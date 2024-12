Oven

Ujeti ste v neko svojo iluzijo. Postanite realistični, odmislite tisto, kar stimulira vašo domišljijo. To bo dan, ko se ne boste želeli dokončno odločiti o nečem, ker imate zdaj od tega korist. Če se že boste morali odločiti, si vzemite dovolj časa za premislek in ne sanjarite o tistem, kar se še ni in se nikoli ne bo zgodilo.

Bik

To bo čas, ko bodo vaši nadrejeni podrobno opazovali, kaj delate in kako delate. To vsekakor ne bo dober čas, da bi delali napake. Zato si vzemite čas in dvakrat preverite pomembnejše stvari. Končajte vse nedokončane projekte, saj dlje kot boste čakali, težje boste vse skupaj pregledali in končali.

Dvojčka

V zadnjem času ste se spraševali o smislu življenja. Enostavno, v življenju je potrebno najbolje izkoristiti svoje sposobnosti. Pomislite na stvari, ki jih lahko naredite bolje kot večina. Naredite raziskavo in potem postanite profesionalec na tistem področju, ki vam je najbolj všeč. Danes bo idealen dan, da pričnete s tem potovanjem.

Rak

V službi boste delali usklajeno in dobro, tudi vaši nadrejeni bodo opazili vaše vodstvene sposobnosti. Še naprej delajte v tej smeri in obeta se vam karierni preboj. S trenutnim potekom življenja, tako službenega in zasebnega, ste lahko zelo zadovoljni. Zaupajte intuiciji in občutkom, ste na pravi poti.

Lev

Pred vami so zagotovo novi podvigi v ekonomskem pogledu. Ne držite se le preverjenega. Čas bo pravi za tveganje. Obstaja verjetnost, da se boste v prihodnosti lahko odpravili na službeno potovanje. Izkoristite priložnost. Zbližajte se z osebo, ki vam lahko omogoči tisti položaj v službi, ki si ga zaslužite. Pokažite prednost delu.

Devica

Na delovnem mestu se bodo pojavile nove priložnosti, ki pa jih ne boste mogli izpolniti. Pričakovanja bodo nerealna, zato namignite nadrejenemu, da vsega enostavno ne zmorete. Na finančnem področju bodite danes zelo previdni. Če resnično potrebujete določeno stvar, pojdite domov in premislite dvakrat. Ne prenaglite se pri nakupovanju.

Tehtnica

Bodite previdni na zdravstvenem področju in spremenite odnos do svojega telesa. Vaša odpornost je na nižji ravni, kot si mislite. Na delovnem mestu boste prejeli neko odlično novico, ki vas bo nadvse razveselila. Možno je napredovanje, saj se bo pojavilo prosto delovno mesto.

Škorpijon

Čas je, da se osredotočite nase. Tudi danes boste v vlogi svetovalca, kar vas bo povsem izčrpalo. Če imate težave, je skrajni čas, da jih zaupate bližnjim. Na področju dela se bo kmalu pojavil dobičkonosen predlog, ki bo neposredno vplival na vas. Zaupajte v svoje sposobnosti in sprejmite nov izziv na vaši poti. Ne zapletajte stvari že na samem začetku.

Strelec

Bodite previdni. Na področju dela se boste kmalu izolirali od vseh ostalih. Zdelo se vam bo, da vam zavidajo ali pa da vas ne sprejemajo takega, kot ste. Opustite negativne misli. Obnovite odnose pri delu. Tako si boste pričarali boljše delovno vzdušje. V finančnem okviru pa se bo odprla nova priložnost, toda kar nekaj časa bo trajalo, da bo zaživela. Zdravje: zmerno.

Kozorog

Na delovnem mestu se bo za vas končno odprlo novo poglavje. Čaka vas možnost napredovanja, toda pred vami je boj. Boriti se boste morali za položaj, ki ga želite pridobiti. Saj veste, da brez truda ne gre, kajne? Pred vami je zelo svetla prihodnost na področju financ in dela. Veselite se je. Zdravje: pripravite se na padec odpornosti.

Vodnar

Samski se boste odločali, na katero zabavo bi se odpravili. Povabil bo danes precej, vi pa boste kolebali med njimi. Odločite se za tisto, kjer bo tudi oseba, ki vas zadnje čase zelo privlači. To bo za vas idealna priložnost, da ji pokažete, da vam je všeč. Vezani ste v dilemi, saj ne veste, kako parterju povedati, da si želite z njim preživeti več časa.

Ribi

Na profesionalnem področju imate cilje in načrte, ki so uresničljivi. Prav je, da ste ambiciozni. Čaka vas odlična prihodnost na delovnem mestu. Bodite pogumni! Četudi boste naleteli na ovire, se jih ne bojte. Soočenje z njimi bo zares uspešno. Sicer pa danes bodite zelo previdni z denarjem. Pojavili se bodo nepričakovani stroški.