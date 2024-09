Oven

V teh dneh boste morali priskočiti na pomoč družini. Bližnji družinski član bo imel težave z zdravjem ali s financami. Bodite pripravljeni. Vaša pomoč bo prišla še kako prav. Na delovnem mestu pričakujte zmedo. Pojavila se bo oseba, ki bo skušala prevzeti vaše ideje. Zaščitite svojo intelektualno lastnino, saj vam ta lahko omogoči plodnejšo prihodnost.

Bik

Pričakujte dober dan na področju financ. Danes si lahko privoščite več zapravljanja. Prav tako boste danes v sebi sprejeli odločitve, ki vam bodo omogočile osebno rast. Na profesionalnem področju si boste zastavili nove cilje, ki vas bodo spremljali celo leto. Zdravje: ne pozabite na fizično aktivnost.

Dvojčka

Dobili boste ponudbo za službeno potovanje. Obstaja celo verjetnost dolgoročnega sodelovanja s tujino, zato bodite pripravljeni. V vaše delo bosta zagotovo vstopila aktivnost in razburljivost. Ponujeni vam bodo boljši pogoji, nad katerimi boste navdušeni že danes. Izkušnja vam bo prinesla osebno rast in rast na profesionalnem področju. Dan zagotovo ne bo naklonjen ljubezni. Privoščite si večer s prijatelji, saj boste tako pozabili na vsakdanje težave.

Rak

Vplivna oseba vam lahko pomaga. Vzpostavite stik z njo, saj vam lahko omogoči boljšo prihodnost in finančno varnost. Če razmišljate o menjavi dela, je sedaj čas, da pomislite na vse osebe, na katere se lahko obrnete. Možnosti so vse okoli vas, zato spreglejte! Razmišljali boste o preteklosti. Čutili boste, da pretekle odločitve niso bile najpametnejše. Ne jemljite stvari tako resno. Osredotočite se na prihodnost in svoje zmožnosti!

Lev

V financah boste na tesnem. Razmišljajte z glavo, ko zapravljate denar, sicer se boste morali kaj kmalu obrniti na bližnjo osebo. Ne področju dela boste tudi danes zasuti z delom. Predali se boste delovnim nalogam, zato pričakujte maksimalni uspeh. Rezultat bo viden že naslednji teden. Zaupajte vase in v svoje sposobnosti. Nasvet: ne belite si glave s podrobnostmi, saj boste zanje že našli čas. Počutje: čutili boste adrenalin.

Devica

Danes in v prihajajočih dneh lahko pričakujete izboljšanje na področju financ. Vidna je oplemenitev premoženja, zato boste navdušeno zapravljali denar. Omejite se in ne pretiravajte, saj vam bo dodaten denar v prihodnosti prišel zelo prav. Na področju dela boste danes razmišljali o tem, kako omejeni ste v resnici. Če želite pomembnejše delo, je sedaj pravi čas, da pokažete zagon in voljo.

Tehtnica

Danes boste morali biti na delovnem mestu zelo previdni. Vzpostavili boste nek odnos, ki bi lahko škodil vašemu ugledu. Delovne okoliščine bodo rahlo napete, zato previdno. Ne bodite kritični le na račun drugih, tudi sami pri sebi premislite, ali obstaja kaj, kar bi lahko izboljšali. Priliv, ki ga pričakujete, ne bo prišel pravočasno, zato bodite danes zelo pazljivi z denarjem!

Škorpijon

Imate naravne sposobnosti za vodjo in danes bo idealni dan, da izkoristite ta talent. V preteklosti ste oklevali, da bi stopili naprej in realizirali vaše ideje. A uspeh, ki ste ga doživeli pred kratkim, vam je vrnil samozavest. Sledite svojim ciljem. Opazili boste, da visoki cilji podpirajo vaša prizadevanja. Izkoristite današnji dan.

Strelec

Danes boste disciplinirani in počutili se boste, kot da ste dosegli vrh sveta. Naredili boste lahko prav vse. Čas bo pravi za pričetek novih projektov. Uspelo vam bo vse. A paziti morate, da ne boste komu v napoto. Včasih ste lahko svoj najhujši sovražnik. Verjemite vase in delajte samozavestno, v smeri vaših ciljev.

Kozorog

Zaradi velike želje se boste pridružili neki skupini. Na začetku se boste počutili malo nerodno, a vaše naravne vodilne sposobnosti bodo prišle kmalu na dan. Skupina se bo spraševala, kako so lahko do sedaj shajali brez vas. Vaš talent bo kar blestel, kar bodo člani skupine občudovali.

Vodnar

Danes ne bo vse držalo kot pribito. Informacije, ki jih boste prejeli, najverjetneje ne bodo točne. Nekdo bo širil govorico ali jo celo ustvaril, samo da bo imel nekaj za povedati. Ne vključujte se v take pogovore. Ker so vaše delovne obremenitve težke, se odrecite socializaciji, da se boste lahko spočili.

Ribi

Imeli boste zelo intenzivne sanje. Ugotovili boste, da bi lahko prinesle navdih v vaše kreativne projekte, morda za prenovo ali kakšno drugačno olepšanje vašega doma. Tudi zato boste veliko bolj energični in želeli boste nadaljevati z opravki, vse dokler ne boste omagali. Pazite le, da se ne boste preveč gnali. Privoščite si tudi nekaj sprostitve.