V tri ure in pol dolgem koncertu Siddharta razvnela Stožice #video

V soboto je Siddharta s tri ure in pol dolgim koncertom obeležila 20. letnico izida albuma Rh-. Spomnili so se tudi velikega koncerta, ki so ga odigrali na Plečnikovem stadionu pred 20 leti s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija.

Na svojem prvem samostojnem koncertu v Areni Stožice so na več kot tri urem koncertu odigrali 28 pesmi in spravili areno na noge. Pripravili so pravo poslastico starih in novejših pesmi. Zaigrali so tudi dve nikoli slišani pesmi, ki bosta izšli v prihajajočem albumu.

Utrinke nastopa si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku:

V nasprotju s koncertom na Bežigrajskem stadionu tokrat niso imeli veliko gostov, ampak je razprodani koncert temeljil na bendu. "Želeli smo si koncert, da mi uživamo, da si damo duška in da vse od prve do zadnje pesmi ne razmišljaš, kdaj moraš paziti, kje kdo pride, koga napovedati itd.," je za STA povedal kitarist Primož Benko. Na odru sta se jim pridružila bobnar Martin Janežič - Buco in 15-letna Izabela Hace, hči basista Janija Haceta.

Na odru se se jim pridružil bobnar Martin Janežič - Buco. Foto: Gaja Hanuna

Zaigrali so uspešnice z albuma Rh- kot so T.H.O.R., Japan, Napoj, Et tu, Rave in Ring. Pozabili niso na pesmi iz ostalih albumov in so postregli z uspešnicami Ledena, Medrevesa, Na soncu, Samo edini ...

18. pesem po vrsti je frontman Tomi Meglič posvetil svoji hčerki, ki je praznovala na dan koncerta, 18. 11., svoj 12. rojstni dan. Foto: Gaja Hanuna

Koncert je bil opremljen s pirotehniko in ognjem. Foto: Gaja Hanuna

Med pesmijo Na nebu se je na odru z violino pridružila 15-letna hči basista Janija Haceta. Foto: Gaja Hanuna

Koncert so zaključili s pesmijo Orion Lady, katere zadnji akord je izzvenel točno ob polnoči.

Dogajanje s koncerta si lahko ogledate v spodnji galeriji: