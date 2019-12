Umrla je pevka dua Roxette #video

Marie Fredriksson, ki je s Perom Gesslom sestavljala znani poprock duo Roxette, je umrla, poročajo švedski mediji.

"Ene naših največjih in najbolj priljubljenih umetnic ni več," so sporočilo njene družine objavili švedski mediji, "Marie Fredriksson je umrla 9. decembra zjutraj po dolgi bolezni."

Foto: Getty Images

Pevka se je dolga leta bojevala z rakom, potem ko so ji leta 2002 odkrili možganski tumor.

Marie je bila od leta 1991 poročena z glasbenikom Mikaelom Bolyosom, rodila sta se jima dva otroka.

Marie Fredriksson je bila na Švedskem uspešna glasbenica že pred Roxette, bila je članica pank skupine Strul. Nastopala je tudi kot samostojna glasbenica, leta 1986 pa je s Perom Gesslom ustanovila Roxette ter konec 80. in v začetku 90. let doživela mednarodni uspeh. Njune največje uspešnice so bile The Look, Listen to Your Heart, Dangerous, It Must Have Been Love, Joyride in Fading Like a Flower (Every Time You Leave).







Z nastopi, tako samostojnimi kot v okviru Roxette, je nadaljevala tudi po diagnozi možganskega tumorja. Koncertirati je po priporočilu zdravnikov prenehala leta 2016.