo stare stvari počasi bledele, v vašem življenju pa se bodo odpirala nova poglavja.

Devica

Poslovne obveznosti vas bodo zelo utrujale in izčrpavale. Ne boste pripravljeni na velike spremembe in tvegane poslovne poteze. Menili boste, da je bolje korakati po starih, utrjenih poteh. Soočali se boste z majhnimi, a pomembnimi napakami, ki jih boste opazili šele po končanem delu. Prisilile vas bodo, da se boste vrnili na začetek.

Tehtnica

Dokaj optimistično boste vstopili v nov dan, veselili se boste drobnih, lepih trenutkov. Vseeno pa lahko pričakujete nekaj slabe volje zaradi denarja ali službe, kar vas bo le še spodbudilo, da boste sprejeli neko pomembno odločitev. Pazite le, da se vaše zahteve ne bi povečale, kar bi vas napeljalo na misel, da bi še več tvegali.

Škorpijon

Zvezde bodo premešale ustaljen poslovni ritem. Ne boste doživeli pomembnejših sprememb in pričakovanih premikov na bolje, a se boste vsaj izognili določenim težavam. Nadrejeni bodo opazili vaš zagon in pridobili boste njihovo zaupanje. Pripravite se na intenzivnejši priliv informacij. Povečale se bodo domače in družinske obveznosti.

Strelec

Izogibajte se stresu, drugače se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe na delovnem mestu, saj vam bo poslovno življenje na splošno najbolj pomembno. V ospredje bodo stopile vaše ambicije, disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in napredovanju. Neuspeh boste doživljali zelo fatalno!

Kozorog

Pričakujete lahko vzpon na lestvici, napredovanje, povišanje ali prehod na novo delovno mesto. To ne bo lahko in brez težav, a v končni uspeh ne bi smeli dvomiti. Lahko da boste dobili ponudbo za štipendijo ali sodelovanje na pomembnem simpoziju. Prijalo vam bo, ker bo vaš ugled v poslovnem svetu narasel, kar bo pozitivno vplivalo tudi na vašo samozavest.

Vodnar

Danes se boste zaljubili na prvi pogled. Spoznali boste neko novo osebo in takoj vas bo privlačila. Kakorkoli se bo obrnilo, v nekaj trajajočega ali ne, to osebo si boste zapomnili za dolgo časa. Imeli boste tudi nenaden interes, da bi se umetniško izrazili in želeli se boste učiti video obdelave in računalniške grafike.

Ribi

V vaš dom bodo prišla čudesa tehnologije. Kupili boste nekaj nove opreme, morda računalnik ali telefon. Morda boste obiskali kakšen zabaviščni center. Karkoli že bo, pričakujte veliko aktivnosti, saj bodo prijatelji prišli na ogled vaših novih igrač. Družinski člani pa se jih bodo učili uporabljati. Bilo bo razburljivo za vse.